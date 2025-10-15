El gesto de Leandro Paredes durante la práctica de Boca: la buena noticia que recibió Úbeda y el probable equipo ante Belgrano

Leandro Paredes, durante el entrenamiento de Boca de este miércoles en La Bombonera (@BocaJrsOficial)

Leandro Paredes retornó de su participación con la selección argentina en la fecha FIFA y se entrenó con el plantel de Boca Juniors, que se prepara para el partido ante Belgrano, que se disputará este sábado en La Bombonera. La reincorporación del capitán, quien llegó directamente desde Miami y se sumó de inmediato a los entrenamientos, fue interpretada por el cuerpo técnico como un gesto de compromiso en un contexto emocionalmente cargado, ya que será el primer encuentro tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

La presencia de Paredes en la práctica formal, que se retrasó para permitirle participar tras su arribo al país cerca de las 15, fue la principal novedad en el ensayo dirigido por Claudio Úbeda. El mediocampista, que solo fue titular ante Venezuela y descansó en el amistoso frente a Puerto Rico, llegó en óptimas condiciones físicas y completó la mayor parte del entrenamiento, saliendo únicamente quince minutos antes del final, tal como estaba previsto. Esta situación permitió que el capitán no se perdiera ningún partido oficial, ya que la suspensión del duelo ante Barracas Central coincidió con su ausencia por la convocatoria nacional.

En cuanto a la conformación del equipo, el único cambio respecto al once que goleó a Newell’s fue el ingreso de Carlos Palacios en lugar de Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha y estará fuera de las canchas aproximadamente dos meses, según el parte médico confirmado por el club. El futbolista chileno, que había quedado marginado de los últimos dos partidos por una molestia en el músculo pectíneo izquierdo, recupera así la titularidad que había ganado antes de su lesión. “Él es el conector que recibe todos los pases de Rodrigo (Battaglia) y Lean (Paredes), y conecta bien con los delanteros. Se notó un poco su falta”, explicó Úbeda tras la derrota ante Defensa y Justicia.

Edinson Cavani está en duda para el encuentro ante Belgrano por una lesión en la zona del psoas (Fotobaires)

La situación de Edinson Cavani representa la principal incógnita para el cuerpo técnico. El delantero uruguayo continúa trabajando de manera diferenciada debido a una molestia en la zona del psoas de la pierna derecha, una lesión que arrastra desde hace tiempo y que lo ha mantenido al margen de los entrenamientos grupales. Sin estudios médicos que confirmen un nuevo desgarro, su evolución se evalúa día a día, aunque a tres días del partido su presencia en el once inicial parece improbable. En su lugar, Milton Giménez se perfila para continuar como titular, respaldado por su buen momento, mientras que Miguel Merentiel también ha mostrado méritos para mantenerse en la formación.

De esta manera, el probable equipo que presentará Boca Juniors ante Belgrano sería con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. En el caso de que Cavani evolucione, podría ocupar un lugar en el banco de suplentes, como ocurrió en el último encuentro ante Newell’s.

La vuelta de Paredes no solo refuerza el mediocampo, sino que también influye en la planificación a futuro del club, ya que existe la posibilidad de que el capitán no sea convocado por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA. Esto le permitiría disputar la etapa decisiva del Torneo Clausura con Boca Juniors. Además, la postergación del partido ante Barracas Central abre la opción de que el mediocampista esté disponible para ese compromiso cuando se reprograme, probablemente en la semana previa o posterior a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El encuentro ante Belgrano tendrá un valor simbólico adicional, ya que será el primero tras la muerte de Miguel Ángel Russo y el club planea rendirle homenaje en La Bombonera. La continuidad de Claudio Úbeda al frente del equipo, definida como “el legado” por el cuerpo técnico, se enmarca en una apuesta por la estabilidad, con mínimas modificaciones en la alineación y la expectativa de mantener la competitividad en la lucha por los puestos de Copa Libertadores.

Boca Juniors marcha cuarto en la Zona A, a solo dos puntos del líder Defensa y Justicia, pero con un encuentro pendiente ante Barracas Central. En lo que respecta a la Tabla Anual, el Xeneize es el escolta de Rosario Central, a seis puntos de la cima, y por el momento los dos equipos se están quedando con el boleto directo a la próxima Copa Libertadores.