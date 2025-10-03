Deportes

Ángel Di María llenó de elogios a Franco Mastantuono por su nivel en Real Madrid y destacó el gesto que le “van a valorar” en España

Fideo se refirió al momento que vive la joya de 18 años, que ya sumó un gol en ocho partidos desde su llegada al Merengue

Guardar
El FIdeo se refirió al gran momento que vive la joya de Real Madrid y habló de otros temas en una charla con DSports

Franco Mastantuono irrumpió en la escena mundial con mucha desfachatez. Su debut a los 16 años con la camiseta de River Plate inició un camino vertiginoso hasta su traspaso récord en el fútbol argentino por 45 millones de euros (USD 52.8 millones) al Real Madrid a mitad de este año. Tras cumplir la mayoría de edad, Xabi Alonso no demoró el estreno de su flamante incorporación, quien es parte habitual de las convocatorias y acaba de recibir un tremendo elogio de un campeón del mundo con la selección argentina.

Ángel Di María le concedió un reportaje a DSports donde habló de diferentes temas, aunque sobresalió sus halagos al juvenil de 18 años, que ya tuvo varias titularidades en la Liga de España y la Liga de Campeones con el Merengue. “Arrancó bien la Champions, eh. Creo que tiene mucha más calidad que yo, ja”, se sinceró en una reveladora afirmación sobre Mastantuono quien también ya tuvo su bautismo en la Selección. Debutó en junio pasado ante Chile y disputó los últimos dos duelos de Eliminatorias ante Venezuela y Ecuador. Recientemente, volvió a ser citado para los amistosos contra la Vinotinto y Puerto Rico.

A continuación, Di María se refirió a la fácil adaptación del volante ofensivo a un club con mucha historia y con figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, Vinicius Júnior y Thibaut Courtois: “Me puso muy contento. Entenderse con los compañeros tan rápido, la habilidad que tiene, esa picardía de querer encarar siempre y llevarse el mundo por delante es algo muy bueno. Seguramente se lo van a valorar mucho”.

“Para tener 18 años y hacer lo que hace, la verdad que me parece que tiene muchísima personalidad. Me pone muy feliz que un argentino haya vuelto a estar ahora en el Real Madrid y que nos represente tan bien como lo está haciendo él”, señaló sobre el ex River que rompió una racha de 11 años sin Albicelestes en la Casa Blanca, siendo Fideo el último tras su salida en agosto de 2014 al Manchester United.

Ángel Di María lleva cinco
Ángel Di María lleva cinco goles y dos asistencias en nueve partidos desde su retorno a Rosario Central (Crédito: Fotobaires)

Hasta el momento, Franco Mastantuono disputó ocho duelos en la entidad española con un gol marcado el 23 de septiembre en la victoria 4-1 ante Levante por la sexta fecha del torneo doméstico y el martes pasado generó el penal que inició la goleada 5-0 contra Kairat Almaty por la segunda jornada de la Fase Liga correspondiente a la Champions League. Una muestra de su sacrificio para ganarse un lugar dentro del plantel quedó retratado en un informe reciente, que lo apunta como el jugador que mejor se cotizó en el certamen local tras su desembarco a la institución.

Por otro lado, Ángel Di María habló sobre el detrás de escena de su postergado regreso a Rosario Central, teniendo en cuenta las amenazas que realizaron a su círculo íntimo tras la Copa América 2024: “Mi cabeza siempre estuvo en volver, siempre estuvo con eso. No te voy a mentir que el año pasado hubo un momento que pensé que no se iba a dar, pero mi jermu (Jorgelina Cardoso) está siempre al lado mío, está siempre luchando y metiéndome en la cabeza que las cosas se van a terminar dando, y al final pasó. Hoy no tengo palabras, estoy agradecido, feliz. Tengo una felicidad enorme por mi familia”.

En esa sintonía, el ex futbolista de Benfica, de 37 años, explicó lo que sucedía con una de sus hijas, Mía, en medio de esas noches: “Cuando ya habíamos decidido, que estábamos en Portugal, mi hija venía a la noche llorando y me decía: ‘¿Por qué no volvemos? ¿Por qué nos hacen esto a nosotros?’. Casi dos semanas venía llorando todos los días diciendo que quería volver. Le decíamos que no podíamos, que por ahora no se podía. Le dije: ‘Hija, si no puedo volver a jugar, me retiro y volvemos a vivir a Rosario. Se termina, papá no juega más, aunque pueda’. Pero ella no quería eso, quería verme jugar también. Era algo difícil de poder decidir, pero al final se terminó dando todo".

“Son cosas que el de afuera no ve. Se piensa que no vuelvo y listo, que estoy comiendo asado y todo es lindo y feliz. No, nosotros pasamos con mi familia dos o tres meses horribles. Estaba la Copa América y en mi cabeza estaba por qué no puedo volver. Son cosas que la gente no ve”, concluyó.

Temas Relacionados

Ángel Di MaríaFranco MastantuonoReal MadridRosario CentralSelección Argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

Red Bull Racing confirmó que está negociando para fichar a la joven figura que dejó McLaren: “Es el tipo de piloto que nos gusta”

La escudería que está a un paso de lograr el título de Fórmula 1 sorprendió al anunciar la salida del rookie Alex Dunne, quien ahora podría recalar en el tema del energizante

Red Bull Racing confirmó que

De vender alfajores en la calle a ser la sorpresa de Scaloni en la selección argentina: la historia del defensor Lautaro Rivero

El marcador central, que conquistó la Copa Argentina con Central Córdoba y se ganó un puesto de titular en River, forma parte de la nómina del combinado nacional para los amistosos de octubre

De vender alfajores en la

Con dos sorpresas del fútbol local, Lionel Scaloni dio a conocer la lista de la selección argentina para los amistosos en Estados Unidos

El DT difundió los nombres para enfrentar a Venezuela y Puerto Rico la próxima semana. Cambeses (Racing), Aníbal Moreno (Palmeiras) y Rivero (River), las novedades

Con dos sorpresas del fútbol

Franco Colapinto padeció los problemas de Alpine y quedó en el fondo durante las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur

El argentino no logró encontrar el ritmo en la jornada inicial de actividad en el trazado urbano de Marina Bay. Este sábado tendrá una tercera práctica y luego la clasificación

Franco Colapinto padeció los problemas

El saldo récord que impulsa la proyección del tenis argentino: siete challengers, 60 jugadores y 1.016 puntos ATP

El deporte blanco cerró un ciclo histórico de eventos en el país. Este circuito funcionó como un trampolín estratégico para los profesionales locales, aliviando drásticamente los costos de la alta competencia

El saldo récord que impulsa
ÚLTIMAS NOTICIAS
Calendario astronómico de octubre: cuándo

Calendario astronómico de octubre: cuándo ver cometas, estrellas fugaces y la superluna

Rosario: un enfermero de PAMI fue acusado de robar fentanilo y venderlo para consumo personal

Tragedia en Córdoba: un policía murió luego de chocar de frente con su auto contra un colectivo

Pequeño J no aceptó una extradición simplificada a la Argentina y el proceso podría demorar al menos 60 días

AmCham respaldó a la Argentina en la causa YPF y advirtió sobre riesgos para la economía y la seguridad jurídica

INFOBAE AMÉRICA
Hong Kong ampliará la vigilancia

Hong Kong ampliará la vigilancia con cámaras de reconocimiento facial impulsadas por IA

Cancelaron una rueda de prensa del partido de la NBA por el tiroteo contra el Coliseo de Puerto Rico

El Senado de Bolivia aprueba una ley para cesar a magistrados judiciales “auto prorrogados”

El petrolero de la “flota fantasma” rusa retomó su viaje tras ser retenido en Francia

El eterno misterio de la foto de Robert Capa: ¿quién era realmente el miliciano abatido?

TELESHOW
Melody Luz respondió con dureza

Melody Luz respondió con dureza a quienes criticaron a Alex Caniggia por ostentar en las redes en lugar de ayudarla con dinero

Maxi López contó cómo reaccionó Daniela Christiansson a su coqueteo público con Wanda Nara

El íntimo relato de Lola Latorre tras recibirse de abogada: “Me costó más de lo que imaginé”

Daniela Celis difundió el parte médico de Thiago Medina: “Estamos felices”

Cami Homs mostró su rutina de entrenamiento y reveló el objetivo que se propuso para el parto: “Es clave”