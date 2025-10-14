El análisis de Colapinto en la previa al Gran Premio de EEUU de Fórmula 1: “Haremos todo lo posible para conseguir algunos puntos”

Franco Colapinto habló en la previa al Gran Premio de Estados Unidos de F1 (AP Photo/Vincent Thian)

El próximo fin de semana, Franco Colapinto volverá a presentarse en la Fórmula 1 para correr el Gran Premio de los Estados Unidos (17 al 19 de octubre) en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El piloto argentino de Alpine buscará seguir mejorando su rendimiento de cara al cierre de la temporada, en la que está en juego su continuidad en la Máxima.

En la previa a la jornada en suelo americano, que se pondrá en marcha con la única práctica libre y la clasificación al Sprint el viernes, Colapinto se mostró confiado y con ganas de recuperarse tras su última participación en el GP de Singapur, donde finalizó en el 16° puesto, tres posiciones por delante de su compañero, Pierre Gasly. “No hemos tenido las cosas fáciles en las últimas carreras, pero seguimos trabajando duro como equipo y centrados en aprender todo lo posible cada vez que salimos a la pista”, expresó el corredor de 22 años en declaraciones oficiales difundidas por Alpine.

“Estoy seguro de que hay carreras por delante que se adaptan mejor a nosotros y haremos todo lo posible para estar en la lucha y conseguir algunos puntos de acá al final del año", se entusiasmó. Además, analizó su desempeño en el Circuito Urbano de Marina Bay: “Singapur no estuvo exenta de aspectos positivos, hicimos una buena salida y pude participar en algunas batallas durante la carrera, pero al final no tuvimos el ritmo suficiente para luchar por los diez primeros puestos”.

El pilarense, que afronta su segunda temporada en la F1 como piloto titular tras su paso por Williams, se centró en el objetivo más cercano, que será el GP de Estados Unidos, donde habrá Sprint. “La semana pasada pasé unos días en Enstone para analizar el fin de semana y prepararme para la próxima etapa en en Austin. El Circuito de las Américas es una pista increíble para manejar y, al ser un fin de semana de sprint, será estupendo tener dos oportunidades de correr en él. El público estadounidense siempre es muy agradable y hay muchos argentinos allá, lo que me encanta. Trabajaremos duro desde el principio para ofrecer un buen espectáculo y, con suerte, podremos obtener una buena recompensa", expresó Colapinto.

Franco Colapinto saluda al público argentino en el Gran Premio de Estados Unidos de 2024, donde corrió para Williams (AP)

En cuanto a sus antecedentes en el Circuito de las Américas en Fórmula 1, Colapinto ya participó el año pasado con Williams y logró un décimo puesto en la carrera, lo que le permitió sumar un punto en la clasificación. Ese desempeño fue su segundo mejor posicionamiento desde que corre en la categoría estelar, ya que como mejor registro se encuentra el octavo lugar en el Gran Premio de Azerbaiyán, también en 2024. Este año, Franco tuvo como mejor actuación el 11° puesto en el GP de Países Bajos.

Por su parte, Pierre Gasly también habló en la víspera de la carrera en Norteamérica. “En este momento, está claro que estamos muy lejos de donde queremos estar en términos de competitividad. Sin embargo, creo que nos esperan días mejores, especialmente si miramos hacia las seis carreras que quedan y algunos circuitos más adecuados para nuestro coche y, por supuesto, hacia 2026″, comenzó el francés en su análisis.

“Un aspecto positivo de Singapur fue que hicimos algunos cambios en el coche para intentar comprender y recopilar datos sobre nuestro nivel de rendimiento actual. Encontramos algunas anomalías en los datos que han resultado ser muy valiosas y sé que este fin de semana iremos a Austin con el objetivo de mejorar de mi parte", continuó el piloto número uno de Alpine. Y agregó: "Tuve una semana muy ajetreada después de Singapur. El martes y el miércoles estuve en Enstone preparando Austin y las próximas carreras en el simulador, antes de pasar un día en París con BWT, donde me reuní con algunos de los jugadores del club de rugby Stade Français, de los que siempre aprendo mucho al escuchar sus experiencias en otros deportes. Luego estuve en el nuevo Alpine Atelier de París junto a Philippe Krief y François Provost para su inauguración oficial. Me siento bien, con toda mi atención puesta en el fin de semana de Sprint en un circuito exigente que esperamos que sea más favorable para nuestro equipo".

El Circuito de las Américas, donde se correrá el Gran Premio de Estados Unidos de la F1 (Alpine)

LAS PRÓXIMAS CARRERAS DE LA TEMPORADA 2025 DE LA F1:

Gran Premio de Estados Unidos (Austin, Texas) del 17 al 19 de octubre.

Gran Premio de México (Ciudad de México) del 24 al 26 de octubre.

Gran Premio de Brasil (San Pablo) del 7 al 9 de noviembre.

Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos) del 21 al 23 de noviembre.

Gran Premio de Qatar (Doha) del 28 al 30 de noviembre.

Gran Premio de Abu Dhabi (Emiratos Árabes) del 5 al 7 de diciembre.