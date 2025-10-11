El respetuoso minuto de silencio en Miami en honor a Miguel Ángel Russo antes del partido entre Argentina y Venezuela

El minuto de silencio para Miguel Ángel Russo

En el Hard Rock Stadium de Miami se vivió un estremecedor momento en homenaje a Miguel Ángel Russo, quien falleció a sus 69 años el día miércoles. Segundos antes del arranque del amistoso internacional entre la selección argentina y Venezuela, se realizó un emocionante minuto de silencio para despedir al histórico entrenador de Boca Juniors.

Ambos equipos se juntaron en el círculo central para rendir homenaje a Russo durante el minuto de silencio en señal de respeto. En las tribunas del estadio, tanto los aficionados de la selección albiceleste como del combinado Vinotinto aplaudieron y expresaron su respeto para Miguelo, quien estuvo en Estados Unidos dirigiendo a Boca en el Mundial de Clubes.

Los futbolistas del combinado nacional liderado por Lionel Scaloni saltaron al terreno de juego con un brazalete negro en su brazo, en otro pequeño tributo para el director técnico que obtuvo 10 títulos en su carrera, incluyendo una Copa Libertadores con Boca.

La muerte de Russo generó un fuerte impacto en el fútbol argentino y, en el marco del inicio de la 12ª jornada del Torneo Clausura, se vivieron emocionantes minutos de silencio antes del inicio de los partidos. De hecho, el partido que abrió la jornada del fútbol argentino fue, nada más y nada menos, que San Lorenzo enfrentando a San Martín de San Juan en el Nuevo Gasómetro. Además, en el Coloso Marcelo Bielsa, su hijo, Nacho Russo, marcó el gol de Tigre ante Newell’s y se lo dedicó.

“En señal de duelo, la Asociación de Fútbol Argentino realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas las competiciones a disputarse hasta el domingo 12 de octubre”, informó la AFA mediante un comunicado oficial.

*La palabra de Scaloni sobre Russo en conferencia

Vale recordar que la delegación albiceleste se enteró del deceso en medio de la práctica del miércoles: jugadores y cuerpo técnico detuvieron el trabajo para realizar un minuto de silencio, en unas imágenes estremecedoras.

“Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de la situación, pero cuando sucede con un tipo muy querido en el mundo del fútbol, que ha dejado una huella imborrable... Es muy triste, le mandamos un fuerte abrazo a toda su familia y sus seres queridos”, comentó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa del jueves, remarcando el legado de Russo en el fútbol.

En esta misma línea, agregó: “A nosotros nos agarró en el medio del entrenamiento. Un poco descolocados, porque no sabíamos qué hacer en ese momento. Estábamos un poco en shock e hicimos ese minuto de silencio. Lo teníamos que hacer. Es muy triste. Después de eso, no hay nada más importante. Ha dejado un legado de cómo tiene que ser uno y cómo tiene que comportarse en una cancha de fútbol. Le mando un fuerte abrazo a su familia”.

*El minuto de silencio de la Selección en la práctica del miércoles

Cabe recordar que Leandro Paredes, capitán del Xeneize, se encuentra concentrado en Miami con el combinado nacional albiceleste. Minutos después del fallecimiento, le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales: “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. Hasta siempre Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo”. La publicación del mediocampista estuvo acompañada de una paloma blanca y dos emoticones de corazones Azul y Oro.

Quien también se sumó a la extensa lista de figuras y clubes del mundo que le dedicaron el pésame a Miguel Ángel Russo fue Lionel Messi. Durante el mediodía del jueves, al mismo tiempo que se realizaba una ceremonia a puertas abiertas en La Bombonera, el referente de la selección argentina publicó una historia en su Instagram personal. “QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”, escribió La Pulga.

La selección argentina contará con un segundo encuentro amistoso antes del cierre de la fecha FIFA. El equipo de Lionel Scaloni chocará el día martes contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, que le pertenece al Inter Miami.