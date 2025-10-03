Ángel Di María llenó de elogios a Franco Mastantuono por su nivel en Real Madrid y destacó el gesto que le “van a valorar” en España

El FIdeo se refirió al gran momento que vive la joya de Real Madrid y habló de otros temas en una charla con DSports

Franco Mastantuono irrumpió en la escena mundial con mucha desfachatez. Su debut a los 16 años con la camiseta de River Plate inició un camino vertiginoso hasta su traspaso récord en el fútbol argentino por 45 millones de euros (USD 52.8 millones) al Real Madrid a mitad de este año. Tras cumplir la mayoría de edad, Xabi Alonso no demoró el estreno de su flamante incorporación, quien es parte habitual de las convocatorias y acaba de recibir un tremendo elogio de un campeón del mundo con la selección argentina.

Ángel Di María le concedió un reportaje a DSports donde habló de diferentes temas, aunque sobresalió sus halagos al juvenil de 18 años, que ya tuvo varias titularidades en la Liga de España y la Liga de Campeones con el Merengue. “Arrancó bien la Champions, eh. Creo que tiene mucha más calidad que yo, ja”, se sinceró en una reveladora afirmación sobre Mastantuono quien también ya tuvo su bautismo en la Selección. Debutó en junio pasado ante Chile y disputó los últimos dos duelos de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador. Recientemente, volvió a ser citado para los amistosos contra la Vinotinto y Puerto Rico.

A continuación, Di María se refirió a la fácil adaptación del volante ofensivo a un club con mucha historia y con figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, Vinicius Júnior y Thibaut Courtois: “Me puso muy contento. Entenderse con los compañeros tan rápido, la habilidad que tiene, esa picardía de querer encarar siempre y llevarse el mundo por delante es algo muy bueno. Seguramente se lo van a valorar mucho”.

“Para tener 18 años y hacer lo que hace, la verdad que me parece que tiene muchísima personalidad. Me pone muy feliz que un argentino haya vuelto a estar ahora en el Real Madrid y que nos represente tan bien como lo está haciendo él”, señaló sobre el ex River que rompió una racha de 11 años sin Albicelestes en la Casa Blanca, siendo Fideo el último tras su salida en agosto de 2014 al Manchester United.

Ángel Di María lleva cinco goles y dos asistencias en nueve partidos desde su retorno a Rosario Central (Crédito: Fotobaires)

Hasta el momento, Franco Mastantuono disputó ocho duelos en la entidad española con un gol marcado el 23 de septiembre en la victoria 4-1 ante Levante por la sexta fecha del torneo doméstico y el martes pasado generó el penal que inició la goleada 5-0 contra Kairat Almaty por la segunda jornada de la Fase Liga correspondiente a la Champions League. Una muestra de su sacrificio para ganarse un lugar dentro del plantel quedó retratado en un informe reciente, que lo apunta como el jugador que mejor se cotizó en el certamen local tras su desembarco a la institución.

Por otro lado, Ángel Di María habló sobre el detrás de escena de su postergado regreso a Rosario Central, teniendo en cuenta las amenazas que realizaron a su círculo íntimo tras la Copa América 2024: “Mi cabeza siempre estuvo en volver, siempre estuvo con eso. No te voy a mentir que el año pasado hubo un momento que pensé que no se iba a dar, pero mi jermu (Jorgelina Cardoso) está siempre al lado mío, está siempre luchando y metiéndome en la cabeza que las cosas se van a terminar dando, y al final pasó. Hoy no tengo palabras, estoy agradecido, feliz. Tengo una felicidad enorme por mi familia”.

En esa sintonía, el ex futbolista de Benfica, de 37 años, explicó lo que sucedía con una de sus hijas, Mía, en medio de esas noches: “Cuando ya habíamos decidido, que estábamos en Portugal, mi hija venía a la noche llorando y me decía: ‘¿Por qué no volvemos? ¿Por qué nos hacen esto a nosotros?’. Casi dos semanas venía llorando todos los días diciendo que quería volver. Le decíamos que no podíamos, que por ahora no se podía. Le dije: ‘Hija, si no puedo volver a jugar, me retiro y volvemos a vivir a Rosario. Se termina, papá no juega más, aunque pueda’. Pero ella no quería eso, quería verme jugar también. Era algo difícil de poder decidir, pero al final se terminó dando todo".

“Son cosas que el de afuera no ve. Se piensa que no vuelvo y listo, que estoy comiendo asado y todo es lindo y feliz. No, nosotros pasamos con mi familia dos o tres meses horribles. Estaba la Copa América y en mi cabeza estaba por qué no puedo volver. Son cosas que la gente no ve”, concluyó.