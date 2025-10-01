La llamativa decisión de Gallardo en River de cara a la “final” ante Racing por la Copa Argentina: el probable equipo

Marcelo Gallardo decidió convocar a todo el plantel de River para la "final" ante Racing por la Copa Argentina (AP Photo/Andre Penner)

A pocas horas del trascendental enfrentamiento entre River Plate y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, que se disputará este jueves en el Gigante de Arroyito de Rosario a partir de las 21:30, una llamativa decisión de Marcelo Gallardo causó sorpresa. En un contexto donde el Millonario acumula cuatro derrotas consecutivas, el entrenador optó por trasladar a todo el plantel a Rosario, incluidos futbolistas que no podrán participar por lesión, como Germán Pezzella, y referentes que tampoco estarán disponibles, entre ellos Maxi Meza, Pity Martínez y Sebastián Driussi.

Esta determinación busca fortalecer la unidad del grupo y sumar el respaldo de figuras emblemáticas en un momento de recambio y resultados adversos. La última ocasión en la que Gallardo decidió trasladar a todo el plantel a un partido fuera del Monumental fue en la Supercopa Internacional ante Talleres en Asunción, repitiendo la estrategia de sumar referentes al grupo aunque no figuren en la lista final de concentrados.

La convocatoria masiva no solo incluye a los habituales del primer equipo, sino que también abarca a jóvenes valores como Agustín Ruberto y Giorgio Costantini, quienes acompañarán a la delegación en la ciudad santafesina, aunque no formen parte de los convocados. La única ausencia destacada es la de Ian Subiabre, quien se encuentra afectado a la selección argentina en el Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

En el plano táctico, Gallardo enfrenta un dilema en la conformación del mediocampo y la delantera. La principal incógnita reside en la elección del tercer volante, puesto para el que Kevin Castaño parte con una leve ventaja pese a su irregular presente. El cuerpo técnico también considera las alternativas de Nacho Fernández, cuya experiencia resulta valiosa, y la irrupción del juvenil Santiago Lencina. La decisión sobre este puesto impactará directamente en la conformación de la dupla ofensiva, donde la falta de eficacia preocupa al entrenador: Miguel Borja no logró capitalizar su oportunidad en el último encuentro ante Deportivo Riestra, mientras que Facundo Colidio atraviesa una racha negativa en cuanto a goles y rendimiento.

Miguel Borja continúa de mala racha, pero pelea por ser titular ante Racing por la Copa Argentina (REUTERS/Jean Carniel)

Ante este panorama, el cuerpo técnico no descarta modificar el esquema y apostar por una línea de cinco volantes, lo que permitiría incluir a Castaño junto a uno de los otros dos candidatos, además de Juan Portillo y Giuliano Galoppo, quienes tienen su lugar asegurado en el once inicial. Ambos mediocampistas descansaron en el partido anterior, lo que refuerza su condición de titulares indiscutidos.

En la defensa, se destacan los regresos de Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero. El retorno de Montiel responde más a la necesidad que a su nivel actual, ya que su liderazgo y la baja performance de Fabricio Bustos lo posicionan nuevamente como lateral derecho. Por su parte, Rivero ocupará un lugar en la zaga central, desplazando a Paulo Díaz.

La apuesta por la juventud también se refleja en la convocatoria de Bautista Dadín y Agustín de la Cuesta, quienes ya habían integrado la lista en la derrota frente a Deportivo Riestra. De la Cuesta, de 19 años, debutó como titular en Primera ante Atlético Tucumán y su presencia responde a la lesión de Enzo Pérez sufrida ante Palmeiras. Dadín, por su parte, se estrenó como titular en la victoria frente a Godoy Cruz y su inclusión está vinculada al desgarro de Driussi. Ambos partirán como alternativas, mientras que Rivero tiene asegurada su presencia en el equipo inicial y Lencina se mantiene como opción en el mediocampo.

Con las incógnitas planteadas, la probable formación que maneja el cuerpo técnico incluyen a Franco Armani en el arco; Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Rivero y Marcos Acuña en defensa; Castaño o Nacho Fernández, Portillo, Galoppo en el mediocampo; Juan Fernando Quintero como enlace; y en la delantera, la duda persiste entre Colidio, Borja y la posible inclusión de Lencina.

La situación física de Enzo Pérez representa otra incógnita, ya que el mediocampista volvió a entrenarse de manera liviana tras recibir siete puntos de sutura en la rodilla izquierda durante el partido en Brasil, lo que hace poco probable su participación ante Racing.