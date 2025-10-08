Deportes

Edinson Cavani encendió la alarma en Boca Juniors: estudios por molestia y posible baja ante Barracas Central

El delantero uruguayo sintió un dolor muscular que lo llevará a someterse a exámenes. Quedaría afuera del duelo del sábado

Edinson Cavani, baja casi confirmada
Edinson Cavani, baja casi confirmada en Boca (REUTERS/Marco Bello)

Edinson Cavani podría seguir como baja de Boca Juniors de cara al próximo compromiso ante Barracas Central por la undécima jornada del Torneo Clausura 2025. El centrodelantero sufrió una nueva molestia muscular que lo llevó a hacer estudios para confirmar o descartar lesión. A priori, el cuerpo técnico hoy liderado por Claudio Úbeda lo preservaría para no agravar su estado físico y se mantendría en el equipo Milton Giménez, que viene de ser figura ante Newell’s.

El uruguayo padeció una distensión en el psoas derecho justo antes del duelo ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera, motivo por el cual vio desde afuera ese match y también los dos siguientes contra Defensa y Justicia en Florencio Varela y Newell’s de local, en el que estuvo entre los suplentes. Úbeda declaró sobre su estado en conferencia: “Vino teniendo una evolución lógica y de días respecto a su lesión, fue aumentando desde el principio de semana hasta el último, no intervino en el entrenamiento de fútbol pero sí ejercicios similares probando su condición. Por eso estuvo entre los suplentes. Si era necesario, hubiera entrado, al no haber sido necesario, por eso no participó”.

El Matador, que sintió una molestia en la práctica de ayer, trabajaría de forma diferenciada en el entrenamiento de hoy en la Bombonera, donde Úbeda seguramente pare en cancha el equipo que saltará al campo de juego contra Barracas Central este sábado, a partir de las 14:30, en el estadio Claudio Chiqui Tapia. Existen grandes chances de que el ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, que permanece con internación domiciliaria, repita la formación que empleó ante la Lepra.

La presencia de Edinson Cavani en la charla motivacional de la gimnasta norteamericana Simone Biles en Buenos Aires marcó uno de los momentos destacados de la agenda deportiva de la ciudad, recientemente designada como Capital Mundial del Deporte 2027. El delantero uruguayo asistió este miércoles al evento titulado “El Poder de Creer”, que se desarrolló en la sede del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante la jornada, la figura de Edinson Cavani cobró relevancia no solo por su asistencia al evento, sino también por el interés que genera su estado físico de cara a los próximos compromisos de Boca.

La llegada de Biles a la capital argentina se produjo el martes por la mañana, cuando aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza para cumplir con una serie de compromisos durante tres días, en el contexto del reconocimiento internacional otorgado a la ciudad. La atleta estadounidense, de 28 años, fue declarada “Huésped de Honor” y encabezó una charla motivacional dirigida a deportistas y público general, en la que compartió su experiencia y visión sobre la importancia de la confianza y la superación personal.

En otro orden de cosas, desde la entidad boquense le deslizaron a Infobae que la situación de salud de Russo sigue siendo “delicada”. El mundo del fútbol se movilizó en las últimas horas para enviarle fuerzas luego de que Boca publicara un comunicado dando detalles de la gravedad de su estado. “Toda la semana, todo el cuerpo técnico estuvo en permanente contacto con Miguelestuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él, porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”, mencionó Úbeda tras el 5-0 ante Newell’s.

El cuerpo técnico xeneize aguarda por la recuperación total de Carlos Palacios, víctima de una distensión en el músculo pectíneo izquierdo que lo marginó de los últimos dos duelos. Quedará en evaluación si vuelve al once titular en reemplazo de Alan Velasco o le hacen sumar minutos contra el Guapo en el segundo tiempo. En tanto, Lucas Blondel, por debajo de la consideración de Juan Barinaga y Luis Advíncula en el lateral derecho, pidió jugar con la Reserva para sumar minutos de fútbol.

