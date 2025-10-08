Deportes

7 frases de Mastantuono: por qué Messi es “el mejor entrenador”, de qué habla con Mbappé y su cábala en el Mundial de Qatar

El fantasista disfruta de su presente en el Real Madrid y en la selección argentina y sueña con pelear por un lugar en la Copa del Mundo 2026

En febrero, Franco Mastantuono era suplente en la Selección Sub 20 que peleó por el título en el Sudamericano de la categoría. Ocho meses después, luego de brillar en River, desembarcó como gran apuesta en el Real Madrid, donde es titular, y pelea por lograr una plaza en la Albiceleste mayor para la Copa del Mundo 2026. El ascenso vertiginoso no le quita el aplomo al fantasista, que a los 18 años declara como un veterano.

“Voy a jugar en la posición que el técnico me quiera poner y donde sirva. Si me quiere poner de central, voy a jugar de central, con tal de pelear por ir al Mundial”, señaló con frescura en diálogo con ESPN en Miami, donde está concentrado con La Scaloneta de cara a los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, a disputarse este viernes y el próximo martes en Florida.

El oriundo de Azul no ocultó su emoción por haber usado el dorsal N° 10 por Eliminatorias. “Fue increíble, la verdad no lo sabía. Entré al vestuario y vi la camiseta ahí, no lo podía creer, me agarró de sorpresa. Es un momento que guardaré para siempre. No fue presión, fue algo muy lindo. Trato de vivirlo con placer”, comentó sobre el honor de haber usado el número que convirtieron en mito Maradona y Messi.

Sobre el capitán, Mastan expuso su admiración. Y cómo lo guió para, en un curso express con botines, comprender cómo sacarle provecho a su talento de clase mundial. “Leo Messi es el mejor entrenador que podés tener en el campo. Hay que ser rápido mentalmente para jugar con Messi, pero él te lo hace entender. Es un jugador que ya mirándolo sabés lo que quiere hacer en la cancha y yo trato de poder ayudarlo a él y a mis compañeros para hacer lo mejor”, subrayó.

OTRAS DEFINICIONES DE MASTANTUONO

El impacto de pasar al Real Madrid y cómo fue la adaptación

“En River yo venía de Inferiores, de Séptima División pasar al primer equipo es un cambio más grande, porque estaba acostumbrado a jugar con chicos de mi edad. Hoy, cuando llegué al Real Madrid, me sentía preparado en un fútbol nuevo, que es más difícil, porque llegar a un club enorme como el Real Madrid no es fácil, pero el sentirme bien y la confianza de jugar en la Selección me ayudaron”.

Su relación con Mbappé: ¿hay chicanas por la final del Mundial de Qatar?

“Mbappé me recibió muy bien, es un increíble jugador y buena persona. No hemos hablado de la final del Mundial, pero siempre hablamos de las selecciones. Se habla mucho de fútbol en el vestuario del Madrid”.

El podio de jugadores que lo deslumbran

“Leo (Messi) es el primero. Me impresiona Bellingham, un gran jugador, entrenando, sobre todo, vi que es distinto al resto. Y de la Selección, muchos, puede ser Julián (Álvarez), me tocó sufrirlo en el último partido de la Liga de España, está en un momento increíble... Y también de vivirlo en River. Es uno de los mejores del mundo”.

Su cábala en el Mundial de Qatar

“El 18 de diciembre de 2022 estaba con mis amigos, siempre en la misma casa. Yo, con la camiseta de Messi, por cábala. La final del Mundial y la final de Madrid fueron los dos momentos más lindos que viví en el fútbol y no estaba jugando”.

