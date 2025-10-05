Deportes

Talleres y Belgrano animarán una nueva edición del clásico de Córdoba: hora, TV y formaciones

La T y el Pirata se verán las caras desde las 16:45. Televisará ESPN Premium

Uno de los partidos más destacados de la fecha 11 del Torneo Clausura será el que animarán en el mítico Mario Alberto Kempes, Talleres y Belgrano en una nueva edición del clásico cordobés. Desde las 16:45, con la transmisión televisiva a cargo de ESPN Premium y el arbitraje de Facundo Tello la tierra del fernet y el cuarteto se paralizará por el choque de los dos equipos más importantes de la provincia.

El equipo de Carlos Tevez no viene bien en la Zona B del campeonato. Es que a pesar de la última victoria frente a Sarmiento de Junín por la mínima diferencia, La T sólo ha sumado 10 puntos de los 30 disponbiles en las primeras 10 fechas y se encuentra afuera de la zona que entrega boletos para los octavos de final.

La realidad del Pirata es similar, ya que con 13 unidades también está ajeno de los lugares que entrega plazas para los playoffs en la Zona A, aunque mantiene un invicto de cuatro presentaciones con 2 victorias (ambas ante Newell’s , porque una fue por Copa Argentina) y dos empates (frente a San Martín de San Juan y Barracas Central).

“Belgrano llega bien, siempre hay cosas por corregir, pero este partido tiene una adrenalina diferente. Es otra motivación así que tenemos que estar lo más concentrados posibles”, dijo en la previa Franco Jara. Además, el experimentado delantero recordó que este tipo de encuentros se definen por “errores”. “Es clave mantener el arco en cero y que el equipo esté lo más solido posible para que luego los de arriba hagamos los goles”, subrayó.

“Tenemos la obligación de ir a buscar los tres puntos. Quedan pocos partidos en el campeonato donde nos jugamos mucho. Llegamos en un momento donde el equipo está en la recta final y nos jugamos cosas importantes”, completó el goleador.

En Talleres la esperanza radica en la racha positiva de Tevez en los clásicos. Es que el ex estratega de Rosario Central e Independiente resultó victorioso en los duelos frente a Newell’s y Racing, cuando el Apache estaba al frente del plantel canalla y del Rojo.

Otro de los datos a tener en cuenta son los antecedentes de Tello impartiendo justicia en los equipos de Córdoba. El árbitro internacional dirigió a Talleres en 25 oportunidades, con 10 triunfos albiazules, seis empates y nueve derrotas. A Belgrano, en cambio, lo dirigió en siete ocasiones, con dos victorias celestes, tres igualdades y dos caídas.

Probables formaciones

Talleres: Guido Herrera, Gabriel Báez, José Luis Palomino, Matías Catalán, Augusto Schott, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Valentín Depietri, Rubén Botta, Rick y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez

Belgrano: Thiago Cardozo, Alexis Maldonado, Lisandro López, Leonardo Morales, Adrián Sporle, Francisco González, Santiago Longo, Gabriel Compagnucci, Lucas Zelarayán, Franco Jara y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski

Hora: 16:45

TV: ESPN Premium

Árbitro: Facundo Tello

Estadio: Mario Alberto Kempes

