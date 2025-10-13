Deportes

Los reacciones por la derrota de River ante Sarmiento: de los mejores memes a los hits de protesta de los hinchas

El Millonario sufrió una dura caída y se fue silbado y con el clásico cántico en contra. Así reaccionaron en las redes sociales

Guardar

River Plate sufrió una nueva derrota en el Estadio Monumental por 1-0 ante Sarmiento de Junín en la 12ª fecha del Torneo Clausura. Este resultado agravó su situación en la Tabla Anual y complicó sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores. El único gol del encuentro fue convertido por Iván Morales a los 29 minutos, tras un remate que superó a Franco Armani.

Con este resultado, River acumula cuatro caídas consecutivas en el certamen local y suma cinco derrotas en los últimos seis partidos, lo que generó un fuerte malestar entre los hinchas, quienes despidieron al equipo con silbidos y cánticos de protesta. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo mostró dificultades para generar peligro y no logró revertir la imagen durante el segundo tiempo, mientras que Sarmiento, bajo la conducción de Facundo Sava, defendió la ventaja sin sobresaltos.

En la tabla del grupo B, River quedó en la quinta posición con 18 puntos, mientras que Sarmiento ascendió al octavo lugar con 15 unidades. En la clasificación anual, el conjunto de Gallardo permanece tercero con 49 puntos, posición que le permitiría acceder al repechaje de la Copa Libertadores, aunque podría ser superado si Deportivo Riestra vence a Platense el martes.

Durante el partido, Miguel Ángel Borja anotó en el último minuto, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Además, Paulo Díaz estrelló un remate en el travesaño y el arquero de Sarmiento, Acosta, se destacó al atajar un cabezazo peligroso. En el complemento, el ingreso de Maximiliano Meza marcó su regreso tras una lesión prolongada.

Como hace mucho tiempo no se veía, los hinchas de River Plate expresaron su descontento en el estadio Monumental. Los silbidos y cánticos dirigidos a los jugadores en los minutos finales del partido fueron muy elocuentes. El malestar de los simpatizantes se intensificó por el mal presente deportivo. A pesar de la inversión millonaria realizada desde el regreso del entrenador en 2024, el rendimiento del equipo generó una reacción inusual en la tribuna, donde se escuchó el cántico: “jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevos que no juegan con nadie”.

La tradicional consigna “movete River, movete” fue reemplazada por este grito, poco frecuente en el club, marcando una clara reprobación al presente de River Plate. Tras el pitazo final, la silbatina generalizada selló una noche adversa para el local y de celebración para el visitante. En la próxima jornada, River Plate visitará a Talleres en Córdoba el sábado 18 de octubre a las 22:15, mientras que Sarmiento recibirá a Vélez en Junín.

Como era de esperarse, los memes no faltaron. Desde los propios fanáticos de River Plate enojados con sus jugadores y el entrenador, hasta los hinchas de Boca Juniors que celebraron el traspié del rival de toda la vida.

Los mejores memes que dejó la derrota de River ante Sarmiento en el Monumental:

Temas Relacionados

deportes-argentinaMemesRiver PlateSarmientoTorneo ClausuraMarcelo GallardoChaco InsaurraldeMiguel Borja

Últimas Noticias

La lupa sobre el gol anulado a Borja en la derrota de River ante Sarmiento: el misterioso número en la mano del colombiano

El tanto del delantero, tras el gran desborde del juvenil Jaime, no fue convalidado a instancias del VAR

La lupa sobre el gol

5 frases de Marcelo Gallardo tras la dura caída de River ante Sarmiento: fuerte autocrítica, su futuro y un mensaje a los hinchas

El Millonario perdió 1-0 frente a elenco de Junín en el Estadio Monumental y profundizó su crisis en el Torneo Clausura

5 frases de Marcelo Gallardo

Tras la caída de River, así están las posiciones del Clausura, la clasificación a las Copas y la tabla de promedios

En una fecha cargada de resultados sorpresivos, comienza a definirse el destino de los equipos en la recta final de la temporada

Tras la caída de River,

River volvió a decepcionar: perdió 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

El Millonario cayó frente al cuadro de Junín y complicó su situación en el Torneo Clausura, además de su panorama en la pelea por el ingreso a la Copa Libertadores. El equipo de Gallardo suma cinco derrotas en los últimos seis partidos y se retiró del estadio bajo el silbido de sus hinchas

River volvió a decepcionar: perdió

Las revelaciones más crudas de Paul Gascoigne: del día que se perdió el nacimiento de su hijo a la agresión a su esposa

El legendario mediocampista inglés se confesó en su nuevo biografía. De sus adicciones al llamado telefónico con el Papa Juan Pablo II

Las revelaciones más crudas de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Caputo dijo que EEUU

Luis Caputo dijo que EEUU podría intervenir también en el mercado del dólar financiero y del dólar futuro

Sergio Massa viajó a Santa Fe y se reunió con Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria que compite contra dos oficialismos

Caputo descartó una dolarización y aseguró que EEUU “está dispuesto a seguir comprando pesos”

Por qué los glaciares podrían empezar a derretirse más rápido en la próxima década, según científicos

Estilo “showgirl”: cómo las celebridades lideran el regreso de la moda exuberante en alfombras rojas

INFOBAE AMÉRICA
Trump advirtió que podría enviar

Trump advirtió que podría enviar misiles Tomahawk a Ucrania si Putin no cesa la guerra

Violentos choques entre manifestantes y policías en una nueva jornada del paro indígena en Ecuador

El jefe del Estado Mayor de Israel calificó como un “fracaso devastador” el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron presentó al nuevo gobierno, el segundo en una semana

EEUU exigió al régimen de China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos recientemente

TELESHOW
Benicio, el hijo menor de

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”

Felipe, el hijo de Flor Peña, celebró sus 8 años: el festejo familiar en Salta entre bailes con la actriz y chocotorta

Juana Repetto habló sobre la soledad en su tercer embarazo: “Tengo que aprender a pedir ayuda”

Nico Vázquez, en medio de los rumores de romance con Dai Fernández: “Nuestro vínculo no tiene título, es algo de días”