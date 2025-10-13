Deportes

La lupa sobre el gol anulado a Borja en la derrota de River ante Sarmiento: el misterioso número en la mano del colombiano

El tanto del delantero, tras el gran desborde del juvenil Jaime, no fue convalidado a instancias del VAR

Miguel Scime

Por Miguel Scime

Guardar

Corría el tiempo de descuento en el Monumental, River Plate perdía 1-0 ante Sarmiento por el Torneo Clausura y desde las tribunas bajaban voces de desaprobación. El juvenil Cristian Jaime encaró como wing izquierdo, se sacó dos rivales de encima y conectó un centro rasante. Desde el piso, Miguel Borja se arrojó al césped y logró empujar la pelota a la red. Era el empate, una especie de desahogo tras un partido pobre del dueño de casa. Sin embargo, la acción fue anulada por offside a instancia del VAR.

La secuencia fue evaluada por la tecnología que, luego de varios minutos de revisión, concluyó que el colombiano se hallaba fuera de juego cuando partió la asistencia de Jaime. En consecuencia, el árbitro Sebastián Zunino le confirmó al público que el tanto no quedaba convalidado.

Así, el festejo de Borja quedó trunco. Es que, cuando ingresó por Facundo Colidio en el inicio del segundo tiempo, al ensayar su habitual plegaria, mostró en una de las palmas el número 63 escrito. ¿Qué significa esa cifra? De haber anotado, el punta hubiera alcanzado esa cantidad de goles en el club y se hubiese convertido en el máximo anotador colombiano del Millonario. Pero la correcta decisión del VAR impidió ese récord, al menos por ahora.

El misterioso número 63 en
El misterioso número 63 en la mano de Miguel Borja

Hubo otra acción reclamada a Zunino. Se trata de la jugada del gol de Iván Morales. En el inicio de la secuencia, River pidió mano de Joel Godoy, pero tras una revisión de más de cuatro minutos, el VAR lo confirmó. Y en el epílogo de la primera parte también hubo reclamos por una mano de Insaurralde dentro del área, pero estaba en una posición corporal normal y fue el balón el que buscó el contacto, por lo que no tuvo identidad de falta.

Fue la quinta derrota en los últimos seis partidos para River, que viene de quedar afuera de la Copa Libertadores, aunque logró meterse entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina.

En el Torneo Clausura, quedó quinto en Grupo B, pero se mantiene entre los clasificados a los playoffs. Y en la Tabla Anual, aún permanece entre los tres elencos que obtienen un pasaje a la próxima Copa Libertadores. Ostenta 49 puntos en la temporada, uno menos que Boca y siete menos que Rosario Central, el líder. No obstante, si Deportivo Riestra se impone en su compromiso de este lunes ante Platense (desde las 18.30) lo superará, y dejará al conjunto de Núñez en puestos de Sudamericana 2026.

De todas formas, quedan cuatro jornadas de la fase regular. Y River también puede obtener una plaza para la Libertadores 2026 si gana la Copa Argentina.

Temas Relacionados

River PlateMiguel BorjaSarmientoVARdeportes-argentina

Últimas Noticias

5 frases de Marcelo Gallardo tras la dura caída de River ante Sarmiento: fuerte autocrítica, su futuro y un mensaje a los hinchas

El Millonario perdió 1-0 frente a elenco de Junín en el Estadio Monumental y profundizó su crisis en el Torneo Clausura

5 frases de Marcelo Gallardo

Los reacciones por la derrota de River ante Sarmiento: de los mejores memes a los hits de protesta de los hinchas

El Millonario sufrió una dura caída y se fue silbado y con el clásico cántico en contra. Así reaccionaron en las redes sociales

Los reacciones por la derrota

Tras la caída de River, así están las posiciones del Clausura, la clasificación a las Copas y la tabla de promedios

En una fecha cargada de resultados sorpresivos, comienza a definirse el destino de los equipos en la recta final de la temporada

Tras la caída de River,

River volvió a decepcionar: perdió 1-0 ante Sarmiento en el Monumental

El Millonario cayó frente al cuadro de Junín y complicó su situación en el Torneo Clausura, además de su panorama en la pelea por el ingreso a la Copa Libertadores. El equipo de Gallardo suma cinco derrotas en los últimos seis partidos y se retiró del estadio bajo el silbido de sus hinchas

River volvió a decepcionar: perdió

Las revelaciones más crudas de Paul Gascoigne: del día que se perdió el nacimiento de su hijo a la agresión a su esposa

El legendario mediocampista inglés se confesó en su nuevo biografía. De sus adicciones al llamado telefónico con el Papa Juan Pablo II

Las revelaciones más crudas de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Caputo dijo que EEUU

Luis Caputo dijo que EEUU podría intervenir también en el mercado del dólar financiero y del dólar futuro

Sergio Massa viajó a Santa Fe y se reunió con Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria que compite contra dos oficialismos

Caputo descartó una dolarización y aseguró que EEUU “está dispuesto a seguir comprando pesos”

Por qué los glaciares podrían empezar a derretirse más rápido en la próxima década, según científicos

Estilo “showgirl”: cómo las celebridades lideran el regreso de la moda exuberante en alfombras rojas

INFOBAE AMÉRICA
Violentos choques entre manifestantes y

Violentos choques entre manifestantes y policías en una nueva jornada del paro indígena en Ecuador

El jefe del Estado Mayor de Israel calificó como un “fracaso devastador” el ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre de 2023

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron presentó al nuevo gobierno, el segundo en una semana

EEUU exigió al régimen de China la liberación inmediata de varios pastores cristianos detenidos recientemente

Malba anunció dos nuevas exposiciones centradas en el arte brasileño y caribeño

TELESHOW
Benicio, el hijo menor de

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”

Felipe, el hijo de Flor Peña, celebró sus 8 años: el festejo familiar en Salta entre bailes con la actriz y chocotorta

Juana Repetto habló sobre la soledad en su tercer embarazo: “Tengo que aprender a pedir ayuda”

Nico Vázquez, en medio de los rumores de romance con Dai Fernández: “Nuestro vínculo no tiene título, es algo de días”