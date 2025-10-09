Deportes

La emoción en vivo de Horacio Pagani al recordar a Miguel Ángel Russo: ”Era un tipo bueno, me cuesta..."

El periodista, amigo del técnico de Boca, con el que compartía tertulias con otros protagonistas del mundo del fútbol, lo homenajeó en TV

Guardar
El recuerdo de Pagani de Miguel Ángel Russo

“Es la vida, los amigos, la bohemia, el destino... Descansá en paz, Miguelito!!!”.

Esa frase fue la primera reacción de Horacio Pagani tras la muerte de Miguel Ángel Russo a los 69 años. Junto a su testimonio, añadió una imagen para nada azarosa: en foto aparecen el periodista, el entrenador de Boca Juniors, Coco Basile y Mostaza Merlo. Pertenece a una de las ya míticas cenas en el restaurante La Raya, en las que se reúnen protagonistas del fútbol en tertulias bien regadas y condimentadas por la pasión por la pelota.

Horas después, ya en la pantalla de TyC Sports, el experimentado comunicador enfrentó las cámaras para hablar de su amigo. Y lo hizo con la voz entrecortada, visiblemente afectado por la pérdida que llora todo el fútbol argentino.

“Un hombre de barrio, un hombre de la bohemia. Me cuesta...”, prologó, antes de hacer la primera pausa, embargado por la emoción. “Se dice que la gente buena es la primera que se muere. Miguelito era un tipo bueno. Tan bueno que no había manera de sacarle una frase en una conferencia de prensa. Yo coincidí muchas noches, compartimos muchas noches con Coco Basile, con Mostaza... Era un tipo respetuoso extremo”, lo definió. “Ojalá esté descansando en paz”, completó.

Las palabras de Pagani ilustran la catarata de mensajes y homenajes que recibió el ex mediocampista y entrenador desde las 19.10 de ayer, cuando falleció. O la ola de fanáticos de Boca, de todos los clubes que representó y de muchos de sus rivales, que se acercaron y se acercan a La Bombonera para darle el último adiós.

La mesa de los amigos:
La mesa de los amigos: Russo, Mostaza Merlo, Basile y Pagani

Si hasta la selección argentina, concentrada en Miami para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, le dedicó un minuto de silencio durante el entrenamiento del miércoles. Incluso, gigantes de Europa como el Real Madrid, el PSG o el Bayern Múnich apelaron a las redes sociales para expresar su consternación. Y, por supuesto, también River Plate. En el dolor, y ante una leyenda como Russo, la rivalidad se desvanece.

Su último ayudante, Claudio Úbeda, lo despidió con un emocionante mensaje: “Maestro, amigo, hermano, te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. Gracias, gracias, gracias”. El ex Racing lo acompañó en sus experiencias por Al Nassr de Arabia Saudita y en el regreso a la Argentina para conducir a Rosario Central, San Lorenzo y Boca Juniors, donde asumió su lugar en los últimos partidos, cuando Russo ya no podía estar detrás de la línea de cal, pero siempre estuvieron en contacto. Incluso mantuvieron reuniones técnicas en el hogar del orientador, mientras cursaba la internación domiciliaria.

El plantel de Boca Juniors se retira de la Bombonera tras despedir a Miguel Ángel Russo

Pagani no fue el único que se quebró en pantalla por la muerte de Russo. También en TyC, el ex defensor Cristian Traverso, multicampeón con Boca y quien tuvo al DT en la Universidad de Chile, intentó hacer un reconocimiento, pero le ganaron las lágrimas.

El último adiós al histórico entrenador continuará en La Boca hasta las 22. Y este viernes, habrá una nueva ventana de 10 a 12. Su legado, en tanto, quedará para siempre. En los estadios de fútbol y en la mesa que compartía con sus amigos.

Temas Relacionados

Horacio PaganiMiguel Ángel RussoBoca Juniorsdeportes-argentina

Últimas Noticias

Juani Carnevale, el crack que superó un tumor óseo y la pérdida de su papá, y hoy emociona con su convocatoria al Mundialito Sub 12

Del golpe más duro a la sonrisa más grande: hizo del tenis su refugio y hoy escribe una historia de vida que inspira dentro y fuera de la cancha

Juani Carnevale, el crack que

El último adiós a Miguel Ángel Russo: el plantel de Rosario Central encabezado por Di María se despide del DT

Tras la despedida íntima del plantel de Boca y familiares, hinchas y referentes se reúnen en el estadio para rendir homenaje a una figura central de la historia de este deporte. El DT, que murió a los 69 años, es despedido en el Hall Central de Brandsen 805

El último adiós a Miguel

El Chavo Fucks reveló el gesto que tuvo Riquelme con Russo al contratarlo como DT de Boca: “Los dos sabían que esto iba a pasar”

El periodista reveló un diálogo que tuvo el entrenador con el presidente e ídolo del Xeneize antes de asumir

El Chavo Fucks reveló el

El respetuoso mensaje de Lionel Messi tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El capitán de la selección argentina utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias tras la muerte del DT de 69 años

El respetuoso mensaje de Lionel

Conmoción por el asesinato de un ex luchador de UFC en plena calle

A Suman Mokhtarianle dispararon desde un auto en un suburbio de Sidney

Conmoción por el asesinato de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una importante fábrica de electrodomésticos

Una importante fábrica de electrodomésticos suspendió 400 trabajadores ante la caída de las ventas y producción

Un hombre heredó una mutación genética ligada al Alzheimer y no desarrolló la enfermedad: qué dice la ciencia

El posteo en redes de Bessent: respaldo político, USD 20.000 millones y continuidad de la banda cambiaria

Triple femicidio narco: pidieron la captura internacional de uno de los tíos de Pequeño J y de “El Loco” David

Qué es un swap: el detalle de cómo funciona una de las herramientas que anunció EEUU para ayudar a Argentina

INFOBAE AMÉRICA
Qué es el duelo invisible

Qué es el duelo invisible y cómo reconocerlo en la vida diaria, según la psicología

La Corte Penal Internacional instó a Tayikistán a detener a Putin durante su visita de Estado

Entre la esperanza y el dolor: palestinos recibieron con cautela la tregua en Gaza

El heredero de Los Choneros cayó en Medellín mientras negociaba con narcos para operar desde Colombia

Un ministro de Noboa criticó a la Justicia por la liberación de los detenidos por el ataque a la caravana presidencial

TELESHOW
Eugenia Tobal habló de las

Eugenia Tobal habló de las primeras grabaciones de MasterChef Celebrity: “Se van a sorprender con Marixa Balli”

Lola Latorre estalló luego de los comentarios que recibió tras recibirse de abogada: “Hagan algo de sus vidas”

Pablo Turturiello contó sobre sus planes con Fer Dente para convertirse en padres: “Me muero de ganas”

El divertido cruce entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat: “Callá tu boca, estúpido y sensual”

La dura crítica de los excompañeros de Ariel Ansaldo luego de su salida de Cuestión de Peso: “Le ganó la enfermedad”