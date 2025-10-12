La charla entre Mascherano y Scaloni que definió la presencia de Messi en el partido del Inter Miami

La charla entre Mascherano y Scaloni para que Messi pueda jugar en Inter Miami

Inter Miami goleó 4-0 a Atlanta United en la recta final de la fase regular de la Major League Soccer (MLS), con una descollante actuación de Lionel Messi. Bajo la atenta mirada de sus compañeros de la selección argentina, la Pulga se destacó con un doblete y una asistencia. No obstante, el rosarino pudo decir presente en el Chase Stadium luego de perderse el partido amistoso en el que el combinado nacional de Lionel Scaloni se impuso 1-0 sobre Venezuela, algo que acaparó los flashes en los últimos días.

Javier Mascherano, entrenador de Las Garzas, volvió a puntualizar en la presencia de Messi con el Inter Miami y fue tajante respecto al movimiento: hizo hincapié en que Scaloni le comentó que no iba a contar con el capitán frente a la Vinotinto. “Fue bastante sencillo. Ayer, antes del partido, hablé con Scaloni. Me dijo que no lo iba a utilizar, que lo iba a desafectar. Luego hablé con Leo para que pudiera jugar hoy. No hay mucho más”, argumentó en la conferencia de prensa.

A esto, agregó: “Scaloni no tenía intención de ponerlo y quería ver a otros jugadores, como dijo el entrenador. Fue una decisión de él. Claramente, vimos la oportunidad. Al no jugar ayer contra Venezuela, podíamos utilizarlo nosotros. Leo también estaba predispuesto, más allá de haber entrenador toda la semana con la Selección”

Vale recordar que el entrenador de la selección argentina fue contundente a la hora de explicar la decisión de prescindir de Messi para el primer encuentro amistoso de la fecha FIFA. “Decidí yo que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro y Julián. Teníamos al Flaco López en el banco. Me parece que era una opción válida y que al final no pudo entrar, por lo que entrará el siguiente partido. Fue una decisión mía, simplemente eso. Esperamos ver cómo pasan los acontecimientos, esperemos que pueda estar”, señaló en la conferencia posterior a la victoria 1-0 sobre Venezuela.

El Resumen de Inter Miami vs. Atlanta United

Por su parte, Mascherano remarcó la importancia de Lionel Messi en el equipo, algo que quedó en evidencia en el partido contra Atlanta United, donde convirtió dos goles y le dio una asistencia exquisita a Jordi Alba. “Sabemos que es un jugador totalmente especial, único. Más allá de no haber entrenado con nosotros, ya vimos lo que hizo hoy. Nos ayudó a ganar, consiguió anotar, que para él también era importante. Y la victoria claramente es importante porque nos asegura el tercer lugar. Ahora, con la esperanza de presionar un poco a Cincinnati a ver si puede tener un traspié y nosotros aprovecharlo el fin de semana que viene”, describió el Jefecito.

Cabe destacar que esta victoria le permitió alcanzar la tercera colocación de la Conferencia Este con 62 puntos, igualado con Cincinnati y ambos están detrás del inalcanzable Philadelphia Union (66). La victoria lo emparejó con el segundo puesto, pero quedó por debajo en la tabla por tener menor cantidad de victorias que esa franquicia (18 a 19), principal criterio de desempate en la MLS. Además, más allá de la goleada contra Atlanta United, el equipo de Miami ya no tiene oportunidades de llevarse el trofeo MLS Supporters’ Shield al cuadro con más puntos de la tabla acumulada. El empate contra Toronto (1-1) y la caída frente a Chicago Fire (5-3) lo sacaron de la pelea.

Al mismo tiempo, Javier Mascherano profundizó en el caso de Lionel Messi y dejó en claro que no sabe que va a pasar con La Pulga. Cuando le preguntaron si iba a retomar los entrenamientos con el Inter Miami, no confirmó cuáles serán los próximos pasos. “No tengo la menor idea, porque recién terminó el partido. Nosotros tenemos domingo y lunes libre. Todavía no he hablado ni con el entrenador de la Selección ni con nadie. No tengo idea. Después, si el entrenador de la Selección se comunica con nosotros, o mismo la federación, ahí veremos”, completó.

Messi completó los 90 minutos con el Inter Miami y se destacó como la figura del encuentro (Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)

El combinado albiceleste de Lionel Scaloni volverá a tener acción el martes contra Puerto Rico, duelo que se mudó de sede -se iba a jugar el lunes 13/10 en Chicago- y se llevará a cabo en el Chase Stadium del Inter Miami. El director técnico fue firme a la hora el armado del equipo en dicho encuentro amistoso: “El martes, seguramente, jugarán todos los chicos nuevos que han venido. No han tenido oportunidad hoy, pero ya sabían que en el otro van a tenerla. Esperemos que la aprovechen y sigan de esta manera”.

En esta misma línea, sumó: “En principio busco ver cómo se pueden acoplar estos chicos nuevos. Hoy ya ha jugado Marcos Senesi, que ha hecho un buen partido. El resto esperamos lo mismo. Es verdad que son chicos que no han entrenado mucho con nosotros, pero los conceptos y lo que queremos lo tienen en la cabeza. Será un partido para que ellos puedan jugar, disfrutar y que puedan aportarnos lo necesario de cara al futuro si pueden estar”.

Con este panorama, la presencia de Lionel Messi sigue siendo una incógnita, a pesar de que se entrenó con la Selección a lo largo de la semana. Inter Miami cerrará la temporada regular de la MLS el sábado 18 de octubre contra Nashville en condición de visitante.