El sentido mensaje de Leandro Paredes a Miguel Russo tras el triunfo de Boca Juniors ante Newell’s

El sentido mensaje de Paredes a Russo tras el triunfo de Boca ante Newell's

Boca Juniors logró un gran triunfo ante Newell’s en la Bombonera. Fue goleada 5-0 con una actuación estelar de Milton Giménez, autor de dos tantos, y otra presentación destacada de Leandro Paredes, que volvió a ser el capitán del Xeneize en una victoria clave para el local, que volvió a la cima de la zona A del Torneo Clausura y se puso en puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

Más allá de cortar la mala racha de tres encuentros sin sumar de a tres puntos, en la charla posterior al duelo ante la Lepra, fue el propio Paredes el que aprovechó su diálogo con los medios en las entrañas de la Bombonera para mandarle un sentido saludo a Miguel Russo, que por segundo partido consecutivo se ausentó en el banco de suplentes del Xeneize.

“Dedicarle el triunfo a él de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, dijo el número 5 de Boca en referencia al experimentado DT. Hay que recordar que la semana posterior al empate como local ante Central Córdoba (2-2), el ex técnico de equipos como Estudiantes de La Plata, Vélez y Rosario Central se sometió a chequeos médicos y estuvo varios días internado. Es más, en ese proceso, tuvo un cuadro de deshidratación tras la igualdad ante el conjunto de Santiago del Estero.

En las últimas semanas, Miguel faltó a las prácticas del primer equipo en Boca Predio y fue Claudio Úbeda el que se hizo cargo de los entrenamientos con Juvenal Rodríguez, el otro asistente de Russo en el cuerpo técnico xeneize. Justamente, el ex defensor de Racing y que dirigió la selección argentina Sub 20 también le dedicó la goleada ante Newell´s al DT.

Russo junto a Paredes en la Bombonera

“Venimos evidenciando una evolución futbolística importante. Más allá de que no se había reflejado en el último resultado, hoy sí destrabamos el partido bastante rápido y eso ayudó a descomprimir y generar opciones. Estamos muy contentos. Queremos dedicarle el triunfo a Miguel (Russo) que seguramente nos estuvo mirando por televisión”, deslizó el Úbeda en una de sus primeras declaraciones en la conferencia de prensa que protagonizó luego del aplastante triunfo de Boca ante el equipo rosarino.

Al ser consultado sobre la forma de trabajar junto al ex entrenador de San Lorenzo, aclaró: “Toda la semana, todo el cuerpo técnico estamos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y está al tanto de todo lo que venimos haciendo siempre, por más que no esté físicamente, está al tanto de todas las decisiones, por eso empecé dedicándoselo a él, porque lo queremos mucho, queremos que se ponga bien y le deseamos lo mejor”.

Gracias a su victoria, el Xeneize se situó en lo más alto de la Zona A con 17 puntos, misma cantidad que tienen Unión, Barracas Central -próximo rival en el torneo, el próximo sábado a las 14.30- y el Pincha, pero que se quedó primero por tener mejor diferencia de gol (+10).

Mientras se espera por la evolución de su cuadro de salud, que le permita a Russo volver a estar al frente del plantel, es importante remarcar que el historial médico de Miguel incluye un antecedente a tener en cuenta. Mientras dirigía a Millonarios de Colombia durante 2017, se le diagnosticó cáncer de próstata. Durante ese periodo, inició el tratamiento médico y, simultáneamente, condujo al equipo a la conquista del Torneo Finalización de ese año.

En una entrevista concedida a Infobae en noviembre del año pasado, poco después de asumir en San Lorenzo, el entrenador relató: “Como que nunca me entró en la cabeza, no el valor de la enfermedad, sino la dimensión de todo eso. Yo la dejé de lado. Tuve gente que me ayudó mucho, como Mónica, mi mujer; y los colombianos me ayudaron muchísimo también. Yo digo que en todo lo que sea la enfermedad, no es que sea ignorante, pero no la valoro de la forma en la que muchos la valoran”.