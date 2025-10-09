Deportes

Solana Sierra y Lourdes Carlé van por las semifinales del WTA 125 de Mallorca

Después de un día de descanso, las argentinas retoman la actividad con la intención de meterse entre las mejores cuatro del certamen. Hora y cómo ver los partidos

Guardar
Solana Sierra es una de
Solana Sierra es una de las dos argentinas que participan del WTA 125 de Mallorca

Lourdes Carlé y Solana Sierra disputarán los cuartos de final del WTA 125 de Mallorca, certamen que se desarrolla sobre polvo de ladrillo en el Country Club de esa ciudad española. Las jugadoras argentinas alcanzaron dicha instancia tras superar sus respectivos partidos de octavos de final y este viernes buscarán el pase a semis ante rivales internacionales.

La marplatense, actual número 86 del ranking mundial, encabeza la lista como primera preclasificada y continúa sumando participación en torneos de nivel intermedio con el objetivo de mantenerse entre las cien mejores.

Carlé, octava cabeza de serie y ubicada en el puesto 132 del escalafón, busca esta semana su primer título del año. La deroense ya sabe lo que es triunfar en certámenes de esta categoría, después de haberse quedado en 2024 con el trofeo en el WTA 125 de La Bisbal D’Emporda.

Ambas jugadoras llegaron a los cuartos de final luego de victorias en los octavos que confirmaron su buen inicio de semana. Carlé superó a la italiana Nuria Brancaccio (158) en tres parciales y accedió a la siguiente instancia tras un partido que se extendió por más de dos horas. Sierra, por su parte, venció a la española Guiomar Maristany Zuleta de Reales (195) y aseguró su clasificación entre las ocho mejores del torneo.

En cuartos, Lourdes Carlé enfrentará a la serbia Teodora Kostovic (213) este viernes, a las 5 (hora argentina), en la cancha central del Mallorca Country Club. Será el primer enfrentamiento entre ambas en el circuito profesional. Su rival busca meterse en el Top 200 del ranking y llegó a la instancia tras superar las dos rondas de la qualy.

En el segundo turno de la jornada, aproximadamente a las 7 (hora argentina), Solana Sierra se medirá con la georgiana Ekaterine Gorgodze (171), en un encuentro que definirá a una de las semifinalistas del torneo. Ambas jugadoras ya se enfrentaron anteriormente en una ocasión: fue en el WTA 125 de Montevideo de 2023, con triunfo de la marplatense en octavos de final. La programación establece que el partido se disputará inmediatamente después del encuentro de Carlé.

Además, el torneo completo se puede seguir a través de la plataforma oficial de la WTA TV, que permite seguir todos los encuentros mediante un abono digital. Las presentaciones de Carlé y Sierra en los cuartos de final mantienen la presencia argentina en la parte definitoria del torneo mallorquín y van por la oportunidad de sumar puntos clave de cara al cierre de la temporada, y con la intención de iniciar 2026 con un lugar asegurado en el Abierto de Australia.

Gabriela Sabatini, embajadora del torneo

Una noticia que llamó la atención en la previa del inicio del certamen fue la incorporación de Gabriela Sabatini en condición de embajadora. La mejor tenista de la historia del país, campeona del US Open de 1990 y medallista olímpica en Seúl 1988, entre otras distinciones, acompaña a las jugadoras durante la vuelta del deporte blanco a la localidad.

“Estoy muy ilusionada de ser la embajadora del Mallorca Women’s Championships”, declaró. “Los torneos WTA 125 son una gran oportunidad para que las jóvenes promesas den pasos decisivos en su carrera, y me emociona ver tanto talento reunido aquí. Esta isla tiene un encanto especial, y es maravilloso que el tenis femenino regrese en un escenario tan privilegiado”, agregó la ex número tres del ranking. El domingo, Gaby entregará el premio a la campeona, con la ilusión de que sea a una compatriota suya.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoSolana SierraLourdes CarléWTA 125 de Mallorcadeportes-argentina

Últimas Noticias

Gonzalo Belloso relató los últimos instantes de Russo junto a su familia y un sacerdote: “Encontró la paz en ese final, fue mágico”

El presidente de Rosario Central acompañó a “Miguelo” hasta su triste desenlace

Gonzalo Belloso relató los últimos

La noble decisión de Nacho Russo, el hijo de Miguel, de cara al próximo partido de Tigre por el Torneo Clausura

El hijo del histórico entrenador, que murió a sus 69 años, tomó una firme postura en pos de acompañar a su equipo

La noble decisión de Nacho

El último adiós a Miguel Ángel Russo: el plantel de Rosario Central encabezado por Di María se despidió del DT

Tras la despedida íntima del plantel de Boca y familiares, hinchas y referentes se reúnen en el estadio para rendir homenaje a una figura central de la historia de este deporte. El DT, que murió a los 69 años, es despedido en el Hall Central de Brandsen 805

El último adiós a Miguel

Crónica del último adiós a Miguel Ángel Russo: lo que no se vio entre la multitud que lo despidió en la Bombonera

Todo lo que aconteció durante este jueves en el hall central del estadio de Boca Juniors y sus alrededores

Crónica del último adiós a

14 frases de Scaloni antes del amistoso de Argentina: el dolor por la muerte de Russo, las chances de Messi y los jugadores a probar

El entrenador de la Albiceleste habló en conferencia de prensa en la previa del test ante Venezuela en Miami

14 frases de Scaloni antes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Brutal pelea entre estudiantes de

Brutal pelea entre estudiantes de dos colegios secundarios en Mendoza: uno terminó en terapia intensiva

Panamericana: un auto se incrustó debajo de un camión y un bombero resultó herido durante el operativo de rescate

Hallan objetos humanos de la Edad Media que buitres llevaron a sus nidos durante generaciones

El fiscal del triple femicidio dio detalles de la declaración de Florencia: “Dijo que la droga se la robaron a su pareja”

En clave electoral, Patricia Bullrich y Jorge Macri recorrieron las obras de la cárcel porteña de Marcos Paz

INFOBAE AMÉRICA
La ONU preparó un plan

La ONU preparó un plan de emergencia de 60 días para asistir a la población de Gaza tras el alto el fuego

El Mercosur y Canadá retomaron las negociaciones para un acuerdo de libre comercio tras cinco años de pausa

Resiliencia, memoria y milagro: la historia de la pequeña iglesia que desafió el tiempo y venció el horror del 11 de septiembre

Lula da Silva confirmó acercamientos con Estados Unidos para negociar los aranceles y destacó el “tono amable” de Trump

Hamas anunció que la guerra en Gaza “ha terminado” tras recibir garantías de Estados Unidos y países mediadores

TELESHOW
Paula Chaves celebró el cumpleaños

Paula Chaves celebró el cumpleaños de Pedro Alfonso con un emotivo homenaje: “Te amo en todas tus versiones”

Silvio Rodríguez visitó la localidad de Moreno, en el conurbano bonaerense

Dalma Maradona estuvo presente en el velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera: “Se querían mucho con mi papá”

Eugenia Tobal habló de las primeras grabaciones de MasterChef Celebrity: “Se van a sorprender con Marixa Balli”

Lola Latorre estalló luego de los comentarios que recibió tras recibirse de abogada: “Hagan algo de sus vidas”