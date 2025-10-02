Deportes

Por qué Boca se “benefició” por la clasificación de River a las semifinales de la Copa Argentina

Una victoria de Racing en el certamen federal hubiera complicado las aspiraciones del Xeneize de alcanzar un cupo a la próxima Copa Libertadores vía Tabla Anual. Los detalles

El duelo entre Racing Club y River Plate por los cuartos de final de la Copa Argentina recibió especial atención de otro de los grandes del fútbol argentino: Boca Juniors. La clasificación del Millonario a las semifinales gracias al gol de Maximiliano Salas terminó alegrando al Xeneize, pese a que por la rivalidad extrema los fanáticos hubieran esperado una derrota.

Es que la chance concreta de que el equipo de Marcelo Gallardo levante el trofeo federal otorgaría un gran beneficio para los dirigidos por Miguel Ángel Russo: que ceda su cupo clasificatorio a la próxima Copa Libertadores. De lo contrario, un triunfo de Racing hubiera puesto en duda esta condición, debido a que la Academia se encuentra muy por debajo del Xeneize en la Tabla Anual que brinda tres lugares al certamen más importante a nivel clubes del continente.

A seis fechas del cierre de la primera etapa del Torneo Clausura, el mundo Boca analiza minuciosamente las combinaciones posibles. La Tabla Anual, que otorga tres plazas directas para la Copa Libertadores, se convirtió en el principal objetivo, especialmente porque el tercer puesto solo permite disputar el repechaje, instancia en la que el club ya participó este año y sufrió una inesperada derrota en la Fase 2 ante Alianza Lima. Actualmente, Boca ocupa la cuarta posición con 47 puntos, por detrás de Rosario Central (50), River Plate (49) y Argentinos Juniors (47). El conjunto de La Paternal supera al Xeneize por diferencia de gol, lo que le permite ubicarse en el tercer lugar.

El reglamento de la Liga Profesional establece que los campeones del Apertura y el Clausura obtendrán los cupos “Argentina 1” y “Argentina 2” para la Copa Libertadores. De este modo, Platense ya aseguró su participación en el máximo certamen continental tras conquistar el primer título de la temporada. El ganador de la Copa Argentina accederá a un tercer boleto para la Libertadores. Además, los tres equipos mejor ubicados en la Tabla Anual, excluyendo a los campeones mencionados, completarán la nómina de representantes argentinos en la competencia.

El reglamento prevé que, si Platense repite el título en el Clausura, se habilitará un cuarto cupo por la Tabla Anual. En caso de que un mismo club se consagre en la Copa Argentina y el Clausura, el lugar correspondiente a la Copa Argentina será asignado al siguiente equipo de Primera División mejor posicionado en la Copa Argentina 2025, según lo estipulado en la normativa. Por ello, desde Boca están atentos a una hipotética coronación de River Plate que otorgaría un cupo.

Además, existe la posibilidad de que Argentina sume dos plazas adicionales en la Libertadores si alguno de los clubes nacionales que participan en las semifinales de las competencias internacionales en curso se consagran campeones: Racing en la Libertadores y Lanús en la Sudamericana.

