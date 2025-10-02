12 frases de Riquelme: elogios a Paredes, Cavani y Di María, dardo encubierto a River y una frase especial para Miguel Russo

Juan Román Riquelme reapareció públicamente este jueves y dio detalles sobre la situación actual de Boca Juniors. Luego de tres meses, el presidente de Boca fue entrevistado por el canal oficial de YouTube del club. Durante la charla, que duró alrededor de media hora, el ídolo xeneize brindó elogios a Leandro Paredes, Edinson Cavani y Ángel Di María, referente de Rosario Central.

“Cavani es Cavani. Es un jugador muy importante, siempre vamos a tener la suerte de decir que jugó en Boca. Se lo ve contento, con mucha ilusión de volver pronto. Y lo de Leandro es el sueño de todos los bosteros, volvió a su casa y disfruta cada día. Se acomodó rápidamente con el grupo, al que ayuda muchísimo. Si los demás chicos son inteligentes van a crecer mucho al lado de él”, resaltó.

Sobre Di María, agregó: “Es bueno que los demás clubes traigan buenos jugadores y que el fútbol argentino siga creciendo. A todos los que nos gusta el fútbol nos da felicidad cómo juega Di María, cómo golpea la pelota. Menos cuando juega en contra nuestra, en otros partidos es un placer muy grande verlo jugar.

Riquelme también dejó una frase muy especial para Miguel Ángel Russo, aunque no ahondó en detalles acerca de su salud y la ausencia en los últimos entrenamientos del equipo.

“El Mundial de Clubes le ha hecho muy bien al grupo. Han competido contra Benfica y Bayern Múnich, hicieron un partido muy bueno. Se los veía con mucha ilusión. La llegada de Leandro terminó de formar todo esto. El entrenador tiene mucho que ver, es un genio. Maneja las cosas de una manera extraordinaria. Después Cavani, Battaglia y todos los muchachos han ayudado mucho. La llegada de Leandro terminó de reforzar todo, se los ve muy felices y unidos, tuvieron doble turno y se encontraban a comer un asado. Eso demuestra cómo están y tienen mucha ilusión de darle alegrías a los hinchas”.

Riquelme no habló de la salud de Miguel Ángel Russo

Con relación a “la doble vara” con la que el periodismo aborda las actualidades de Boca y de River, Román envió un dardo encubierto al rival de toda la vida. Sobre si molesta que no se destaca al Xeneize, que es el equipo que más títulos ganó en los últimos años, expresó: “No sé si molesta. Creo que el tiempo pone las cosas en su lugar. Desde que volvimos al club hay una campaña que no es normal. Lo que pasa con los demás no me interesa, tenemos que trabajar todos los días. El manejo no es el mismo en el club desde que volvimos en 2019. Se habla de una manera diferente. El hincha de Boca tiene claro quién es quién, eso nos tiene que dar mucha más fuerza para cuidar a nuestra institución cada día más”.

Entre otros temas, Riquelme destacó el buen funcionamiento del equipo, que se encuentra en plena disputa por el Torneo Clausura y cuyo objetivo principal será lograr la clasificación a la próxima Copa Libertadores. “Paredes le dio una forma de jugar al equipo que yo disfruto mucho. Contra Central Córdoba hacía mucho que no disfrutaba de 65 minutos de juego como lo hizo el equipo. En dos pelotas nos empatan, es fútbol, pero la gente aplaudió porque jugaron muy bien. Tengo mucha ilusión de poder repetir eso contra Newell’s el domingo”.

También el superávit récord anunciado en las últimas horas de 30 millones de dólares, y el socio que será expulsado por falsificar firmas previo a los comicios de 2023.

“Nos habían cambiado de fecha. Falsificaron la firma porque la justicia lo confirmó que fue así. Es bueno que el hincha lo sepa. Ahora en la Asamblea se analizará si esta persona merece seguir siendo parte de este club con todo el daño que le ha hecho. Pasaron cosas muy raras en esas elecciones, pero el tiempo pone las cosas en su lugar. Lo más importante ahora es mirar para adelante, crecer como club y que el primer equipo cada vez juegue mejor”.

Otras frases destacadas de Juan Román Riquelme con el Canal de Boca:

Fútbol femenino, debut en la Copa Libertadores, y el deporte amateur del club :

“Hicimos la foto oficial, como corresponde. Me da mucha felicidad cada vez que puedo pasar momentos con el fútbol femenino u otros deportes. A partir de mañana, a mirar el partido y hacer fuerza. El año pasado estuvimos entre los mejores cuatro de la Copa, terminamos terceros, ahora vamos a ver si tenemos la suerte de llegar a la final. A las chicas se las ve muy bien y siempre vamos a estar para acompañarlas y apoyarlas”.

“Lo más importante es que queremos que el fútbol femenino, el básquet, el futsal todos queremos que siga creciendo. Sabemos que el corazón del club es el fútbol, estamos todos esperando el partido con Newell’s, pero desde que volvimos al club creemos que tenemos que apoyar en todo. Nos da felicidad cuando vemos a las chicas competir, y ellas defienden nuestra camiseta, como el vóley, el básquet o el futsal. Queremos que no les falte nada y disfruten mucho. Son muchas chicas que juegan hace años con nosotros. Nos han regalado muchos títulos, nos representan de maravillas y siempre están con las ganas de ganar. Están con ilusión”.

“Queremos que nuestro club siga creciendo. Llevamos cinco años y medio y cuando llegamos nos encontramos con muchas dificultades. Había que ser calmos y pensar bien lo que íbamos a hacer. Pensar en armar un equipo competitivo, pero siempre un esta ilusión para que el club crezca y que nuestra casa esté cada día más linda. Tanto La Bombonera, Casa Amarilla y todo alrededor queremos que siga mejorando y que la gente se sienta contenta”.

“Amamos a nuestro club, escudo y camiseta. Me da felicidad ver a los muchachos de básquet cómo compiten y nos representan. Lo mismo el vóley, futsal y el femenino. Queremos que no les falte nada y seguir creciendo como club. Que el hincha y el club lo disfrute mucho”.

Las obras en La Bombonera y el Predio de Boca en Ezeiza :

“Lo tomamos como cosas normales u obligaciones que tenemos. A tu casa la querés, arreglás la puerta. Hubo gente que estuvo treinta años en el club y la puerta principal está abandonada, la estamos arreglando nosotros. Es una obligación arreglar tu casa, que la amás y vivís con tu familia. Todos los bosteros amamos este lugar, que es nuestra casa. Se trabajó en Brandsen, estacionamiento, sector de comida de platea media, los baños. Así voy a estar todo el día, pero nosotros no vamos a parar. Estuvieron 35 años en el club y no hicieron nada, usaron el club para hacer política. Voy a trabajar para que La Bombonera esté cada día más linda, Casa Amarilla y el barrio de La Boca”.

“Es lo que tenemos que hacer, se preparan los jugadores de primera hasta los más chiquitos. Se trabaja mucho, se disfruta demasiado y por la tarde vengo al estadio. La paso bien, termino tarde, duermo poquito pero para mí es un lujo. Ver cómo entrenan todas las divisiones y venir para el estadio, sin duda que este es el lugar más lindo del mundo. La cancha está cada vez más linda. El campo de juego creo que le dan ganas de jugar a todo el mundo. Es hermoso ser bostero y estar en La Bombonera es maravilloso”.

El gran nivel que alcanzó el equipo en los últimos partidos :

“El equipo de local mayormente es superior al rival. Podés tener momentos de mayor o menor continuidad. Contra Racing merecimos ganar, el arquero rival fue figura del partido. Un equipo que está en las finales de Copa. Un arquero que pasa un gran momento. Central es uno de los candidatos con la llegada de Di María, que es un lujo tenerlo en el fútbol argentino, Boca fue muy superior y mereció ganar en Rosario Central. Con Central Córdoba Boca siguió creciendo y avanzando. Ahora nos toca Newell’s, será duro pero ojalá podamos mejorar esos 60 minutos del otro día y que el hincha de Boca pueda venir a apoyar y que los jugadores le regalen buenos momentos de fútbol”.

Sus sensaciones por ser el presidente de Boca y un mensaje al hincha :

“Cuando llego a Parque Lezama voy sintiendo una sensación diferente, es felicidad. Llegar a casa, el lugar donde me dio todo. He vivido las emociones más grandes que pudo tener un futbolista y una persona. El único que puede cambiar ese momento es el nacimiento de mis hijos. Llevamos cinco años, con una pandemia de por medio, se nota cómo va creciendo todo. A medida que pase el tiempo el hincha de Boca lo vaya disfrutando”.

“Vamos a intentar dar lo mejor en este torneo, lo queremos ganar, vamos a dar pelea. El fútbol argentino es muy parejo, pero si el equipo sigue jugando como lo hizo el otro día, de local va a agarrar confianza y vamos a andar cerca. Siempre tengo la ilusión que cada temporada va a estar mejor, que el club va a seguir creciendo. Soy parte de este lugar, me siento uno más del barrio. Quiero que disfrute mucho el hincha en La Bombonera”.

“Al hincha que siga disfrutando, apoyando al equipo. Que se sientan felices de ser bosteros. Yo soy uno más de ellos, confío que el equipo nos va a regalar un buen partido. Estamos acá para cuidar al club con ellos. Un beso grande, los quiero mucho”.