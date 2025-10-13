Deportes

Del fastidio de Gallardo a lesión que casi se produjo Sava: así vivieron los técnicos la derrota de River ante Sarmiento

El Muñeco y el Colorado estuvieron intensos detrás de la línea de cal. Finalmente, el Verde de Junín se llevó un triunfazo del Monumental

River Plate cayó con Sarmiento de Junín en el estadio Monumental y no lograr salir de su crisis futbolística. El equipo de Marcelo Gallardo acumuló su cuarta derrota al hilo por el Torneo Clausura y ya lleva cinco de las últimos seis juegos. Estos provocó que el Millonario comprometa seriamente la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Hoy por hoy, marcha en el tercer puesto que brinda un lugar al Repechaje, pero este lugar podría perderlo si este lunes gana Deportivo Riestra.

Por este motivo, al Muñeco se lo vio muy intenso presenciando el partido en el banco de los suplentes. Parado apenas detrás de la línea de cal, el entrenador de River Plate primero recibió la ovación de su público, hubo saludo afectuoso con Facundo Sava, entrenador de Sarmiento, y el Oso Lucas Pratto, ex delantero millonario que se desempeña en el Verde de Junín.

Sin embargo, cuando la pelota comenzó a rodar todo cambió. De los gestos de aprobación y lamento por las primeras situaciones que generó River, muy bien controladas por el arquero rival Lucas Acosta, todo se convirtió en fastidio y reproche hacia sus propios dirigidos. Indicaciones para Paulo Díaz, Maxi Salas y un claro gesto de malestar por el pobre desempeño mostrado por el equipo.

Sava terminó en el piso
Sava terminó en el piso en una acción desperdiciada por Sarmiento

En contrapartida, Facundo Sava se fue muy conforme con lo realizado por el equipo de Junín, que desde su llegada ha logrado una gran remontada. El equipo de Junín escaló al octavo lugar que brinda el último puesto de clasificación a los octavos de final. Sin embargo, no todo fue felicidad para el Colorado, ya que también lamentó las situaciones que desperdició su equipo, que pudieron significarle otro gol. En una de estas acciones, el entrenador terminó acostado sobre el césped sin poder entender lo ocurrido.

Esto se vio acrecentado sobre el final cuando Sarmiento sufrió el empate de River Plate por obra de Miguel Borja. Ya se jugaban los cinco minutos de adición cuando el colombiano empujó al gol y decretaba el empate. Esta situación llevó al ex delantero de Racing a reaccionar con bronca y patear una pelota. Sin embargo, la acción fue invalidada por el VAR, ya que el Colibrí picó en posición adelantada cuando Cristian Jaime lo asistió tras una excelente jugada individual.

Facundo Sava pateó una pelota y casi se lesiona en el gol anulado a Borja

Luego del triunfo, el propio Colorado Sava reconoció que por poco no se lesionó en esa acción: “Le pegué a la pelota cuando nos hicieron el gol, pero le pegué al coso ese negro y casi me rompo el dedo”. En tanto, sobre la jugada que pudo valer el 2-0 y terminó en el piso, agregó: “No lo podía creer. Con eso teníamos casi el partido liquidado y son cosas que uno no piensa”.

“Es una confirmación de todo lo bueno que venimos haciendo, porque más allá del resultado con Talleres y Gimnasia jugamos esos partidos para ganarlo. Generamos situaciones y erramos un penal. Y en el último minuto nos gana Talleres por un rebote y Gimnasia en casi todo el partido no nos había pateado y nos hace un gol y no la pudimos meter. Es una confirmación de lo que venían haciendo los jugadores en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora seguir por esto continúa”, cerró su análisis.

El tanto decisivo para Sarmiento llegó a los 29 minutos, cuando Iván Morales aprovechó una floja respuesta de Franco Armani y puso en ventaja al conjunto visitante. La reacción de River fue insuficiente: el equipo dirigido por Marcelo Gallardo mostró dificultades para generar peligro y acumuló otra dura caída.

La presión de los hinchas se hizo sentir durante el segundo tiempo, con cánticos de descontento y silbidos al finalizar el encuentro.

En la Tabla Anual, el equipo de Gallardo permanece tercero con 49 puntos, posición que le permitiría acceder al repechaje de la Copa Libertadores, aunque podría ser superado si Deportivo Riestra vence a Platense en la próxima jornada. El próximo compromiso de River Plate será ante Talleres en Córdoba el sábado 18 de octubre a las 22:15, mientras que Sarmiento recibirá a Vélez en Junín.

