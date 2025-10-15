Deportes

Román Burruchaga, Thiago Tirante y Facundo Díaz Acosta avanzan en el Challenger de Curitiba

Son los tres argentinos que continúan en carrera en el certamen brasileño. Dos de ellos se enfrentarán entre sí. A qué hora serán los partidos y por dónde se podrán ver

Guardar
Román Burruchaga es uno de
Román Burruchaga es uno de los tres argentinos que siguen en carrera en el Challenger de Curitiba

Durante el martes, el Challenger de Curitiba definió a los 16 tenistas que protagonizarán los octavos de final en el cuadro principal de singles. Entre ellos habrá tres argentinos: Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga, quienes se enfrentarán entre sí en dicha ronda, y Thiago Tirante. Nicolás Kicker y Andrea Collarini, por su parte, cerraron su participación en el encuentro inicial.

Luego de los tres duelos que albergó el Court Central del Graciosa Country Club, Burru realizó su presentación en el atardecer del país vecino. El porteño, quien regresó a la acción tras su título en el Challenger 75 de Buenos Aires, no otorgó lugar a sorpresas y avanzó a la siguiente instancia en sets corridos. El quinto sembrado del certamen venció al joven de 16 años, Luis “Guto” Miguel, con parciales de 6-2 y 6-2. El brasileño, nacido en 2009, es uno de los proyectos más ambiciosos de la región. Esta semana disputó su cuarto main draw a nivel ATP Challenger a través de una invitación.

El segundo éxito de la jornada arribó desde la Quadra Pedro Amadeu, la tercera pista en cuanto a relevancia del predio. Allí, Facundo Díaz Acosta derrotó, nuevamente, a Álvaro Guillén Meza. El reciente finalista del Challenger 75 de Antofagasta, quien nueve días atrás eliminó al ecuatoriano en los cuartos de final de dicho evento, se impuso por 7-5 y 6-1 en una hora y 34 minutos de juego. El nacido en Vicente López buscará continuar con positivas sensaciones su vuelta a la competencia semanal, luego de sufrir dos lesiones a principios de la temporada, y en la siguiente instancia enfrentará al mencionado Román Burruchaga. Según el Head to Head se vieron las caras en dos oportunidades, en 2022 y 2023, con un triunfo por lado.

En el mismo escenario, el tenis nacional padeció la primera caída del día. Andrea Collarini, quien alcanzó cuatro semifinales en las primeras 24 semanas del calendario, aún no logró reencontrarse con aquel nivel que le permitió luchar por un lugar en su primer cuadro principal de Grand Slam con 33 años. El oriundo de Nueva York, radicado en el barrio porteño de Palermo desde su infancia, cedió frente a Matías Soto. Si bien El Puma se repuso en el segundo parcial, el chileno convirtió un quiebre en el set definitorio para sellar la victoria por 6-4, 3-6 y 6-3.

En tanto, en el Court Central, la derrota de Nicolás Kicker equilibró la balanza. El merlense, también de 33 años, expuso una destacada actuación, aunque el crédito local se quedó con el encuentro. Luego de ceder el capítulo inicial, el experimentado brasileño, Thiago Monteiro, se nutrió del público y lo venció con parciales de 3-6, 6-2 y 6-3. A partir de las semifinales que alcanzó en Buenos Aires, el actual 295 del escalafón mundial cosechó tres caídas al hilo: en Antofagasta, Cali y, ahora, en Curitiba.

El miércoles, que pondrá en juego la zona superior e inferior del cuadro, contará con la participación de un albiceleste: Thiago Tirante. El platense, número cien del ranking ATP, debutó el lunes con una trabajada victoria sobre su compatriota Santiago Rodríguez Taverna. Este miércoles, desde las 11:00, en el primer turno del Court Central, definirá el pase a los cuartos de final frente al local Pedro Boscardín Días (363). La acción se podrá seguir en vivo a través de Challenger TV, la plataforma oficial de la categoría.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoRomán BurruchagaThiago TiranteFacundo Díaz Acostadeportes-argentina

Últimas Noticias

De jugar el Torneo Regional Amateur a debutar en la Selección: la emoción del Flaco López y su asistencia en el gol de Mac Allister

El delantero del Palmeiras hizo su presentación en el triunfo 6-0 ante Puerto Rico: “Estoy viviendo un sueño”

De jugar el Torneo Regional

8 frases de Scaloni tras la goleada de Argentina sobre Puerto Rico: del regreso de Messi a los cuatro debutantes

El combinado albiceleste se impuso 6-0 ante los “Huracanes Azules” y cerró la fecha FIFA de octubre con dos victorias

8 frases de Scaloni tras

Dos asistencias lujosas y un grito atragantado: las perlas de Messi en la goleada de la Selección a Puerto Rico

El capitán volvió a ser titular con la Selección y tuvo una buena labor en la goleada 6-0 en Miami. Generó peligro y completó el encuentro

Dos asistencias lujosas y un

Los mejores memes de la goleada de Argentina a Puerto Rico: de los debuts del Flaco López, Lautaro Rivero y Cambeses a Daddy Yankee

La Scaloneta aplastó 6-0 a los centroamericanos en el segundo amistoso de la presente fecha FIFA. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes de la

Cuándo volverá a jugar la selección argentina: los seis partidos que le quedan antes del Mundial 2026

La Albiceleste cerró la fecha FIFA de octubre con una goleada ante Puerto Rico y volverá a reunirse en tres semanas

Cuándo volverá a jugar la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Según un informe privado, la

Según un informe privado, la pobreza bajó al 30,7% entre abril y septiembre de este año

Arranca el Coloquio de IDEA, entre la incertidumbre electoral y las expectativas sobre el salvataje de Trump

Triángulo amoroso y brutal crimen en Merlo: extraditaron de España al hombre acusado por el homicidio de un almacenero

Apelarán el sobreseimiento de Barzola por el crimen de Nora Dalmasso

El secreto para la longevidad de Manuel Álvarez Escudero, el ajedrecista que compite a los 104 años

INFOBAE AMÉRICA
“Como dijo Sarlo”: del vacunatorio

“Como dijo Sarlo”: del vacunatorio VIP al feminismo, las entrevistas con la pensadora más popular

Comienza la Feria de Frankfurt: un “jeepney” filipino, los desafíos de la IA y la literatura en tiempos polarizados

Memes, blogs y creatividad, el legado de los amateurs en la red

Margaret Thatcher habría mantenido dos relaciones extramatrimoniales mientras estaba casada con Denis Thatcher, según un nuevo libro

Ucrania ordenó la evacuación de decenas de aldeas en la región de Kharkiv ante el avance ruso sobre la ciudad de Kupiansk

TELESHOW
El presagio de Pampita sobre

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Paula Chaves contó por qué le molesta que la psicóloga le cobre: “Me hace sentir como que me usó”

Cazzu en su llegada a México desmintió a Christian Nodal: “Me avisó que estaba con alguien más un día antes de las fotos”

El regreso de Popstars, la competencia musical que catapultó a Bandana y Mambrú: la primera promoción de Telefe

El viaje de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa a Machu Pichu: café, naturaleza y muestras de amor