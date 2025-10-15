Román Burruchaga, Thiago Tirante y Facundo Díaz Acosta avanzan en el Challenger de Curitiba

Román Burruchaga es uno de los tres argentinos que siguen en carrera en el Challenger de Curitiba

Durante el martes, el Challenger de Curitiba definió a los 16 tenistas que protagonizarán los octavos de final en el cuadro principal de singles. Entre ellos habrá tres argentinos: Facundo Díaz Acosta y Román Burruchaga, quienes se enfrentarán entre sí en dicha ronda, y Thiago Tirante. Nicolás Kicker y Andrea Collarini, por su parte, cerraron su participación en el encuentro inicial.

Luego de los tres duelos que albergó el Court Central del Graciosa Country Club, Burru realizó su presentación en el atardecer del país vecino. El porteño, quien regresó a la acción tras su título en el Challenger 75 de Buenos Aires, no otorgó lugar a sorpresas y avanzó a la siguiente instancia en sets corridos. El quinto sembrado del certamen venció al joven de 16 años, Luis “Guto” Miguel, con parciales de 6-2 y 6-2. El brasileño, nacido en 2009, es uno de los proyectos más ambiciosos de la región. Esta semana disputó su cuarto main draw a nivel ATP Challenger a través de una invitación.

El segundo éxito de la jornada arribó desde la Quadra Pedro Amadeu, la tercera pista en cuanto a relevancia del predio. Allí, Facundo Díaz Acosta derrotó, nuevamente, a Álvaro Guillén Meza. El reciente finalista del Challenger 75 de Antofagasta, quien nueve días atrás eliminó al ecuatoriano en los cuartos de final de dicho evento, se impuso por 7-5 y 6-1 en una hora y 34 minutos de juego. El nacido en Vicente López buscará continuar con positivas sensaciones su vuelta a la competencia semanal, luego de sufrir dos lesiones a principios de la temporada, y en la siguiente instancia enfrentará al mencionado Román Burruchaga. Según el Head to Head se vieron las caras en dos oportunidades, en 2022 y 2023, con un triunfo por lado.

En el mismo escenario, el tenis nacional padeció la primera caída del día. Andrea Collarini, quien alcanzó cuatro semifinales en las primeras 24 semanas del calendario, aún no logró reencontrarse con aquel nivel que le permitió luchar por un lugar en su primer cuadro principal de Grand Slam con 33 años. El oriundo de Nueva York, radicado en el barrio porteño de Palermo desde su infancia, cedió frente a Matías Soto. Si bien El Puma se repuso en el segundo parcial, el chileno convirtió un quiebre en el set definitorio para sellar la victoria por 6-4, 3-6 y 6-3.

En tanto, en el Court Central, la derrota de Nicolás Kicker equilibró la balanza. El merlense, también de 33 años, expuso una destacada actuación, aunque el crédito local se quedó con el encuentro. Luego de ceder el capítulo inicial, el experimentado brasileño, Thiago Monteiro, se nutrió del público y lo venció con parciales de 3-6, 6-2 y 6-3. A partir de las semifinales que alcanzó en Buenos Aires, el actual 295 del escalafón mundial cosechó tres caídas al hilo: en Antofagasta, Cali y, ahora, en Curitiba.

El miércoles, que pondrá en juego la zona superior e inferior del cuadro, contará con la participación de un albiceleste: Thiago Tirante. El platense, número cien del ranking ATP, debutó el lunes con una trabajada victoria sobre su compatriota Santiago Rodríguez Taverna. Este miércoles, desde las 11:00, en el primer turno del Court Central, definirá el pase a los cuartos de final frente al local Pedro Boscardín Días (363). La acción se podrá seguir en vivo a través de Challenger TV, la plataforma oficial de la categoría.