FIFA anunció que ya se vendieron un millón de entradas para el Mundial: qué lugar ocupa Argentina entre los países que más compraron

Los fanáticos argentinos compraron buena parte de las entradas para el Mundial 2026 (REUTERS/Molly Darlington)

El entusiasmo global por la Copa del Mundo 2026 se refleja en la venta de más de un millón de boletos tras la fase de preventa exclusiva, según datos difundidos por la organización. Aficionados de 212 países y territorios ya aseguraron su lugar en el torneo, lo que anticipa una edición sin precedentes en cuanto a alcance y diversidad de público.

La demanda de entradas ha sido liderada por Estados Unidos, seguido de Canadá y México, los tres países anfitriones de esta edición. A continuación, completan el ranking de los diez principales mercados de venta de boletos Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, en ese orden. Este interés internacional se produce cuando ya hay 28 selecciones clasificadas y la expectativa crece a medida que se acerca el evento.

Este será el sexto y último Mundial que juegue Lionel Messi. Aunque no confirmó su participación, la idea del capitán albiceleste es despedirse a lo grande luego de haberse sacado la espina en Qatar 2022. Los hinchas albicelestes, que desean verlo brillar por última vez en un certamen de esta magnitud, intentaron asegurarse sus boletos en esta preventa exclusiva.

Para quienes no lograron adquirir entradas en la preventa, la organización anunció que el próximo periodo de venta comenzará el 27 de octubre. Ese día se abrirá el sorteo anticipado, que permitirá comprar boletos individuales para los 104 partidos del torneo, así como abonos de estadio y de equipo.

Los fanáticos argentinos prometen colmar las tribunas al igual que en Qatar 2022 (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

La FIFA ha puesto a disposición de los titulares de boletos una plataforma oficial de intercambio en la web de la FIFA, destinada a proteger a los aficionados de reventas no válidas o no autorizadas. Esta herramienta está disponible para quienes cumplan con las normativas federales y locales, y en el caso de los residentes en México, existe una plataforma específica de intercambio de entradas. Además, ya se encuentran disponibles los paquetes de hospitality para partidos individuales o múltiples, que incluyen boletos y pueden adquirirse en el mismo sitio. La organización recomienda a los aficionados comprar siempre a través de los canales oficiales, ya que los boletos y paquetes obtenidos por vías no autorizadas podrían no ser válidos.

Al margen de los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), otros 25 seleccionados nacionales aseguraron su boleto para la máxima cita del fútbol el año próximo: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia (Sudamérica), Inglaterra (Europa), Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Qatar, Arabia Saudita (Asia), Australia (Oceanía), Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal (África). La Selección, vigente campeona, aseguró su clasificación en marzo y buscará revalidar su título en un contexto inédito.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó su satisfacción por la respuesta del público: “Es un paso muy emocionante rumbo al 2026. Ahora que las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un puesto en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, me entusiasma comprobar que tantos amantes del futbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después”. Y añadió que la venta de más de un millón de boletos tras el sorteo de preventa de Visa es una señal clara de que “el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo”.

Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo reunirá a 48 selecciones. El certamen, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, marcará un hito al expandir tanto el número de equipos como la cantidad de países anfitriones, transformando el panorama tradicional del torneo. Esta edición será la primera en la que el Mundial se dispute en tres naciones distintas, lo que implicará una logística y un despliegue organizativo sin precedentes. El aumento a 48 equipos representa un cambio sustancial respecto a las ediciones anteriores, ampliando las oportunidades de participación y modificando el formato de competencia.

El calendario oficial establece que la competencia se extenderá durante poco más de un mes, comenzando el 11 de junio y concluyendo el 19 de julio de 2026. Las sedes y estadios seleccionados en Estados Unidos, Canadá y México serán escenario de los partidos, distribuyendo la actividad futbolística a lo largo de los tres países anfitriones.