Solana Sierra remontó un partido complicado y se metió entre las cuatro mejores del WTA 125 de Mallorca

Solana Sierra irá en búsqueda de su segunda final del año en la categoría 125 de la WTA (Foto: REUTERS/Toby Melville)

Lourdes Carlé y Solana Sierra completaron sus presentaciones en los cuartos de final del WTA 125 de Mallorca, torneo que se disputa sobre polvo de ladrillo en el Country Club de Santa Ponça, España. La jornada dejó resultados opuestos para las representantes argentinas. Carlé fue eliminada tras perder ante la serbia Teodora Kostovic por 6-4 y 6-2, mientras que Sierra avanzó a semifinales al superar a la georgiana Ekaterine Gorgodze con marcador de 3-6, 6-0 y 6-1.

La jugadora nacida en Daireaux inició su encuentro en la cancha central en el primer turno de la jornada. La tenista ubicada actualmente en el puesto 132 del ranking WTA, no logró sostener la ventaja en los intercambios largos y cedió ambos parciales en poco más de una hora y veinte minutos de juego. Kostovic, proveniente de la clasificación, concretó la mayor cantidad de quiebres y se aseguró el pase a semifinales.

Con este resultado, Carlé cierra su participación en Mallorca y se centra en los próximos torneos del circuito que tendrán el foco puesto en Asia en el caso de las mujeres. Su paso por el certamen incluyó una victoria en tres sets frente a la italiana Nuria Brancaccio en octavos de final y representó una nueva presencia en instancias avanzadas de un WTA 125.

Solana Sierra, primera preclasificada y número 86 del ranking mundial, consiguió avanzar a las semifinales tras revertir un inicio desfavorable frente a Ekaterine Gorgodze. El partido comenzó con dominio de la jugadora georgiana, que se quedó con el primer set por 6-3. En el segundo parcial, Sierra ajustó su servicio y consiguió una rápida ventaja de quiebres que le permitió igualar el marcador con un 6-0. En el tercer set sostuvo la efectividad y cerró el encuentro con un 6-1 final. El triunfo le asegura un nuevo avance en el cuadro y la posibilidad de disputar las semifinales del torneo mallorquín, donde enfrentará a la local Andrea Lázaro García (196).

La semifinal de Sierra está prevista para el sábado y se disputará no antes de las 7.10 de la mañana de la Argentina. En caso de avanzar a la final, la marplatense podría alcanzar su segunda definición en un torneo de esta categoría en la temporada 2025. Hasta el momento, Sierra acumula 38 victorias y 18 derrotas en el año, y obtuvo en lo que va del 2025 tres títulos: el W125 de Antalya y los W75 de Vero Beach y Bellinzona.

También alcanzó la cuarta ronda de Wimbledon, tras ingresar al cuadro principal como lucky loser y vencer consecutivamente a Olivia Gadecki, Katie Boulter y Cristina Bucsa. Ese recorrido representó su mejor actuación en un torneo de Grand Slam hasta el momento y le permitió asentarse en el Top 100 del mundo.

Con su clasificación en Mallorca, Sierra mantiene la presencia argentina en las rondas finales del torneo y continúa acumulando puntos para el ranking WTA. La intención de Solana es cerrar el año lo más arriba posible para ingresar a los principales torneos de la próxima temporada.