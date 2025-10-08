Deportes

Tras la victoria de Lourdes Carlé, Solana Sierra va por los cuartos del WTA de Mallorca, que anunció a Sabatini como embajadora

Las dos mejores tenistas argentinas de la actualidad se ilusionan en el torneo español. Y la leyenda nacional, además, entregará el trofeo

Guardar
Lourdes Carlé avanzó a cuartos
Lourdes Carlé avanzó a cuartos de final del WTA 125 de Mallorca, tras un maratónico encuentro

Mientras el tenis masculino de la Argentina atraviesa la tercera semana de la Gira Sudamericana en el Challenger 75 de Cali, las dos mayores exponentes en la actualidad de la rama femenina continúan con su desempeño en Europa. Este martes, Lourdes Carlé se instaló en los cuartos de final del WTA 125 de Mallorca. Solana Sierra, por su parte, buscará este miércoles por la mañana conseguir el boleto a dicha instancia.

Carlé fue la encargada de abrir la cuarta jornada del certamen que se desarrolla sobre las canchas de polvo de ladrillo del Mallorca Country Club. La oriunda de Daireaux, quien parte en condición de octava preclasificada, venció a la italiana Nuria Brancaccio (158) en un atrapante encuentro que se extendió durante más de tres horas.

El set inicial, además de ajustado, expuso la irregularidad de ambas tenistas desde el servicio: en total se produjeron ocho quiebres. Finalmente, Lourdes salió victoriosa a través de un tiebreak. El segundo capítulo, en tanto, lo dominó Brancaccio. La nacida en Torre del Greco 25 años atrás se recuperó de un defectuoso comienzo y ganó cinco games consecutivos para sellar un demoledor 6-1. El tercero -y definitivo- no fue apto para cardíacos. Si bien la albiceleste logró un break tempranero, Nuria volvió a recomponerse y, tras ello, firmó una considerable ventaja que la situó al borde del triunfo. Sin embargo, con la actitud que la caracteriza, Carlé revirtió un 3-5 y, en cuestión de minutos, se adelantó 6-5. A pesar de que afrontó dos bolas de quiebre con su saque, la deroense se adjudicó una tremenda batalla con parciales de 7-6(5), 1-6 y 7-5.

Luego de semejante desgaste físico, la segunda mejor argentina en el escalafón mundial descansará y volverá a la actividad el jueves: su rival será la vencedora del cotejo que protagonizarán el miércoles la 102 del ranking, la egipcia Mayar Sherif, y la serbia Teodora Kostovic (213), quien viene de superar la clasificación.

Este miércoles también habrá una albiceleste en los cuartos de final: Solana Sierra. La marplatense de 21 años, quien alcanzó la cuarta ronda de Wimbledon en condición de Lucky Loser, sigue sacando provecho de las consecuencias positivas que arrojó dicho logro. Debido a su posición en el ranking (ocupa el puesto 88), es la máxima candidata al título en el WTA 125 de Mallorca. Si bien esto podría generar cierta -y lógica- presión, al ser la tenista a vencer, Sierra cumplió con creces en su estreno y derrotó a la italiana Dalila Spiteri (350) por 6-4 y 6-1.

El miércoles, la tenista que hace base en la Rafa Nadal Academy se enfrentará a la local Guiomar Maristany Zuleta de Reales (195) en el cuarto -y último- turno del Court Central, programado para no antes de las 9:30 de Argentina.

Así anunció el certamen que
Así anunció el certamen que Gabriela Sabatini será la embajadora WTA 125 de Mallorca en Instagram (Foto: Instagram)

Gabriela Sabatini, embajadora del torneo

Una noticia que llamó la atención en la previa fue la incorporación de Gabriela Sabatini en condición de embajadora del certamen ibérico. La mejor tenista de la historia del país sudamericano, campeona del US Open de 1990 y medallista olímpica en Seúl 1988, entre otras distinciones, acompañará a las jugadoras durante la vuelta del deporte blanco a la localidad. Además, disputará el torneo de pádel de celebridades que organizará la competición y será la encargada de entregar el trofeo a la campeona el próximo domingo.

“Estoy muy ilusionada de ser la embajadora del Mallorca Women’s Championships”, declaró. “Los torneos WTA 125 son una gran oportunidad para que las jóvenes promesas den pasos decisivos en su carrera, y me emociona ver tanto talento reunido aquí. Esta isla tiene un encanto especial, y es maravilloso que el tenis femenino regrese en un escenario tan privilegiado”, agregó la ex número tres del ranking. Cabe recordar que durante el próximo mes, Argentina recibirá dos eventos de tal envergadura: el primero se desarrollará en Tucumán, del 3 al 9, y el segundo será en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires, entre el 24 y el 30.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoGabriela SabatiniLourdes CarléSolana SierraMallorca

Últimas Noticias

El año de Francisco Cerúndolo: un semestre alto, otro bajo y un 2026 con todo para meterse en el Top 10

El tenista argentino comienza a transitar la última parte de una temporada en la que se metió por primera vez entre los mejores 20 del circuito. Los resultados del tramo inicial del calendario lo impulsaron a ese lugar, pero en el cierre no logró seguir escalando

El año de Francisco Cerúndolo:

España eliminó a Ucrania y México goleó a Chile: así está el cuadro de los octavos de final del Mundial Sub 20

La Tri se impuso 4-1 al local en Valparaíso y espera por Argentina o Nigeria en cuartos. Además, La Roja derrotó 1-0 y aguarda por Colombia o Sudáfrica. Cómo sigue la agenda

España eliminó a Ucrania y

El video de Vinicius con una reconocida conductora de TV que alimenta los rumores de romance

El delantero y la influencer Virginia Fonseca, ex pareja de un cantante, se viralizó en las redes sociales

El video de Vinicius con

Una nueva locura de Marcelo Bielsa en Uruguay: la dura consecuencia que sufrirá por su llamativa lista de convocados

El entrenador argentino se prepara para la fecha FIFA en la que la Celeste se enfrentará a República Dominicana y Uzbekistán

Una nueva locura de Marcelo

Deportivo Español desvinculó al abogado que tocó el teclado con la camiseta del club en el acto de Javier Milei

El club informó la decisión que tomaron “de común acuerdo” con Fernando Mezzina a través de un comunicado

Deportivo Español desvinculó al abogado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo los corales permiten reconstruir

Cómo los corales permiten reconstruir la historia de los cambios climáticos a nivel global, según expertos

Qué anticipa el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos durante el fin de semana largo

Cómo lograr beneficios para la salud con ejercicios breves y fáciles de incorporar a la rutina

Video: un músico sufrió el robo de su violín en una heladería de San Telmo y pide ayuda para recuperarlo

Sorpresivo paro de subte: agredieron a dos trabajadores en la línea H y se interrumpió el servicio

INFOBAE AMÉRICA
Roma, atascos y caos: el

Roma, atascos y caos: el insólito tráfico de la antigüedad y por qué recuerda a las ciudades modernas

Ejercicios personalizados y diagnósticos tempranos mejoran la recuperación visual tras conmociones cerebrales

El Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica pidió levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves por “beligerancia política”

China refuerza su alianza con Corea del Norte: el primer ministro viajará a Pyongyang

Vladimir Putin declaró que Rusia capturó 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2025

TELESHOW
Juana Repetto recordó su experiencia

Juana Repetto recordó su experiencia al conocer hombres en una app de citas: “Me la bajé y me embaracé”

Damián Betular habló de la crisis de Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Que no llore”

Eva Bargiela, a punto de dar a luz: “El último evento con el bebé en la panza”

Besos en el cuello y una noche de pasión: el llamativo adelanto de la nueva canción de Tini Stoessel

Yanina Latorre reveló detalles inéditos de su conversación con Fede Bal: “¿Cuántas relaciones sin compromiso tenés?”