Boca empató con Ferroviaria y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina

En una jornada marcada por el profundo dolor que provocó la muerte de Miguel Ángel Russo, el equipo femenino de Boca logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, tras el empate sin goles frente a Ferroviaria en el encuentro disputado en el estadio Florencio Sola.

Con la repartición de puntos, el Xeneize se aseguró el pase a la siguiente instancia como escolta del Grupo B con 5 unidades. El equipo argentino, dirigido por Florencia Quiñones, desplegó una propuesta de presión alta e intensidad durante todo el encuentro, aunque la falta de eficacia en la definición impidió que el marcador se moviera.

El desarrollo del partido mostró al conjunto boquense dominando la posesión y generando peligro desde los primeros minutos. A los ocho minutos, Agustina Arias controló el balón de pecho y remató cerca del arco, en una de las oportunidades más claras del primer tiempo. La estrategia de Las Gladiadoras se basó en abrir el campo, con la proyección constante de Sasaki y la incansable labor de Kishi Núñez, quien lideró la presión sobre la salida rival.

Por su parte, Ferroviaria optó por un planteo defensivo sólido, replegándose y apostando a los envíos largos cuando no lograba conectar en el mediocampo. La defensa brasileña se mantuvo compacta y dificultó los intentos de Boca por romper el cero. Hacia el final de la primera mitad, Laurina Oliveros evitó la caída de su arco con una intervención destacada tras un tiro libre que amenazaba con convertirse en gol.

En la segunda parte, el guion se mantuvo: Boca insistió en ataque, con Núñez probando desde media distancia y un despliegue físico notable de todo el equipo. A los 18 minutos del segundo tiempo, la propia Kishi estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro libre que rozó el travesaño. A pesar de los intentos, el empate se mantuvo hasta el final, resultado que permitió a las boquenses avanzar a la siguiente fase.

Con este 0-0, Boca finalizó la fase de grupos con 5 puntos, ubicándose detrás de Ferroviaria (7 unidades) y accedió a los cuartos de final por cuarta edición consecutiva. El próximo rival del conjunto argentino saldrá del Grupo A, cuya definición enfrenta a Corinthians (6 puntos) e Independiente Santa Fe (4 puntos), mientras que Independiente del Valle (3 puntos) aún mantiene posibilidades de clasificación. Si el Timao iguala con el elenco cafetero, Boca se medirá ante las brasileñas en un cruce de alto voltaje.

El antecedente inmediato entre el Xeneize y Corinthians agrega un matiz especial a la posible eliminatoria. Las brasileñas, actuales campeonas y máximas ganadoras del certamen con 5 títulos, compartieron grupo con las argentinas en la edición anterior, donde igualaron 0-0 en el debut y, tras finalizar segundas en el Grupo A, se reencontraron en semifinales, instancia en la que el Timao se impusieron por 1-0. Un eventual enfrentamiento representaría una oportunidad de revancha para un equipo boquense que ha demostrado solidez y ambición en el torneo.

El próximo compromiso de Las Gladiadoras está programado para el sábado a las 16, con sede y rival aún por confirmarse, pero con la certeza de que Boca vuelve a situarse entre los mejores equipos del continente. El sueño de conquistar la Copa Libertadores Femenina permanece intacto para el conjunto argentino.