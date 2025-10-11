Deportes

“Dale, loco”: el enojo de Rodrigo De Paul con el cuarto árbitro por las demoras en los cambios de Argentina-Venezuela

El volante central se desquitó con uno de los jueces, producto de la tardanza para su ingreso al campo de juego

El volante central tardó en entrar varios segundos por un problema en el entendimiento de las modificaciones

La selección argentina derrotó 1-0 a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Florida en un encuentro que tuvo un marco de público muy alejado a las más de 60.000 butacas disponibles, pero le sirvió al equipo de Lionel Scaloni para poner en marcha de manera oficial la gira por los Estados Unidos en esta fecha FIFA. El entrenador utilizó el duelo para probar una serie de variantes, y fue en ese intercambio de futbolistas que se registró un hecho atípico mientras la pelota rodaba por la cancha.

El gol de Giovani Lo Celso en la etapa inicial encaminó la victoria de la campeona del mundo en Florida dentro de un trámite complejo, que le permitió a Scaloni rotar la base de jugadores, incluso Lionel Messi no fue de la partida y siguió todo desde un palco. Otro de los referentes, Rodrigo De Paul, esperó su oportunidad en el banco y mostró su enojo con el cuarto árbitro en el tramo final por la extensa demora que obligó a postergar las tres modificaciones que iba a realizar la Celeste y Blanca.

“Come on”, se le escuchó decir a De Paul en una frase que traducida al castellano significa “vamos”, en clara señal para que la autoridad se apure en oficializar los cambios. Y remató el incómodo momento con otra misiva repleta de enfado. “Dale loco, dos horas para un cambio”, manifestó según consta en un video publicado por TyC Sports.

El 1-0 de Argentina ante Venezuela

Lo cierto es que el ingreso del volante central, sumado a las entradas de Alexis Mac Allister y Leonardo Balerdi, debieron aplazarse algunos segundos porque no se llegó a formalizarlos antes de que la pelota se ponga en juego de vuelta. Recién se hicieron a los 78 minutos, momento en que se retiraron Julián Álvarez, Nahuel Molina y Enzo Fernández.

Fue la última oleada de cambios hechos por el director técnico, luego de que Giovanni Simeone y Nicolás González también habían reemplazado en distintos momentos a Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico.

La selección argentina volverá a jugar el martes contra Puerto Rico en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, cancha habitual del Inter Miami, en un duelo que todavía no tiene horario confirmado. Vale destacar que ese compromiso iba a celebrarse el próximo lunes en el Soldier Field de Chicago, pero se cambió la sede por cuestiones extrafutbolísticas y se decidió por repetir el mismo estado norteamericano de este duelo contra la Vinotinto.

