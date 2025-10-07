En medio de la preocupación por Russo, Boca volvió al trabajo en Ezeiza: del gesto del plantel al probable equipo ante Barracas

El plantel de Boca trabajó en el predio, bajo el mando de Claudio Úbeda y con la preocupación por el estado de salud del entrenador Miguel Ángel Russo (@bocajrs)

La noticia sobre el delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo generó un gran impacto en el entorno de Boca Juniors, lo que alternó la rutina habitual del plantel y del cuerpo técnico. El club confirmó recientemente que el entrenador de 69 años atraviesa una internación domiciliaria con pronóstico reservado, situación que generó una profunda preocupación tanto a los jugadores como a la dirigencia y a los hinchas.

El lunes por la noche, Boca Juniors emitió un comunicado oficial en el que detalló: “Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”. Esta confirmación oficial puso en palabras una realidad que ya se percibía en el ambiente xeneize.

La ausencia de Russo en los entrenamientos y partidos recientes se debe a una recaída tras internaciones previas por infección urinaria y deshidratación. El entrenador no se presenta en el predio de Ezeiza desde hace dos semanas, cuando compartió un abrazo con Juan Román Riquelme tras el empate 2-2 ante Central Córdoba, episodio que fue difundido en las redes sociales del club. Desde entonces, el técnico no dirigió los entrenamientos ni estuvo en el banco durante los encuentros frente a Defensa y Newell’s.

En este contexto, el plantel de Boca Juniors retomó este martes los entrenamientos bajo la dirección de Claudio Úbeda, integrante del cuerpo técnico que acompaña a Russo. La vuelta al trabajo estuvo marcada por un ambiente de ánimo decaído y preocupación generalizada. La delegación inició la jornada en el gimnasio y luego realizó ejercicios en una de las canchas auxiliares, pero el semblante de los jugadores evidenciaba el impacto emocional del momento que atraviesa su entrenador.

El propio Úbeda explicó tras la goleada sobre Newell’s que el cuerpo técnico mantiene un contacto permanente con Russo y su familia: “Durante toda la semana hemos estado todo el cuerpo técnico en contacto con Miguel, hemos estado en su casa y él está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre. Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando”. Además, Úbeda deslizó que Russo “seguramente haya visto el partido por televisión”, lo que evidencia que, incluso en este momento crítico, el entrenador sigue de cerca la actualidad del equipo.

La situación provocó que los referentes del plantel, encabezados por Leandro Paredes, intentaran organizar una visita a su entrenador para acompañarlo en este momento difícil. Sin embargo, la reunión no pudo concretarse por motivos médicos, aunque hasta hace pocos días se mantuvo una comunicación telefónica constante entre las partes. Tras la victoria ante Newell’s, Paredes dedicó el triunfo a Russo: “El triunfo es para él porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”.

La incertidumbre sobre la salud de Russo condicionó el ánimo general en el club. El ambiente en el predio de Ezeiza se caracterizó por la tristeza, la angustia y la esperanza, en medio de un clima con más silencios de lo habitual. Quienes conocen al entrenador destacan su fortaleza y entereza, cualidades que han sido un ejemplo para el plantel en los momentos más difíciles.

El reemplazante de Leandro Paredes para visitar a Barracas.

Leandro Paredes no podrá jugar ante Barracas por estar convocado a la selección argentina

En el plano deportivo, la ausencia de Paredes en los próximos entrenamientos y partidos, debido a su convocatoria por Lionel Scaloni para los amistosos de la selección argentina ante Venezuela y Puerto Rico, obliga al cuerpo técnico a reorganizar el equipo. Ander Herrera aparece como la principal alternativa para ocupar ese rol, gracias a su perfil técnico y a la confianza que le tiene el cuerpo técnico. El español, que regresó recientemente tras una lesión muscular, mostró una buena adaptación al grupo. Otra opción es el chileno Williams Alarcón, habitual recambio en el Torneo Clausura, aunque no es la prioridad para esa posición. Además, con Milton Delgado afectado al Mundial Sub-20, las alternativas en ese puesto se reducen a Tomás Belmonte e Ignacio Miramón, aunque ninguno de los dos tuvo continuidad en los últimos encuentros.

El estado de salud de Miguel Ángel Russo mantiene en vilo no solo a Boca Juniors, sino a todo el fútbol argentino. Los mensajes de apoyo se multiplican, tanto desde el plantel como desde figuras del deporte, como Ángel Di María, quien se sumó a las muestras de afecto hacia el entrenador. Mientras tanto, el club y sus hinchas permanecen atentos a cualquier novedad sobre la evolución de su técnico, aferrados a la imagen de fortaleza que siempre lo ha caracterizado.