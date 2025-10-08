Tras la victoria de Lourdes Carlé, Solana Sierra va por los cuartos del WTA de Mallorca, que anunció a Sabatini como embajadora

Lourdes Carlé avanzó a cuartos de final del WTA 125 de Mallorca, tras un maratónico encuentro

Mientras el tenis masculino de la Argentina atraviesa la tercera semana de la Gira Sudamericana en el Challenger 75 de Cali, las dos mayores exponentes en la actualidad de la rama femenina continúan con su desempeño en Europa. Este martes, Lourdes Carlé se instaló en los cuartos de final del WTA 125 de Mallorca. Solana Sierra, por su parte, buscará este miércoles por la mañana conseguir el boleto a dicha instancia.

Carlé fue la encargada de abrir la cuarta jornada del certamen que se desarrolla sobre las canchas de polvo de ladrillo del Mallorca Country Club. La oriunda de Daireaux, quien parte en condición de octava preclasificada, venció a la italiana Nuria Brancaccio (158) en un atrapante encuentro que se extendió durante más de tres horas.

El set inicial, además de ajustado, expuso la irregularidad de ambas tenistas desde el servicio: en total se produjeron ocho quiebres. Finalmente, Lourdes salió victoriosa a través de un tiebreak. El segundo capítulo, en tanto, lo dominó Brancaccio. La nacida en Torre del Greco 25 años atrás se recuperó de un defectuoso comienzo y ganó cinco games consecutivos para sellar un demoledor 6-1. El tercero -y definitivo- no fue apto para cardíacos. Si bien la albiceleste logró un break tempranero, Nuria volvió a recomponerse y, tras ello, firmó una considerable ventaja que la situó al borde del triunfo. Sin embargo, con la actitud que la caracteriza, Carlé revirtió un 3-5 y, en cuestión de minutos, se adelantó 6-5. A pesar de que afrontó dos bolas de quiebre con su saque, la deroense se adjudicó una tremenda batalla con parciales de 7-6(5), 1-6 y 7-5.

Luego de semejante desgaste físico, la segunda mejor argentina en el escalafón mundial descansará y volverá a la actividad el jueves: su rival será la vencedora del cotejo que protagonizarán el miércoles la 102 del ranking, la egipcia Mayar Sherif, y la serbia Teodora Kostovic (213), quien viene de superar la clasificación.

Este miércoles también habrá una albiceleste en los cuartos de final: Solana Sierra. La marplatense de 21 años, quien alcanzó la cuarta ronda de Wimbledon en condición de Lucky Loser, sigue sacando provecho de las consecuencias positivas que arrojó dicho logro. Debido a su posición en el ranking (ocupa el puesto 88), es la máxima candidata al título en el WTA 125 de Mallorca. Si bien esto podría generar cierta -y lógica- presión, al ser la tenista a vencer, Sierra cumplió con creces en su estreno y derrotó a la italiana Dalila Spiteri (350) por 6-4 y 6-1.

El miércoles, la tenista que hace base en la Rafa Nadal Academy se enfrentará a la local Guiomar Maristany Zuleta de Reales (195) en el cuarto -y último- turno del Court Central, programado para no antes de las 9:30 de Argentina.

Así anunció el certamen que Gabriela Sabatini será la embajadora WTA 125 de Mallorca en Instagram (Foto: Instagram)

Gabriela Sabatini, embajadora del torneo

Una noticia que llamó la atención en la previa fue la incorporación de Gabriela Sabatini en condición de embajadora del certamen ibérico. La mejor tenista de la historia del país sudamericano, campeona del US Open de 1990 y medallista olímpica en Seúl 1988, entre otras distinciones, acompañará a las jugadoras durante la vuelta del deporte blanco a la localidad. Además, disputará el torneo de pádel de celebridades que organizará la competición y será la encargada de entregar el trofeo a la campeona el próximo domingo.

“Estoy muy ilusionada de ser la embajadora del Mallorca Women’s Championships”, declaró. “Los torneos WTA 125 son una gran oportunidad para que las jóvenes promesas den pasos decisivos en su carrera, y me emociona ver tanto talento reunido aquí. Esta isla tiene un encanto especial, y es maravilloso que el tenis femenino regrese en un escenario tan privilegiado”, agregó la ex número tres del ranking. Cabe recordar que durante el próximo mes, Argentina recibirá dos eventos de tal envergadura: el primero se desarrollará en Tucumán, del 3 al 9, y el segundo será en el Tenis Club Argentino de Buenos Aires, entre el 24 y el 30.