De encontrar club gracias a un video a ser el arquero titular de Argentina en el Mundial Sub 20: la increíble historia de Santino Barbi

Santino Barbi junto a su ídolo, Lionel Messi, en el predio de la AFA (@santinobarbi)

La historia de Santino Barbi, actual arquero titular de la selección argentina Sub 20 en el Mundial 2025, cambió para siempre cuando decidió enviar un video casero de sus entrenamientos a Talleres de Córdoba en plena pandemia. A sus 20 años, la carrera del joven portero pudo haber quedado trunca, pero eligió buscar una nueva oportunidad mediante un recurso inusual: grabó atajadas con su celular y, sin club ni contrato profesional, compartió ese material con el área de scouting de uno de los clubes más importantes del país. Así, consiguió relanzar su carrera y se convirtió en protagonista bajo los tres palos de la selección nacional.

Santino Barbi nació el 14 de junio de 2005 en El Tío, una localidad de 2.000 habitantes en el departamento San Justo, Córdoba, a 130 kilómetros de la capital provincial. Su camino detrás de una pelota número 5 arrancó en el club El Trébol en 2015, pasó por Futuros Ídolos y luego por el Proyecto Crecer, donde avanzó como arquero. En 2019, dio el salto a Atlético de Rafaela, club en el que permaneció dos años.

La irrupción de la pandemia en 2020 cortó de manera abrupta su proyección: la Crema optó por cerrar su pensión y la familia Barbi decidió que no tenía sentido dejarlo solo en un departamento a tan corta edad. De regreso a su ciudad natal, el joven arquero optó por grabar sus entrenamientos en casa. Ese video, producido junto a un amigo con un celular de baja calidad, terminó siendo el punto de giro crucial. Barbi lo envió a Talleres con la esperanza de ser tenido en cuenta, y muy pronto recibió la invitación para una prueba, donde confirmó el nivel que ya había mostrado en la liga de San Francisco.

Santino Barbi se ganó la confianza de Diego Placente para ser el arquero titular en el Mundial Sub 20

“Fue en 2020. Cuando se cierra la pensión del club, con mi familia decidimos que me iba a volver a mi pueblo. Entrenando allí con un compañero, nos grabábamos. Después me enteré de que Talleres estaba buscando arquero en mi categoría. Envié los videos de los entrenamientos en una cancha que tenía un tío. Nos grabábamos sin saber. El celular era de poca calidad. Nos grabábamos para vernos y si salía una buena atajada, después la subíamos. Tuve la suerte de que me vieron bien. Me llamaron. Vine por una semana y ya de ahí empecé a jugar en el club”, rememoró en diálogo con el diario cordobés La Voz.

Esteban Lisi, coordinador del área de scouting de Talleres de Córdoba, fue uno de los primeros en advertir las condiciones del joven cordobés. En febrero de 2021, Barbi se sumó a las inferiores del club y comenzó a ganar terreno tanto en los equipos juveniles como en la reserva. En octubre de 2023 firmó su primer contrato profesional, vigente hasta diciembre de 2027. Con 1,91 metros de altura, Barbi alterna los entrenamientos con el plantel superior y su puesto como tercer arquero de la institución, detrás de figuras como Guido Herrera y Javier Burrai. Aunque aún no pudo hacer su debut en Primera, fue suplente en dos juegos de Copa Libertadores (Libertad de Paraguay y Alianza Lima) y tres por el torneo local (Independiente, Atlético Tucumán y Deportivo Riestra).

La evolución de Barbi dentro de la estructura de Talleres lo llevó a la órbita de las selecciones juveniles. Ocupó un lugar en el arco en certamenes internacionales, como el Torneo de L’Alcudia 2024, donde Argentina logró el subcampeonato. Logró imponerse ante otros arqueros de proyección, como Jeremías Martinet (River Plate) y Agustín Chávez (Unión) en la previa al Sudamericano Sub 20, evento en el que tuvo una actuación determinante que contribuyó a sellar la clasificación al Mundial.

Santino Barbi consiguió una prueba en Talleres de Córdoba durante la pandemia gracias a un video que mandó con sus atajadas a la institución cordobesas

Durante el Sudamericano, Barbi fue titular en las tres primeras fechas de la fase de grupos ante Brasil, Colombia y Bolivia, recibiendo un solo gol, en el enfrentamiento ante el seleccionado colombiano. En la fase final, permaneció en el banco, pero su aporte en el primer tramo del torneo resultó decisivo para el equipo dirigido por Diego Placente.

En la Copa del Mundo, Barbi nuevamente comenzó la competencia como titular, superando a jóvenes talentos como Álvaro Busso (Vélez Sarsfield) y Alain Gómez (Valencia). “Nada mas lindo que ponerse esta camiseta. Comienza el sueño mundialista. ¡Vamos Selección!”, escribió el joven en su cuenta en la red social Instagram junto a las fotos oficiales del torneo en la previa al triunfo por 3-1 ante Cuba que lo tuvo bajo los tres palos de la albiceleste.

Santino Barbi, hijo mayor de Valeria y Samuel, eligió el arco como su posición principal y perseveró en tiempos adversos. Su carrera ya suma pasos por diferentes equipos y etapas formativas, pero la particularidad que distingue su recorrido sigue asociada al video que envió en plena pandemia. Aquel archivo digital, grabado en su pueblo, fue la herramienta que lo conectó con el fútbol grande y contribuyó para que hoy sea el arquero titular de la selección argentina Sub 20.