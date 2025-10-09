Solana Sierra y Lourdes Carlé van por las semifinales del WTA 125 de Mallorca

Solana Sierra es una de las dos argentinas que participan del WTA 125 de Mallorca

Lourdes Carlé y Solana Sierra disputarán los cuartos de final del WTA 125 de Mallorca, certamen que se desarrolla sobre polvo de ladrillo en el Country Club de esa ciudad española. Las jugadoras argentinas alcanzaron dicha instancia tras superar sus respectivos partidos de octavos de final y este viernes buscarán el pase a semis ante rivales internacionales.

La marplatense, actual número 86 del ranking mundial, encabeza la lista como primera preclasificada y continúa sumando participación en torneos de nivel intermedio con el objetivo de mantenerse entre las cien mejores.

Carlé, octava cabeza de serie y ubicada en el puesto 132 del escalafón, busca esta semana su primer título del año. La deroense ya sabe lo que es triunfar en certámenes de esta categoría, después de haberse quedado en 2024 con el trofeo en el WTA 125 de La Bisbal D’Emporda.

Ambas jugadoras llegaron a los cuartos de final luego de victorias en los octavos que confirmaron su buen inicio de semana. Carlé superó a la italiana Nuria Brancaccio (158) en tres parciales y accedió a la siguiente instancia tras un partido que se extendió por más de dos horas. Sierra, por su parte, venció a la española Guiomar Maristany Zuleta de Reales (195) y aseguró su clasificación entre las ocho mejores del torneo.

En cuartos, Lourdes Carlé enfrentará a la serbia Teodora Kostovic (213) este viernes, a las 5 (hora argentina), en la cancha central del Mallorca Country Club. Será el primer enfrentamiento entre ambas en el circuito profesional. Su rival busca meterse en el Top 200 del ranking y llegó a la instancia tras superar las dos rondas de la qualy.

En el segundo turno de la jornada, aproximadamente a las 7 (hora argentina), Solana Sierra se medirá con la georgiana Ekaterine Gorgodze (171), en un encuentro que definirá a una de las semifinalistas del torneo. Ambas jugadoras ya se enfrentaron anteriormente en una ocasión: fue en el WTA 125 de Montevideo de 2023, con triunfo de la marplatense en octavos de final. La programación establece que el partido se disputará inmediatamente después del encuentro de Carlé.

Además, el torneo completo se puede seguir a través de la plataforma oficial de la WTA TV, que permite seguir todos los encuentros mediante un abono digital. Las presentaciones de Carlé y Sierra en los cuartos de final mantienen la presencia argentina en la parte definitoria del torneo mallorquín y van por la oportunidad de sumar puntos clave de cara al cierre de la temporada, y con la intención de iniciar 2026 con un lugar asegurado en el Abierto de Australia.

Gabriela Sabatini, embajadora del torneo

Una noticia que llamó la atención en la previa del inicio del certamen fue la incorporación de Gabriela Sabatini en condición de embajadora. La mejor tenista de la historia del país, campeona del US Open de 1990 y medallista olímpica en Seúl 1988, entre otras distinciones, acompaña a las jugadoras durante la vuelta del deporte blanco a la localidad.

“Estoy muy ilusionada de ser la embajadora del Mallorca Women’s Championships”, declaró. “Los torneos WTA 125 son una gran oportunidad para que las jóvenes promesas den pasos decisivos en su carrera, y me emociona ver tanto talento reunido aquí. Esta isla tiene un encanto especial, y es maravilloso que el tenis femenino regrese en un escenario tan privilegiado”, agregó la ex número tres del ranking. El domingo, Gaby entregará el premio a la campeona, con la ilusión de que sea a una compatriota suya.