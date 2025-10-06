Deportes

En busca de minutos para el Mundial: el futbolista de la Selección que podría pasar al Manchester City de Guardiola

Un campeón del mundo con la Albiceleste quiere continuidad y el conjunto inglés lo tiene bajo su radar

Un campeón del mundo con la selección argentina quiere sumar rodaje de cara al Mundial 2026 (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

A poco menos de un año para el comienzo del Mundial 2026, los jugadores saben que tener rodaje en sus equipos es un requisito fundamental para poder pelear un lugar dentro de los convocados. Los futbolistas de la selección argentina no son la excepción y un campeón del mundo en Qatar 2022 podría marcharse de su club en busca de minutos.

La posibilidad de que Nahuel Molina se incorpore al Manchester City ha cobrado fuerza en las últimas horas, según una información publicada por el medio británico TEAMtalk y por Marca. El lateral derecho argentino, actualmente con escasa participación en el Atlético de Madrid, se encuentra en el radar del club inglés como una de las alternativas para reforzar la defensa de cara a la próxima temporada. Este interés surge en un momento clave para el futbolista, quien busca recuperar protagonismo con vistas a la cita mundialista.

La situación de Molina en el conjunto dirigido por Diego Simeone ha cambiado de manera significativa desde su llegada en 2022 procedente del Udinese. Durante la presente campaña, el defensor fue titular en solo uno de los nueve partidos disputados por el Atlético, ingresó como suplente en cinco ocasiones y permaneció sin minutos en los tres encuentros restantes. En total, acumuló apenas 144 minutos de juego, una cifra que refleja su pérdida de continuidad en el equipo madrileño.

Nahuel Molina viene teniendo pocos minutos en el Atlético de Madrid (REUTERS/Miguel Vidal)

La competencia interna ha sido determinante en este escenario. Marcos Llorente y, en algunos partidos, Giuliano Simeone han ocupado el carril derecho, relegando a Molina a un papel secundario. Esta falta de protagonismo preocupa especialmente al jugador, considerando que el seleccionador nacional, Lionel Scaloni, pretende que los integrantes de la Selección mantengan un rendimiento sostenido en sus clubes para ser tenidos en cuenta en las convocatorias.

El propio Pep Guardiola busca incorporar un lateral derecho confiable y, según el informe de TEAMtalk, el exjugador de Boca Juniors reúne las condiciones que el técnico catalán considera prioritarias para su esquema. Además, el medio británico señala que la operación no implicaría un desembolso elevado, ya que el Atlético de Madrid estaría dispuesto a negociar ante la falta de minutos del futbolista.

El atractivo de la Premier League y la posibilidad de sumarse a un equipo de la envergadura del Manchester City representan una oportunidad para revitalizar la carrera de Molina, especialmente tras una temporada en la que su protagonismo ha disminuido. No es la primera vez que el nombre del argentino circula en el fútbol inglés: a mediados de año, el Nottingham Forest también mostró interés, aunque las negociaciones no avanzaron.

Desde su arribo al Atlético de Madrid, Molina ha disputado 141 partidos, en los que marcó siete goles y brindó trece asistencias. Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el horizonte, el defensor es consciente de que necesita confianza para llegar en óptimas condiciones a la defensa del título mundial.

Por lo pronto, Molina fue convocado para la próxima gira amistosa de la Albiceleste. El defensor integra la nómina de 27 futbolistas para enfrentar a Venezuela, este viernes 10 de octubre a las 20 en el Hard Rock Stadium de Miami, y a Puerto Rico, el lunes 13 en el Soldier Field de Chicago.

La agenda del elenco nacional incluye otros dos amistosos en la ventana de noviembre, programados en Angola e India entre el lunes 10 y el martes 18, en los que se supone que Scaloni continuará buscando variantes de cara al Mundial.

