Deportes

Solana Sierra remontó un partido complicado y se metió entre las cuatro mejores del WTA 125 de Mallorca

Lourdes Carlé, por su parte, cayó en sets corridos ante la serbia Teodora Kostovic. El sábado, la marplatense buscará meterse en su segunda final del año en torneos de esta categoría

Guardar
Solana Sierra irá en búsqueda
Solana Sierra irá en búsqueda de su segunda final del año en la categoría 125 de la WTA (Foto: REUTERS/Toby Melville)

Lourdes Carlé y Solana Sierra completaron sus presentaciones en los cuartos de final del WTA 125 de Mallorca, torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Country Club de Santa Ponça, España. La jornada dejó resultados opuestos para las representantes argentinas. Carlé fue eliminada tras perder ante la serbia Teodora Kostovic por 6-4 y 6-2, mientras que Sierra avanzó a semifinales al superar a la georgiana Ekaterine Gorgodze con marcador de 3-6, 6-0 y 6-1.

La jugadora nacida en Daireaux inició su encuentro en la cancha central en el primer turno de la jornada. La tenista ubicada actualmente en el puesto 132 del ranking WTA, no logró sostener la ventaja en los intercambios largos y cedió ambos parciales en poco más de una hora y veinte minutos de juego. Kostovic, proveniente de la clasificación, concretó la mayor cantidad de quiebres y se aseguró el pase a semifinales.

Con este resultado, Carlé cierra su participación en Mallorca y se centra en los próximos torneos del circuito que tendrán el foco puesto en Asia en el caso de las mujeres. Su paso por el certamen incluyó una victoria en tres sets frente a la italiana Nuria Brancaccio en octavos de final y representó una nueva presencia en instancias avanzadas de un WTA 125.

Solana Sierra, primera preclasificada y número 86 del ranking mundial, consiguió avanzar a las semifinales tras revertir un inicio desfavorable frente a Ekaterine Gorgodze. El partido comenzó con dominio de la jugadora georgiana, que se quedó con el primer set por 6-3. En el segundo parcial, Sierra ajustó su servicio y consiguió una rápida ventaja de quiebres que le permitió igualar el marcador con un 6-0. En el tercer set sostuvo la efectividad y cerró el encuentro con un 6-1 final. El triunfo le asegura un nuevo avance en el cuadro y la posibilidad de disputar las semifinales del torneo mallorquín, donde enfrentará a la local Andrea Lázaro García (196).

La semifinal de Sierra está prevista para el sábado y se disputará no antes de las 7.10 de la mañana de la Argentina. En caso de avanzar a la final, la marplatense podría alcanzar su segunda definición en un torneo de esta categoría en la temporada 2025. Hasta el momento, Sierra acumula 38 victorias y 18 derrotas en el año, y obtuvo en lo que va del 2025 tres títulos: el W125 de Antalya y los W75 de Vero Beach y Bellinzona.

También alcanzó la cuarta ronda de Wimbledon, tras ingresar al cuadro principal como lucky loser y vencer consecutivamente a Olivia Gadecki, Katie Boulter y Cristina Bucsa. Ese recorrido representó su mejor actuación en un torneo de Grand Slam hasta el momento y le permitió asentarse en el Top 100 del mundo.

Con su clasificación en Mallorca, Sierra mantiene la presencia argentina en las rondas finales del torneo y continúa acumulando puntos para el ranking WTA. La intención de Solana es cerrar el año lo más arriba posible para ingresar a los principales torneos de la próxima temporada.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoSolana SierraLourdes CarléWTA 125 de Mallorca

Últimas Noticias

La selección argentina se medirá en un amistoso ante Venezuela en Miami: hora, TV y formaciones

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán ajustar detalles de cara al Mundial en su compromiso ante la Vinotinto. Desde las 21, por TyC Sports y Telefe

La selección argentina se medirá

“Estaba en la ducha y me desmayé”: un piloto de la Fórmula 1 recordó las secuelas de un violento accidente que protagonizó

Esteban Ocon, que en 2022 competía con Alpine, reveló las consecuencias que tuvo tras un golpe de 42G de fuerza contra los muros del GP de Miami

“Estaba en la ducha y

Las lágrimas del Pulpo González tras dedicarle a Miguel Ángel Russo el gol del triunfo de San Martín ante San Lorenzo

El mediocampista no pudo contener la emoción al recordar al entrenador: “Este pequeño homenaje es para él, me aconsejó mucho, me habló mucho”

Las lágrimas del Pulpo González

Comenzó la fecha 12 del Clausura: Defensa y Justicia recibe a Argentinos en la continuidad del viernes

San Lorenzo cayó 1-0 de local con San Martín de San Juan. Ahora, el Halcón y el Bicho se miden en Varela. En simultáneo, Central Córdoba de Santiago del Estero-Unión y, a partir de las 18:30, Newell’s-Tigre

Comenzó la fecha 12 del

“Esto me salvó”: la emotiva reflexión de Ruggeri sobre el retiro de los futbolistas y la decisión de Russo de seguir dirigiendo

El Cabezón planteó los problemas que afrontan los jugadores una vez que dejan de estar ligados al deporte

“Esto me salvó”: la emotiva
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei celebró el acuerdo

Javier Milei celebró el acuerdo con EEUU: “Es un hito fundacional de esta nueva era que estamos comenzando”

El desplome de Wall Street interrumpió la recuperación de las acciones argentinas, que cayeron hasta 10%

Violento choque entre un camión y una camioneta en la Ruta 51: un muerto y dos heridos

La dueña de Lácteos Vidal criticó a la Justicia por no desaforar a los delegados que bloquearon su empresa

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

INFOBAE AMÉRICA
Crisis política en Francia: Emmanuel

Crisis política en Francia: Emmanuel Macron volvió a nombrar como primer ministro a Sebastien Lecornu

Guillermo del Toro impulsa un centro internacional para preservar la animación stop motion en el cine

La rata topo desnuda que puede vivir más de 40 años sin enfermedades: claves de su longevidad

Las autoridades del premio Nobel investigan una posible filtración de datos tras un pico de apuestas antes del anuncio oficial

Efecto Premio Nobel: se agotan los libros de Krasznahorkai y apuran las reimpresiones

TELESHOW
El emotivo reencuentro de Manuel

El emotivo reencuentro de Manuel Wirzt con su hija luego de un año sin verla: “Gracias Papá Dios”

Rocío Marengo contó que le indicaron reposo en medio de su embarazo: “Me asusté”

Mirtha Legrand habló de la serie de su vida y respondió sobre la posibilidad de trabajar con Susana

Marta González reapareció con un video luego de varios días de silencio: “No le podía levantar el ánimo a nadie”

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños con un romántico video: “Te amo”