La Conmebol y una propuesta novedosa para las jóvenes audiencias en su lucha contra el racismo

A través del nuevo capítulo de la serie animada Notifulbo, la entidad busca concientizar sobre la importancia de erradicar la discriminación y la violencia en el fútbol

Conmebol y Notifutbol levantan la tarjeta roja al racismo

La serie animada Notifulbo producida por la Confederación Sudamericana de Fútbol lanzó un episodio especial titulado “Tarjeta Roja al Racismo” con el objetivo de sensibilizar a la audiencia sobre la importancia de erradicar la discriminación y la violencia en el fútbol. Este capítulo, disponible en el canal oficial de YouTube de la Conmebol Libertadores, busca transmitir un mensaje educativo y transformador a niños, familias, hinchas y comunidades futbolísticas de toda Sudamérica: la violencia y el racismo no tienen lugar dentro ni fuera de la cancha.

En el desarrollo del episodio, la ausencia de Gloria Eterna (figura emblemática de la serie) sirve como punto de partida para reflexionar sobre cómo el racismo y la violencia distorsionan la esencia del deporte. La narrativa plantea que mientras persistan estas conductas, alcanzar la verdadera gloria en el fútbol resulta imposible. El personaje Rogelio Directo, uno de los más populares entre el público infantil que consume la serie animada, asume el rol de expulsar a quienes incurren en comportamientos ofensivos, simbolizando la necesidad de tomar medidas firmes contra la discriminación.

El segmento denominado “El Guardameta” introduce a un invitado especial que aborda la relevancia de no juzgar a las personas por su color de piel, nacionalidad, raza o cualquier diferencia. El mensaje enfatiza que tales prejuicios generan tristeza y apagan la alegría inherente al juego, recordando que la diversidad debe ser celebrada y respetada. “Esos prejuicios no son admisibles, y generan tristeza y opacan la alegría del juego”, se destaca en el episodio.

Al concluir la historia, Gloria Eterna reaparece en Notifulbo para subrayar que sólo a través del respeto y la alegría compartida se puede alcanzar la auténtica gloria en el fútbol. Este cierre refuerza el propósito de la serie de promover valores positivos y fomentar la convivencia dentro y fuera del campo de juego.

La serie animada de Conmebol
La serie animada de Conmebol busca concientizar contra la violencia en el fútbol

Es importante mencionar que Notifulbo se consolidó como la serie animada oficial de la CONMEBOL Libertadores, orientada a acercar a niños y niñas al mundo del fútbol mediante relatos cargados de emoción, valores y aprendizaje. Con millones de visualizaciones en toda la región, la producción se posiciona como un espacio de entretenimiento educativo, transmitiendo mensajes que inspiran a la audiencia infantil y familiar. La primera temporada superó las 29 millones de visualizaciones en YouTube, lo que evidenciaó su impacto y alcance.

La serie, dirigida principalmente a niños y niñas de entre 4 y 6 años pero con un enfoque familiar, ofrece una perspectiva lúdica y educativa sobre la historia del fútbol sudamericano. Notifulbo adopta el formato de un noticiero ficticio, conducido por 11 personajes carismáticos que rinden homenaje a los clubes campeones del torneo a través del humor, el color y la emoción. Cada episodio, de aproximadamente 4 minutos de duración, celebra la identidad, los colores y la hinchada de un club campeón de la Libertadores, adaptando el relato al universo infantil y parodiando los tradicionales formatos de noticias deportivas.

La segunda temporada amplía el repertorio de clubes homenajeados, incluyendo a Botafogo, Vasco da Gama, Santos, Sao Paulo, Corinthians, Gremio, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata, Racing Club, San Lorenzo, Vélez Sarsfield y Once Caldas. Los nuevos episodios, disponibles en español y portugués, refuerzan el compromiso de la Conmebol de promover los valores del fútbol sudamericano desde la infancia, a través de contenidos originales que reflejan la pasión, la identidad y la grandeza de sus clubes.

