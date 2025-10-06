“La Selección más fachera”: los looks de los jugadores de Argentina en Miami y la reacción de los fanáticos

Los looks de Rodrigo De Paul y Lionel Messi en su arribo al entrenamiento (@Argentina)

La selección argentina se prepara para afrontar dos compromisos internacionales en territorio estadounidense durante la fecha FIFA, con una convocatoria que sufrió su primer ajuste tras la baja de Thiago Almada, quedando la lista definitiva en 27 futbolistas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se concentra en Fort Lauderdale, donde ya comenzaron a sumarse los jugadores provenientes de distintas ligas del mundo.

El plantel argentino tiene previsto disputar su primer amistoso el 10 de octubre frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami a las 21 (hora argentina), mientras que el segundo encuentro será el 13 de octubre a las 20 ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

Los primeros en sumarse a la delegación en Miami fueron algunos de los futbolistas que se desenvuelven en la Premier League: Enzo Fernández (Chelsea), Cristian Cuti Romero (Tottenham) y Marcos Senesi (Bournemouth). A ellos se les agregaron Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi, procedentes del Olympique de Marsella, desde la Ligue 1 de Francia.

José Manuel López y Anibal Moreno causaron furor entre los hinchas del Palmeiras (@Argentina)

La concentración también ya cuenta con las presencias de José Manuel López y Aníbal Moreno, ambos del Palmeiras, quienes arribaron tras eliminar a River y avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores, además de alcanzar la cima del Brasileirao el último fin de semana. Ambos futbolistas, que fueron de las sorpresas de Scaloni en la lista de convocados, generaron furor en las redes sociales.

En la publicación en el Instagram oficial de la selección argentina, en la que mostraron la llegada del atacante y el mediocampista, cientos de hinchas del cuadro brasileño comentaron el posteo festejando su citación.

“Orgullosos de nuestra dupla” y “Les deseamos la mejor de las suertes a nuestros jugadores, cuídenlos”, son algunas de las frases de los fanáticos. A estos mensajes similares les agregaron múltiples corazones verdes.

Enzo Fernández y Cuti Romero ya están en los Estados Unidos (@Argentina)

Por su parte, durante la jornada del lunes se espera la incorporación de la mayoría de los futbolistas que militan en el exterior. Los que también ya dijeron presente son el capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos del Inter Miami. “¿La Selección más fachera? La Selección más fachera", escribió en su cuenta de X la Albiceleste.

Como de costumbre, ambos también acapararon los flashes en las redes sociales. “Facherito el 10”, “Aura”, “King is back”, “De Paul, cátedra de estilo” y “The Goat”, son algunos de los comentarios de los hinchas de La Scaloneta.

Vale resaltar que, con la fecha del Torneo Clausura 2025 casi finalizada en Argentina, este lunes por la mañana partieron hacia Estados Unidos los jugadores de River Plate (Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero) y de Boca Juniors (Leandro Paredes).

Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi llegaron desde el Olympique de Marsella (@Argentina)

El cronograma de actividades para la semana contempla entrenamientos diarios en las instalaciones del Inter Miami, con sesiones programadas a las 18 horas. Los entrenamientos del lunes 6, martes 7 y jueves 9 de octubre serán a puertas cerradas, mientras que el del miércoles 8 de octubre se desarrollará de forma abierta los últimos 15 minutos.

Antes del sorteo mundialista, que se realizará el 5 de diciembre de 2025, el equipo nacional disputará otros dos amistosos en noviembre: uno en Luanda, Angola, ante el local, y otro en Kerala, India, frente a un adversario a confirmar. Los choques están previstos entre el 10 y el 18 de noviembre.

Posteriormente, en la ventana FIFA de marzo de 2026, la Finalissima entre Argentina y España está sujeta a confirmación y dependerá de la clasificación de la Roja al Mundial. En ese mismo período, se prevé otro amistoso con rival y sede aún por definir.

En junio de 2026, la selección disputará dos partidos preparatorios, con Honduras y México como posibles adversarios, en fechas a confirmar entre el 1 y el 9 de junio. Finalmente, la participación en la fase de grupos del Mundial incluirá tres partidos entre el 11 y el 27 de junio, con rivales y sedes pendientes de definición. El avance a las siguientes etapas dependerá del desempeño del conjunto argentino.

Messi y De Paul se sumaron a la par a las prácticas de Argentina (@Argentina)

LA LISTA DE ARGENTINA PARA LOS AMISTOSOS

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa de Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella de Francia), Walter Benítez (Crystal Palace de Inglaterra) y Facundo Cambeses (Racing Club)

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid de España), Cristian Romero (Tottenham Hotspur de Inglaterra), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella de Francia), Nicolás Otamendi (Benfica de Portugal), Marcos Senesi (AFC Bournemouth de Inglaterra), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon de Francia).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras de Brasil), Rodrigo De Paul (Inter Miami de Estados Unidos), Enzo Fernández (Chelsea de Inglaterra), Nicolás Paz (Como 1907 de Italia), Giovani Lo Celso (Real Betis de España), Alexis Mac Allister (Liverpool de Inglaterra), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid de España) y Franco Mastantuono (Real Madrid de España).

Delanteros: Nicolás González (Atlético de Madrid de España), Lionel Messi (Inter Miami de Estados Unidos), José Manuel López (Palmeiras de Brasil), Julián Álvarez (Atlético de Madrid de España) y Lautaro Martínez (Inter de Milán de Italia).