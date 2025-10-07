Scaloni habló antes de los amistosos de la Selección: su charla con Messi y los nombres que que quiere ver “si pueden subirse al barco”

La selección argentina se prepara para una nueva fecha FIFA, en la que deberá enfrentarse a Venezuela y Puerto Rico en sendos amistosos a disputarse en los Estados Unidos. Miami y Chicago serán las ciudades que albergarán cada uno de los encuentros, respectivamente, y el entrenador Lionel Scaloni habló de lo que se viene en una jornada marcada por la presencia de algunos futbolistas nuevos que deberán ganarse su lugar en un plantel muy competitivo con vistas al Mundial 2026 en el país norteamericano, Canadá y México.

En charla con diferentes medios, Scaloni detalló que dialogará con Lionel Messi después de afrontar una seguidilla de compromisos en pocos días con el Inter Miami con el propósito de analizar su estado físico: “Ayer fue día de descanso para muchos, hoy también lo será y tomaremos decisiones para ver cómo está él y el resto para el siguiente partido. Vamos a hablar con él y con todos. La idea no es arriesgarlo a él ni a ninguno”.

La señal deportiva TyC Sports confirmó que Messi ya se sumó al grupo, con el plus de que no tuvo que desplazarse grandes distancias porque la Selección llevará a cabo sus primeros movimientos en el predio de las Garzas en Florida. La intención del DT es que la Pulga sea titular este viernes desde las 20 (hora argentina) en el Estadio Hard Rock frente a la Vinotinto, aunque no hay precisiones sobre si tendrá minutos el próximo lunes en el Estadio Soldier Field ante los puertorriqueños, informó el periodista Gastón Edul.

“Son amistosos, la Selección es importante, es verdad, pero el que tiene un mínimo problema sea él (Messi), el caso del Huevo (Acuña), que creo que salió con una molestia y todavía no sabemos cómo está, no vamos a arriesgar a ninguno. Pero si están en condiciones, seguramente jugarán”, profundizó el Gringo.

La selección argentina tendrá dos amistosos más en noviembre para cerrar el año futbolístico (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Esta afirmación ofrece algunos detalles adicionales con respecto al armado de las formaciones para los dos encuentros. En primer lugar, la evolución física de Emiliano Dibu Martínez será clave para ver si podrá ser titular contra Venezuela, luego de confesar que atajó lesionado en el triunfo 2-1 del Aston Villa ante Burnley por la Premier League. Allí, se abre un abanico de opciones, porque Gerónimo Rulli es el líder de un Olympique de Marsella que es escolta del PSG en la Ligue 1 y Walter Benítez emigró esta temporada del PSV al Crystal Palace, pero solo registra 90 minutos con las Águilas en un partido que terminó en los penales y él tapó dos ejecuciones en la tanda. Por otro lado, Facundo Cambeses corre de atrás en su primer llamado a la Celeste y Blanca.

En cambio, la situación de Marcos Acuña se produce por la salida del lateral izquierdo en el entretiempo de la derrota 2-1 de River Plate en el Gigante de Arroyito frente al Rosario Central de Ángel Di María. En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo explicó por qué metió a Milton Casco en su lugar: “De acuerdo al cambio, en la jugada previa, en la amarilla de Portillo, (Acuña) recibe un golpe fuerte en la rodilla y no pudo seguir en el entretiempo, por eso se dio el cambio”. De esta manera, Nicolás Tagliafico es la única variante natural en ese costado de la cancha.

La citación de 28 futbolistas para los cruces en Norteamérica se destacó por la presencia de algunos nombres, como los del arquero Cambeses (Racing), el defensor Lautaro Rivero (River Plate), el volante Aníbal Moreno (Palmeiras) y el delantero José Manuel Flaco López (Palmeiras), quien fue suplente en la caída contra Ecuador en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

"¿Desgarro en la pantorrilla? Ningún problema", escribió Dibu

Y Scaloni ya avisó su idea de rotar para observar a jugadores sin tanto rodaje en la Albiceleste: “Vamos a intentar, como es lógico, ver gente nueva en estos dos partidos, gente que hemos traído para ver cómo están, si se pueden subir al barco, como siempre decimos. La idea es esa, aprovechar estos partidos para verlos. Más allá de que tenemos una base, creo que son partidos lindos para disfrutarlos”.

El DT de 47 años también se refirió a la confección de la lista para disputar la Copa del Mundo y las dudas sobre el número de convocados permitido: “Nunca se sabe. Más allá de que tenemos la base, nunca se sabe lo que puede pasar. Tenemos la experiencia del anterior Mundial, que se nos cayeron jugadores a último momento. Hay que esperar hasta el final. Sí es verdad que es evidente, que al final la lista es de 23, ojalá sea de 26 como parece que va a ser, eso nos da oportunidades de poner a alguno más, pero los casilleros son pocos. Estamos abiertos a lo que sea, como han venido chicos nuevos ahora seguirán viniendo si creemos que es oportuno”.

La mención de Scaloni a la previa del Mundial de Qatar se remonta a lo ocurrido en los casos de Nicolás González y Joaquín Correa. Ambos habían sido considerados para el último amistoso previo a la cita con goleada 5-0 sobre Emiratos Árabes Unidos, y en el caso de Correa ingresó unos minutos desde el banco (González fue suplente). Sin embargo, los dos fueron desafectados de la lista por lesión y los reemplazaron Thiago Almada y Ángel Correa.

Esto se suma a lo dicho por el periodista Ariel Senosiain sobre el armado de una particular nómina con un equipo que suele repetir apellidos en sus convocatorias y tiene una base muy repetida en sus intérpretes: “Son muy pocos los casilleros libres, dos o tres. Prácticamente, 22 o 23 jugadores tienen lugar en esta Selección”. La ampliación del número a 26 le daría mayores posibilidades de recambio a una competición que será distinta a todas las anteriores porque durará cinco semanas y los equipos deberán jugar ocho partidos para ser campeón del mundo (antes eran siete) por el aumento de participantes. En este sentido, Gastón Edul afirmó que los entrenadores de las selecciones solicitarán la posibilidad de elevar el cupo habilitado a 30 jugadores.