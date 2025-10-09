Deportes

Solana Sierra avanzó en el WTA 125 de Mallorca y se sumó a Lourdes Carlé en el lote de las cuartofinalistas

La marplatense, primera sembrada del torneo, se metió entre las mejores ocho del certamen en un partido que debió batallar más de los esperado. Este miércoles, se impuso a la local Zuleta de Reales, por 7-5 y 6-4. La acción para las albicelestes continuará el viernes

En la víspera de los certámenes del circuito internacional de tenis femenino que se desarrollarán en el continente sudamericano, las máximas exponentes de la Argentina ingresaron a zona de definición en suelo europeo. Este miércoles, Solana Sierra (86ª) selló su pase a los cuartos de final del WTA 125 de Mallorca. Lourdes Carlé (132ª), por su parte, aseguró su lugar en la jornada del martes.

Tras cuatro encuentros, durante el último turno del Court Central del Mallorca Country Club, Sierra trabajó más de lo que indicaba la diferencia de ranking en los papeles y derrotó a la local Guiomar Maristany Zuleta de Reales (195ª) en dos ajustados parciales.

Con un quiebre tempranero, la marplatense de 21 años se adjudicó la ventaja en el inicio del primer set. De todas formas, en cuestión de minutos, la española aprovechó la segunda oportunidad que se le presentó e igualó el marcador en tres juegos. Luego de cuatro games, en los cuales sostuvieron sus servicios, y cuando el transcurso indicaba que se resolvía en un tiebreak, Solana logró una nueva rotura. Si bien falló las cuatro primeras ocasiones, la quinta fue la vencida y cerró el capítulo por 7-5.

En la segunda manga, Guiomar tomó el protagonismo y, rápidamente, consiguió plasmarlo en el score con dos quiebres consecutivos, para situarse 4-2. Sin embargo, Sierra aceleró y también enfiló un doble break. Finalmente, con su servicio, la máxima preclasificada se quedó con la victoria por 7-5 y 6-4.

De esta manera, Sierra alcanzó por cuarta vez la instancia de ocho jugadoras en un WTA 125 durante la vigente temporada. La tenista que hace base en la Rafa Nadal Academy lo había logrado previamente en Cancún, Antalya -fue campeona- y Valencia.

Según reveló la organización, la actual 86º del escalafón mundial, primera octavofinalista de Wimbledon en condición de Lucky Loser, descansará el jueves y regresará a la actividad este viernes. Su próximo desafío será Ekaterine Gorgodze. La experimentada georgiana de 33 años, que ocupa el puesto 235, bajó a una de las favoritas al título, la rusa Oksana Selekhmeteva (113ª).

En tanto, Carlé accedió el pasado martes a los cuartos de final del certamen que alberga una de las Islas Baleares. La deroense de 25 años venció a la italiana Nuria Brancaccio (158ª) en un encuentro que alcanzó las tres horas de juego. La actual 132, quien busca su regreso al lote de las cien mejores del que salió a principios de abril, afrontará un nuevo día -el segundo al hilo- sin acción en singles.

Este miércoles, en el tercer turno, Lourdes conoció a su próxima contrincante: Teodora Kostovic (213ª). La serbia de 18 años viene de atravesar la clasificación, en donde se impuso sobre la local Mireia Sagrista Bermejo y la rusa Ekaterina Kazionova. Luego, en su estreno en el cuadro principal, aprovechó la oportunidad y derrotó a la alemana Caroline Werner (266ª). En octavos de final, la joven promesa europea volvió a ganar. En ese caso, con un tremendo batacazo: eliminó a la segunda sembrada, la egipcia Mayar Sherif (102ª), con parciales de 6-3 y 6-4.

