Argentina se entrenó por última vez antes de enfrentar a Puerto Rico: las dudas por Messi y los posibles debuts

Scaloni cambiaría más de medio equipo con respecto a la formación con Venezuela e incluiría modificaciones en todas las líneas, salvo en el arco

La selección argentina realizó su último ensayo antes de cerrar su gira por los Estados Unidos en la presente fecha FIFA durante la noche de este martes, cuando se mida desde las 21 a Puerto Rico en un amistoso que iba a disputarse en Chicago, pero se cambió la sede en las últimas horas por cuestiones extrafutbolísticas y se jugará en el Chase Stadium, de Florida, la cancha del Inter Miami, el equipo de Lionel Messi.

Bajo este contexto, hay mucha expectativa por parte de los fanáticos para saber si el mejor jugador del mundo tendrá minutos, luego de que no haya sido considerado para el primer duelo con victoria sobre Venezuela, haber visto las acciones desde uno de los palcos del Hard Rock Stadium y ser parte de los 90 minutos en la goleada de las Garzas al Atlanta United por la MLS. “Lo vi jugar el sábado como imagino que la mayoría. Terminó por lo que sé bien. Todavía no hablé. Ahora tenemos el último entrenamiento para el partido de mañana y como siempre hacemos antes de preparar el entreno final, hablaré con él y si está en condiciones mañana jugará, fueron las palabras de Scaloni a la hora de las preguntas vinculadas a la participación de la Pulga en Fort Lauderdale.

En este sentido, el periodista Gastón Edul confirmó en TyC Sports que el campeón del mundo participó en el once titular de la práctica y, de mantenerse esta decisión, sería uno de los cambios que efectuaría el entrenador con respecto a la alineación dispuesta frente a la Vinotinto, que se llevó el triunfo gracias al único gol de Giovani Lo Celso.

De hecho, el volante ofensivo del Real Betis de España sería uno de los jugadores que se mantendrían, al igual que Emiliano Dibu Martínez. Por otro lado, la cadena deportiva ESPN divulgó que Nicolás Tagliafico y Nahuel Molina podrían repetir presencia sobre las bandas y Nico Paz ocuparía el lugar de Messi, mientras Leo espera su chance desde el banco.

Leandro Paredes sería uno de
Leandro Paredes sería uno de los futbolistas que saldrían del equipo para enfrentar a Puerto Rico (Crédito: @Argentina)

Las modificaciones más importantes se darán en los dos polos de la cancha. Las salidas de Cristian Romero y Marcos Senesi alterarán la zaga con las entradas de Leonardo Balerdi y Nicolás Otamendi, mientras que José Manuel López, quien fue suplente contra Ecuador por Eliminatorias y Venezuela, gana terreno para ser titular en una ofensiva sin Julián Álvarez ni Lautaro Martínez. A estas ausencias, se sumaría Leandro Paredes y este sábado fue desafectado Enzo Fernández, tal como ocurrió la semana pasada con Franco Mastantuono.

En conferencia de prensa, Lionel Scaloni le regaló elogios al Flaco López: “Lo venimos siguiendo hace un tiempo, pero es verdad que en los últimos meses ha pegado un salto importante, mostró lo que es, es un buen jugador y puede serlo aún más. Es un gran chico, mañana podrá disfrutar el jugar con la camiseta de su Selección”.

En este sentido, le preguntaron si tendría minutos junto a Aníbal Moreno y Lautaro Rivero, jóvenes del Palmeiras y River Plate: “Alguno de ellos va a jugar mañana, esa es la idea. Porque creemos que lo merecen y porque es un lindo partido para que lo podamos ver, así que es una buena oportunidad para que puedan demostrar su valía y ver si podemos seguir contando con ellos”.

La Selección despedirá el año con una gira por Angola e India con rivales a confirmar y volverá a jugar en marzo próximo, cuando se podría medir a España en la Finalissima sumado a un amistoso con rival y sede a confirmar. Hay otra fecha FIFA en junio en la antesala al Mundial, cuya extensión es del 11 de ese mes hasta el 19 de julio.

La posible formación de Argentina para enfrentar a Puerto Rico

Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Nicolás González; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Aníbal Moreno o Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone; Lionel Messi o Nico Paz y José López.

