Los detalles de la visita de Demichelis al predio del Inter Miami y su reunión con Mascherano: “Gracias por la charla enriquecedora”

Demichelis visitó el predio del Inter Miami y agradeció a Mascherano (@martindemichelisoficial)

Un par de días después de la reaparición de Martín Demichelis en el predio de River Plate, donde presenció el partido de la Séptima División ante Vélez Sarsfield para ver jugar a su hijo Bastian, volvió a mostrarse activo en redes sociales. Micho publicó una imagen visitando el predio en Fort Lauderdale del Inter Miami, elenco de la Major League Soccer (MLS) liderado por Lionel Messi. El futbolista aprovechó el tiempo para dialogar con Javier Mascherano, con quien compartió vestuario en la selección argentina y en el Millonario.

A partir de una publicación en su cuenta de Instagram, la cual abrió hace solamente algunas semanas, Demichelis realizó un posteo agradeciendo al Jefecito y recordando sus primeros pasos en el fútbol. “Compañeros de pensión en Club Renato Cesarini y en River Plate Mucho tiempo compartido en la Selección y mundiales 2010-2014. Colegas de la nueva profesión que elegimos. ¡Gracias por dejarme conocer tu lugar y por la charla enriquecedora!”, comentó el director técnico de 44 años.

Vale destacar que, además de formar parte el elenco rosarino mencionado, ambos integraron el plantel de River en 2002 y 2003. Hay que recordar que Demichelis se marchó al Bayern Múnich de Alemania a mediados de este último año. Desde entonces, ambos formaron una gran amistad que trascendió de los terrenos de juego.

Tanto Demichelis como Mascherano realizaron un recorrido similar en su vida, ya que algunos meses después de colgar los botines, comenzaron su carrera como entrenadores. Actualmente, el Jefecito dirige el Inter Miami, mientras que Micho está sin equipo tras ser desvinculado del Monterrey de México.

Demichelis agradeció a Mascherano por abrirle las puertas del predio del Inter Miami (@martindemichelisoficial)

Un par de días atrás, Demichelis visitó el predio de River en Hurlingham, donde miró el partido de la Séptima División ante Vélez. El ex entrenador de la institución de Núñez asistió para acompañar a su hijo Bastian, quien se desempeña como marcador central en las divisiones juveniles, compartió su experiencia a través de su nueva cuenta oficial de Instagram, donde expresó su satisfacción por ver a su hijo vestir la camiseta del Millonario y destacó la relevancia del apoyo familiar en la formación de los jóvenes futbolistas.

En una de sus publicaciones, el ex defensor manifestó: “Qué felicidad verte jugar con la de River, hijo”, acompañando la frase con una imagen de Bastian durante el encuentro frente a los juveniles del Fortín. Al finalizar el partido, el ex director técnico volvió a pronunciarse en redes sociales: “Domingo futbolero acompañando a Bastian Demichelis, Luca Scarlato y a la 7ma. División en el predio de River en Hurlingham”, subrayando su vínculo con el club y el acompañamiento a otros integrantes de la categoría.

El ciclo de Demichelis como entrenador de River Plate concluyó a mediados de 2024, tras una gestión que arrojó 55 victorias, 18 empates y 17 derrotas, con 157 goles a favor y 80 en contra. Durante su etapa, el equipo conquistó la Liga Profesional de Fútbol, la Supercopa Argentina y el Trofeo de Campeones. Uno de los hitos de su mandato fue la racha de 20 triunfos consecutivos como local en el estadio Monumental, donde solo sufrió dos derrotas en todo el año. Tras su salida, Marcelo Gallardo asumió su segundo ciclo al frente del fútbol profesional del club.

La historia de Martín Demichelis después de ver a su hijo Bastian jugando con River (@martindemichelisoficial)

Posteriormente, Martín Demichelis asumió la dirección técnica de los Rayados de Monterrey en México, donde dirigió 42 partidos, con un balance de 20 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Su ciclo en el club mexicano estuvo marcado por las eliminaciones en la Concachampions 2025 frente al Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer (MLS) y en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga MX ante el Toluca, situación que precipitó su desvinculación a principios de mayo, antes del inicio del Mundial de Clubes.

En las últimas semanas, el nombre de Demichelis volvió a circular en medios alemanes como posible candidato a dirigir al Borussia Mönchengladbach, aunque la institución mantiene de manera interina a Eugen Polanski en el cargo.

La trayectoria de Demichelis en el fútbol profesional comenzó en las divisiones inferiores de River Plate, donde disputó 52 partidos entre 2001 y 2003 y anotó dos goles antes de emigrar al Bayern Múnich. En el club alemán permaneció durante ocho temporadas y allí inició su carrera como entrenador en las divisiones juveniles.