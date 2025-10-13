Los reacciones por la derrota de River ante Sarmiento: de los mejores memes a los hits de protesta de los hinchas

River Plate sufrió una nueva derrota en el Estadio Monumental por 1-0 ante Sarmiento de Junín en la 12ª fecha del Torneo Clausura. Este resultado agravó su situación en la Tabla Anual y complicó sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores. El único gol del encuentro fue convertido por Iván Morales a los 29 minutos, tras un remate que superó a Franco Armani.

Con este resultado, River acumula cuatro caídas consecutivas en el certamen local y suma cinco derrotas en los últimos seis partidos, lo que generó un fuerte malestar entre los hinchas, quienes despidieron al equipo con silbidos y cánticos de protesta. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo mostró dificultades para generar peligro y no logró revertir la imagen durante el segundo tiempo, mientras que Sarmiento, bajo la conducción de Facundo Sava, defendió la ventaja sin sobresaltos.

En la tabla del grupo B, River quedó en la quinta posición con 18 puntos, mientras que Sarmiento ascendió al octavo lugar con 15 unidades. En la clasificación anual, el conjunto de Gallardo permanece tercero con 49 puntos, posición que le permitiría acceder al repechaje de la Copa Libertadores, aunque podría ser superado si Deportivo Riestra vence a Platense el martes.

Durante el partido, Miguel Ángel Borja anotó en el último minuto, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Además, Paulo Díaz estrelló un remate en el travesaño y el arquero de Sarmiento, Acosta, se destacó al atajar un cabezazo peligroso. En el complemento, el ingreso de Maximiliano Meza marcó su regreso tras una lesión prolongada.

Como hace mucho tiempo no se veía, los hinchas de River Plate expresaron su descontento en el estadio Monumental. Los silbidos y cánticos dirigidos a los jugadores en los minutos finales del partido fueron muy elocuentes. El malestar de los simpatizantes se intensificó por el mal presente deportivo. A pesar de la inversión millonaria realizada desde el regreso del entrenador en 2024, el rendimiento del equipo generó una reacción inusual en la tribuna, donde se escuchó el cántico: “jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos que no juegan con nadie”.

La tradicional consigna “movete River, movete” fue reemplazada por este grito, poco frecuente en el club, marcando una clara reprobación al presente de River Plate. Tras el pitazo final, la silbatina generalizada selló una noche adversa para el local y de celebración para el visitante. En la próxima jornada, River Plate visitará a Talleres en Córdoba el sábado 18 de octubre a las 22:15, mientras que Sarmiento recibirá a Vélez en Junín.

Como era de esperarse, los memes no faltaron. Desde los propios fanáticos de River Plate enojados con sus jugadores y el entrenador, hasta los hinchas de Boca Juniors que celebraron el traspié del rival de toda la vida.

