Deportes

Scaloni habló antes de los amistosos de la Selección: su charla con Messi y los nombres que que quiere ver “si pueden subirse al barco”

El entrenador de la Albiceleste remarcó su intención de probar “gente nueva” en los cruces contra Venezuela y Puerto Rico

Guardar

La selección argentina se prepara para una nueva fecha FIFA, en la que deberá enfrentarse a Venezuela y Puerto Rico en sendos amistosos a disputarse en los Estados Unidos. Miami y Chicago serán las ciudades que albergarán cada uno de los encuentros, respectivamente, y el entrenador Lionel Scaloni habló de lo que se viene en una jornada marcada por la presencia de algunos futbolistas nuevos que deberán ganarse su lugar en un plantel muy competitivo con vistas al Mundial 2026 en el país norteamericano, Canadá y México.

En charla con diferentes medios, Scaloni detalló que dialogará con Lionel Messi después de afrontar una seguidilla de compromisos en pocos días con el Inter Miami con el propósito de analizar su estado físico: “Ayer fue día de descanso para muchos, hoy también lo será y tomaremos decisiones para ver cómo está él y el resto para el siguiente partido. Vamos a hablar con él y con todos. La idea no es arriesgarlo a él ni a ninguno”.

La señal deportiva TyC Sports confirmó que Messi ya se sumó al grupo, con el plus de que no tuvo que desplazarse grandes distancias porque la Selección llevará a cabo sus primeros movimientos en el predio de las Garzas en Florida. La intención del DT es que la Pulga sea titular este viernes desde las 20 (hora argentina) en el Estadio Hard Rock frente a la Vinotinto, aunque no hay precisiones sobre si tendrá minutos el próximo lunes en el Estadio Soldier Field ante los puertorriqueños, informó el periodista Gastón Edul.

“Son amistosos, la Selección es importante, es verdad, pero el que tiene un mínimo problema sea él (Messi), el caso del Huevo (Acuña), que creo que salió con una molestia y todavía no sabemos cómo está, no vamos a arriesgar a ninguno. Pero si están en condiciones, seguramente jugarán”, profundizó el Gringo.

La selección argentina tendrá dos
La selección argentina tendrá dos amistosos más en noviembre para cerrar el año futbolístico (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

Esta afirmación ofrece algunos detalles adicionales con respecto al armado de las formaciones para los dos encuentros. En primer lugar, la evolución física de Emiliano Dibu Martínez será clave para ver si podrá ser titular contra Venezuela, luego de confesar que atajó lesionado en el triunfo 2-1 del Aston Villa ante Burnley por la Premier League. Allí, se abre un abanico de opciones, porque Gerónimo Rulli es el líder de un Olympique de Marsella que es escolta del PSG en la Ligue 1 y Walter Benítez emigró esta temporada del PSV al Crystal Palace, pero solo registra 90 minutos con las Águilas en un partido que terminó en los penales y él tapó dos ejecuciones en la tanda. Por otro lado, Facundo Cambeses corre de atrás en su primer llamado a la Celeste y Blanca.

En cambio, la situación de Marcos Acuña se produce por la salida del lateral izquierdo en el entretiempo de la derrota 2-1 de River Plate en el Gigante de Arroyito frente al Rosario Central de Ángel Di María. En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo explicó por qué metió a Milton Casco en su lugar: “De acuerdo al cambio, en la jugada previa, en la amarilla de Portillo, (Acuña) recibe un golpe fuerte en la rodilla y no pudo seguir en el entretiempo, por eso se dio el cambio”. De esta manera, Nicolás Tagliafico es la única variante natural en ese costado de la cancha.

La citación de 28 futbolistas para los cruces en Norteamérica se destacó por la presencia de algunos nombres, como los del arquero Cambeses (Racing), el defensor Lautaro Rivero (River Plate), el volante Aníbal Moreno (Palmeiras) y el delantero José Manuel Flaco López (Palmeiras), quien fue suplente en la caída contra Ecuador en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

"¿Desgarro en la pantorrilla? Ningún
"¿Desgarro en la pantorrilla? Ningún problema", escribió Dibu

Y Scaloni ya avisó su idea de rotar para observar a jugadores sin tanto rodaje en la Albiceleste: “Vamos a intentar, como es lógico, ver gente nueva en estos dos partidos, gente que hemos traído para ver cómo están, si se pueden subir al barco, como siempre decimos. La idea es esa, aprovechar estos partidos para verlos. Más allá de que tenemos una base, creo que son partidos lindos para disfrutarlos”.

El DT de 47 años también se refirió a la confección de la lista para disputar la Copa del Mundo y las dudas sobre el número de convocados permitido: “Nunca se sabe. Más allá de que tenemos la base, nunca se sabe lo que puede pasar. Tenemos la experiencia del anterior Mundial, que se nos cayeron jugadores a último momento. Hay que esperar hasta el final. Sí es verdad que es evidente, que al final la lista es de 23, ojalá sea de 26 como parece que va a ser, eso nos da oportunidades de poner a alguno más, pero los casilleros son pocos. Estamos abiertos a lo que sea, como han venido chicos nuevos ahora seguirán viniendo si creemos que es oportuno”.

La mención de Scaloni a la previa del Mundial de Qatar se remonta a lo ocurrido en los casos de Nicolás González y Joaquín Correa. Ambos habían sido considerados para el último amistoso previo a la cita con goleada 5-0 sobre Emiratos Árabes Unidos, y en el caso de Correa ingresó unos minutos desde el banco (González fue suplente). Sin embargo, los dos fueron desafectados de la lista por lesión y los reemplazaron Thiago Almada y Ángel Correa.

Esto se suma a lo dicho por el periodista Ariel Senosiain sobre el armado de una particular nómina con un equipo que suele repetir apellidos en sus convocatorias y tiene una base muy repetida en sus intérpretes: “Son muy pocos los casilleros libres, dos o tres. Prácticamente, 22 o 23 jugadores tienen lugar en esta Selección”. La ampliación del número a 26 le daría mayores posibilidades de recambio a una competición que será distinta a todas las anteriores porque durará cinco semanas y los equipos deberán jugar ocho partidos para ser campeón del mundo (antes eran siete) por el aumento de participantes. En este sentido, Gastón Edul afirmó que los entrenadores de las selecciones solicitarán la posibilidad de elevar el cupo habilitado a 30 jugadores.

Temas Relacionados

Lionel ScaloniSelección ArgentinaLionel MessiEmiliano Dibu MartínezMarcos AcuñaSelección de VenezuelaSelección de Puerto Ricodeportes-argentina

Últimas Noticias

“¡Vayan y ganen, carajo!”: la eufórica charla de Matías Almeyda con el plantel del Sevilla antes del triunfo ante el Barcelona

El Pelado les recordó a sus jugadores que el conjunto andaluz no le ganaba al Culé desde hacía una década. “Más motivación que esa no pueden tener”, enfatizó

“¡Vayan y ganen, carajo!”: la

El nostálgico mensaje de Messi a Jordi Alba tras el anuncio de su retiro: “¿Quién me va a dar los pases atrás?"

El lateral izquierdo, socio del astro argentino tanto en el Barcelona como en el Inter Miami, confirmó que colgará los botines al final de la temporada

El nostálgico mensaje de Messi

Se retiró el último “sobreviviente” de la Generación Dorada: Carlos Delfino anunció que deja el básquet a los 43 años

El santafesino tomó la decisión luego de 27 años de carrera que incluyó cuatro títulos con la selección argentina y pasos por la NBA y Europa

Se retiró el último “sobreviviente”

Los mensajes de apoyo del mundo del fútbol para Miguel Ángel Russo en medio de la preocupación por su salud

El entrenador de Boca Juniors se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado

Los mensajes de apoyo del

La Fórmula 1 destacó la brillante largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur y detalló los tiempos de su veloz reacción

La cuenta oficial de la Máxima difundió los movimientos del argentino en el inicio de la última jornada en el circuito callejero de Marina Bay

La Fórmula 1 destacó la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Grupo PIER: cómo trabajan los

Grupo PIER: cómo trabajan los voluntarios que llevan salud y educación a comunidades aisladas de Catamarca

Los textiles, en alerta: por menos consumo y récord de importaciones, cerraron 380 empresas y se perdieron 11.500 empleos

Un delincuente de 23 años intentó asaltar a un jubilado y murió tras un tiroteo con un policía

El Gobierno porteño realizó otro desalojo en un antiguo mercado que estaba usurpado hace 14 años en Palermo

Quién era Daiana Mendieta, la joven de 22 años hallada muerta en un aljibe en Entre Ríos

INFOBAE AMÉRICA
Emmanuel Macron está ante la

Emmanuel Macron está ante la mayor crisis de su mandato: ¿nuevo primer ministro, adelanto de elecciones o dimisión?

Establecer metas personales nocturnas, la sencilla estrategia que reduce el estrés y mejora el ánimo

El mensaje de Netanyahu en el segundo aniversario de la masacre de Hamas: “Seguiremos actuando para lograr todos los objetivos de la guerra”

El presidente de Taiwán advirtió que una posible invasión china amenazaría a Estados Unidos

Hamas busca “retirar todos los obstáculos” para un alto el fuego en Gaza tras el inicio de contactos en Egipto

TELESHOW
Gabriela Sari se refirió a

Gabriela Sari se refirió a los rumores de romance con Facundo Pieres: “Tenemos buena onda”

Calu Rivero volvió con sus hijos a Nueva York, la ciudad donde vivió 3 años: “Hoy camino sin maquillaje”

Pampita celebró el otoño con sus hijos en Estados Unidos: calabazas, laberintos y tradición

La amistad inesperada entre Evangelina Anderson y Valentina Cervantes: entrenamiento compartido en el mismo edificio

La emoción de Daniela Celis por la recuperación de Thiago Medina: “Falta poco para que pueda abrazar a sus hijas”