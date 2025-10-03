El dato que marca el enorme crecimiento de Franco Mastantuono tras sus primeros partidos en Real Madrid

Franco Mastantuono es el futbolista que más se revalorizó en La Liga de España (REUTERS/Pablo Morano)

El informe más reciente de Transfermarkt, sitio especializado en el mercado de pases, sobre los valores de los futbolistas que se desempeñan en La Liga de España destaca la fuerte subida en la cotización de Franco Mastantuono, mediocampista argentino del Real Madrid. El jugador, que recientemente arribó al conjunto blanco, aumentó su valor en 20 millones de euros y se consolida en 50 millones de acuerdo con la actualización revelada por la plataforma. Se trata del mayor crecimiento de valor registrado en este ciclo de análisis.

El joven de 18 años surgido de la cantera de River Plate, a pesar de su breve paso por el Real Madrid, se integró con rapidez a la plantilla principal. Las expectativas de su evolución ya se reflejan en el mercado. Tobias Blaseio, responsable de los valores de mercado de La Liga para este sitio, sostuvo que “quizá no se esperaba que se adaptara tan rápido, pero ya está despuntando en el cuadro madridista. Sin duda es uno de los jugadores que podría experimentar una mayor revalorización esta temporada”. Además, añadió: “Se nota que Xabi Alonso trata a los jóvenes talentos con mucha más valentía que Ancelotti. Con el regreso de Bellingham, el entrenador tiene ahora un ‘rompecabezas’ en ataque, pero el argentino seguramente conseguirá los minutos que necesita gracias a la rotación”.

El mediocampista, que se sumó a las filas de la Casa Blanca luego de cumplir la mayoría de edad y disputar el Mundial de Clubes con el Millonario, lleva disputados ocho encuentros con el Merengue, en los cuales en seis fue de la partida. Su primer gol fue en la victoria en condición de visitante ante Levante y brindó una asistencias en la goleada 5-0 contra el Kairat Almaty, por la Champions League.

El análisis difundido por esta web indica que el repunte de Mastantuono en el mercado supera ampliamente a las variaciones de otros futbolistas del campeonato español, mientras que grandes figuras atraviesan una situación opuesta. Tanto Vinicius Junior, del Real Madrid, como Gavi, del Barcelona, registraron una caída de 20 millones de euros en sus tasaciones personales. El brasileño se ubica ahora en 150 millones de euros, mientras que el mediocampista del club catalán baja a 40 millones de euros y encadena cuatro actualizaciones en descenso. Según Blaseio, “Vinicius ha perdido parte de su estatus desde que no ganó el Balón de Oro hace un año. También en el campo. Además, con el cambio de entrenador, se ha renovado la jerarquía en el Real Madrid y el extremo tiene ahora un papel más secundario que antes. Todo ello ha provocado una devaluación”.

Lamine Yamal, el futbolista más valorizado de toda La Liga (REUTERS/Albert Gea)

Lamine Yamal conserva la mayor valoración de mercado de La Liga con 200 millones de euros y es seguido por los madridistas Kylian Mbappé y Jude Bellingham, ambos en 180 millones. El Real Madrid también suma a la lista de los jugadores más revalorizados al turco Arda Güler, quien creció 15 millones y alcanzó los 60 millones de euros, y a Álvaro Carreras, lateral que subió su cotización hasta los 50 millones. En términos defensivos, el central Dean Huijsen aumenta su valor en 10 millones y se posiciona en 70 millones, integrando el top 10 de zagueros mejor valorados a nivel mundial.

El desempeño de otros clubes también se refleja en el informe. La plantilla del Villarreal CF es la más revalorizada del torneo, tras sumar 28 millones y llegar a una cotización global de 283,8 millones de euros. Por su parte, el Levante UD se aproxima con un crecimiento de 27,5 millones y el Elche CF sube casi 15 millones. En el extremo opuesto, la Real Sociedad pierde 39,6 millones y queda en 253,6 millones de euros de valoración agregada.

Top 10 de jugadores más revalorizados de La Liga:

1- Franco Mastantuono, del Real Madrid: 50 millones de euros (subió 20)

2- Arda Güler, del Real Madrid: 60 millones de euros (subió 15)

3- Álvaro Carreras, del Real Madrid: 50 millones de euros (subió 15)

4- Karl Etta Eyong, del Levante: 20 millones de euros (subió 15)

5- Marc Pubill, del Atlético de Madrid: 16 millones de euros (subió 12)

6- Dean Huijsen, del Barcelona: 70 millones de euros (subió 10)

7- Fermín López, del Barcelona: 60 millones de euros (subió 10)

8- Ferran Torres, del Barcelona: 50 millones de euros (subió 10)

9- Papa Gueye, del Villarreal: 25 millones de euros (subió 10)

10- Natan, del Betis: 18 millones de euros de euro (subió 9)

Top 10 jugadores más valiosos de La Liga:

1- Lamine Yamal (Barcelona): 200 millones de euros

2- Jude Bellingham (Real Madrid): 180 millones de euros

3- Kylian Mbappé (Real Madrid): 180 millones de euros

4- Vinicius Jr. (Real Madrid): 150 millones de euros

5- Pedri (Barcelona): 140 millones de euros

6- Federico Valverde (Real Madrid): 130 millones de euros

7- Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 100 millones de euros

8- Raphinha (Barcelona): 90 millones de euros

9- Pau Cubarsí (Barcelona): 80 millones de euros

10- Rodrygo (Real Madrid): 80 millones de euros