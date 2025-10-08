Deportes

Boca empató con Ferroviaria y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

Tras igualar 0 a 0 en la cancha de Banfield, el Xeneize accedió a la fase de los ocho mejores del torneo. Su próxima presentación será el sábado

En una jornada marcada por el profundo dolor que provocó la muerte de Miguel Ángel Russo, el equipo femenino de Boca logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, tras el empate sin goles frente a Ferroviaria en el encuentro disputado en el estadio Florencio Sola.

Con la repartición de puntos, el Xeneize se aseguró el pase a la siguiente instancia como escolta del Grupo B con 5 unidades. El equipo argentino, dirigido por Florencia Quiñones, desplegó una propuesta de presión alta e intensidad durante todo el encuentro, aunque la falta de eficacia en la definición impidió que el marcador se moviera.

El desarrollo del partido mostró al conjunto boquense dominando la posesión y generando peligro desde los primeros minutos. A los ocho minutos, Agustina Arias controló el balón de pecho y remató cerca del arco, en una de las oportunidades más claras del primer tiempo. La estrategia de Las Gladiadoras se basó en abrir el campo, con la proyección constante de Sasaki y la incansable labor de Kishi Núñez, quien lideró la presión sobre la salida rival.

Por su parte, Ferroviaria optó por un planteo defensivo sólido, replegándose y apostando a los envíos largos cuando no lograba conectar en el mediocampo. La defensa brasileña se mantuvo compacta y dificultó los intentos de Boca por romper el cero. Hacia el final de la primera mitad, Laurina Oliveros evitó la caída de su arco con una intervención destacada tras un tiro libre que amenazaba con convertirse en gol.

En la segunda parte, el guion se mantuvo: Boca insistió en ataque, con Núñez probando desde media distancia y un despliegue físico notable de todo el equipo. A los 18 minutos del segundo tiempo, la propia Kishi estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro libre que rozó el travesaño. A pesar de los intentos, el empate se mantuvo hasta el final, resultado que permitió a las boquenses avanzar a la siguiente fase.

Con este 0-0, Boca finalizó la fase de grupos con 5 puntos, ubicándose detrás de Ferroviaria (7 unidades) y accedió a los cuartos de final por cuarta edición consecutiva. El próximo rival del conjunto argentino saldrá del Grupo A, cuya definición enfrenta a Corinthians (6 puntos) e Independiente Santa Fe (4 puntos), mientras que Independiente del Valle (3 puntos) aún mantiene posibilidades de clasificación. Si el Timao iguala con el elenco cafetero, Boca se medirá ante las brasileñas en un cruce de alto voltaje.

El antecedente inmediato entre el Xeneize y Corinthians agrega un matiz especial a la posible eliminatoria. Las brasileñas, actuales campeonas y máximas ganadoras del certamen con 5 títulos, compartieron grupo con las argentinas en la edición anterior, donde igualaron 0-0 en el debut y, tras finalizar segundas en el Grupo A, se reencontraron en semifinales, instancia en la que el Timao se impusieron por 1-0. Un eventual enfrentamiento representaría una oportunidad de revancha para un equipo boquense que ha demostrado solidez y ambición en el torneo.

El próximo compromiso de Las Gladiadoras está programado para el sábado a las 16, con sede y rival aún por confirmarse, pero con la certeza de que Boca vuelve a situarse entre los mejores equipos del continente. El sueño de conquistar la Copa Libertadores Femenina permanece intacto para el conjunto argentino.

Por la muerte de Miguel Russo, se suspendió el partido entre Boca y Barracas Central

La Liga Profesional informó la decisión horas después de la confirmación del fallecimiento del entrenador del Xeneize

Por la muerte de Miguel

La última Copa Libertadores ganada por Boca que le valió a Miguel Ángel Russo el amor eterno de los hinchas xeneizes

El recordado entrenador fue el último DT boquense que pudo obtener el certamen, en 2007. Desde aquella vez, el elenco de la ribera jugó la final tres veces más, pero perdió todas

La última Copa Libertadores ganada

Los mensajes del mundo del fútbol tras la muerte de Miguel Ángel Russo: de la despedida de River a los clubes que lo disfrutaron

El universo de la pelota se expresó ante el fallecimiento del entrenador de Boca Juniors a los 69 años

Los mensajes del mundo del

El homenaje del plantel de la selección argentina durante la práctica en Miami al enterarse de la muerte de Miguel Russo

Claudio Tapia le dio la triste noticia a Lionel Scaloni, quien al finalizar la práctica se la comunicó a los jugadores

El homenaje del plantel de

El momento en el que se suspendió el partido de Reserva de Boca por la muerte de Miguel Russo

A los 38 minutos del primer tiempo, el equipo de Mariano Herrón perdía 2-1 ante Belgrano cuando se conoció la noticia en Boca Predio

El momento en el que
