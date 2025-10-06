7 frases de Gallardo tras la caída de River: de la bronca por no ser “inteligentes”, al cambio de Acuña y la citación a Rivero

River Plate sufrió una derrota 2-1 en su visita al Gigante de Arroyito ante Rosario Central y Marcelo Gallardo analizó un partido que dejó a su equipo sin poder sumar por segunda vez consecutiva en el Torneo Clausura (venía de caer ante Riestra en el Monumental). El entrenador de 49 años subrayó que se quedó conforme con la actitud del equipo. “Iniciamos bien el encuentro, estuvimos bien parados y en el mejor momento nuestro. Vinimos a jugar un partido difícil, pero decididos”, fue su primera reflexión.

Sobre el desarrollo del partido en Rosario, Gallardo apuntó: “La expulsión nos condicionó: jugar con 10 es muy difícil, acá y en cualquier parte del mundo. Tenemos que ser más inteligentes, corregir eso porque nos viene pasando seguido. Pero no le puedo reprochar nada al equipo porque dejaron todo más allá de todo el contexto. Estuvimos muy cerca de empatarlo y me quedo con lo positivo de hoy”.

Al Muñeco también le preguntaron por la expulsión de Juan Portillo, quien se fue expulsado a los 39 minutos del primer tiempo por una infracción contra Ángel Di María. Además, a River le anularon un gol a Miguel Borja por offside de Facundo Colidio, pero el técnico no se metió en la polémica. “No voy a hablar puntualmente del arbitraje, no voy a ser yo el único que hable porque quedás muy solo. Prefiero ser cauto con el tema, hay que adaptarse al sistema. Muchos callan y algunos levantan la voz, el sistema es así, el que habla es sancionado. Los árbitros se equivocan hoy para vos, mañana para otros, pero sistemáticamente no me gusta que pase. Más allá de eso voy a seguir enfocado en la corrección del equipo que es lo que más me interesa”, expresó.

Acerca de lo que le dijo a sus jugadores en medio de un contexto adverso, Gallardo reveló: “Traté de llevar calma porque las pulsaciones van a mil. Yo también fui jugador y hay situaciones que generan impotencia. Es difícil tener templanza y no pasarse de rosca, los que entendemos del juego vemos las actitudes que se van desarrollando en un campo de juego. Por eso les pedí tranquilidad a los jugadores porque habíamos sido perjudicados, no por la expulsión de Portillo”.

*Gallardo se refirió a la convocatoria de Rivero a la Selección

En cuanto a la salida de Marcos Acuña en el entretiempo, el DT de River reconoció que el lateral campeón del mundo tuvo un golpe en la rodilla. Además, se refirió a las reacciones del jugador de la Selección ante las provocaciones de los rivales. “Es un jugador con experiencia y recorrido, pero puede sufrir estas consecuencias. Su impronta es la personalidad y en el fútbol argentino estas cosas las tiene que aprender y medirse porque hay situaciones que se dan y que lo van a ir a buscar. Respecto al cambio en la jugada previa recibió un fuerte golpe en la rodilla que lo perjudicó y no pudo seguir por eso el cambio”, señaló.

Por otra parte, se refirió al presente del defensor Lautaro Rivero, convocado recientemente por Lionel Scaloni. “Cuando volví, él estaba a préstamo en Central Córdoba de Santiago del Estero y esas cosas en River suelen pasar. Cuando los jugadores son cedidos, se desarrollan y pueden crecer. Después, en base al rendimiento se los observan, se hacen análisis y los futbolistas que creemos que nos pueden ayudar se los rescata. Cuando vuelven y se consolidan, que no es fácil, habla de que tiene condiciones para atravesar el momento y nos pone contento que esté citado a la Selección”.

Por último, sobre la citación de jugadores a las distintas selecciones para los amistosos de fecha FIFA, Gallardo no se mostró de acuerdo con que la fecha de fútbol argentino deba jugarse, pero prefiere enfocarse en el partido de River: “El calendario estaba así de antemano: no está bueno que se juegue en fecha FIFA, somos los más perjudicados, tendremos un plantel diezmado con ausencias por jugadores en la selección, pero hay que afrontar lo que venga”.

El Millonario volverá a jugar el próximo domingo 12 de octubre, desde las 19.15, como local frente a Sarmiento de Junín con la misión de volver a ganar y recuperar terreno entre los mejores de la Zona B, además de poder afianzarse en la Tabla Anual para lograr el boleto a la Copa Libertadores 2026.