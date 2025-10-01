Boca Juniors se entrena sin Miguel Russo: los dos futbolistas que podrían volver a ser titulares

Sin Miguel Ángel Russo presente, Boca Juniors llevó a cabo el primero de los turnos de trabajo planificados para la jornada de miércoles. El equipo de la Ribera se prepara para el encuentro del domingo ante Newell’s en la Bombonera (arrancará a las 19) en el que intentará retomar la senda de la victoria que se le niega desde hace tres cotejos. Para el fin de semana, se aguarda por la recuperación de dos figuras importantes.

Edinson Cavani y Carlos Palacios, quienes arrastran distintas lesiones, se entrenaron con pelota pero de manera diferenciada al resto. El Matador padeció una distensión en el psoas derecho antes del choque ante Central Córdoba. El ex Colo Colo sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo hace una semana. Claudio Úbeda comandó las labores en el Boca Predio secundado por Juvenal Rodríguez, al mismo tiempo que esperan por novedades respecto al alta de Russo, que todavía no está confirmado para sentarse otra vez en el banco de suplentes el fin de semana.

En caso de que el uruguayo y el chileno levanten la mano para dar el presente ante la Lepra, los apuntados a salir son Alan Velasco y Milton Giménez. No se esperan más modificaciones dentro de un once que desde un tiempo a esta parte se estabilizó y casi empezó a salir de memoria con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Palacios o Velasco; Miguel Merentiel y Cavani o Giménez. Los próximos entrenamientos serán claves para determinar la presencia en cancha de los atacantes extranjeros.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota 1-2 ante Defensa y Justicia, Úbeda explicó que mantuvo contacto con Russo tanto el día previo como el mismo sábado del partido. “Estuvimos hablando y respaldándolo en todo lo que diga. La realidad es que yo estoy acá porque él no pudo estar, ya que se está cuidando para ponerse mejor y considerar cuándo puede volver”, expresó el colaborador. Consultado sobre la posible inclusión de juveniles en el equipo, el Sifón insistió: “Las decisiones importantes las toma Miguel. Todo lo consensuamos y lo hablamos permanentemente”.

En el plano deportivo, Boca Juniors ocupa actualmente el sexto puesto en la Zona A del Clausura, sostenido en la zona de clasificación a octavos de final únicamente por la diferencia de gol, ya que iguala en puntos con Argentinos Juniors, Central Córdoba y Banfield. Además, en la Tabla Anual se ubica cuarto, lo que lo dejaría fuera de la Libertadores 2026 y lo clasificaría a la Sudamericana. El equipo se encuentra a 3 puntos del líder Rosario Central (que debe completar un tiempo ante Sarmiento en Junín) y a dos de River Plate, compartiendo puntaje con Argentinos, que ostenta mejor diferencia de gol.

La postura de Boca Juniors sobre la continuidad de Miguel Ángel Russo tras su ausencia ante Defensa y Justicia

La incertidumbre sobre la presencia de Miguel Ángel Russo en el banco de Boca Juniors se ha intensificado tras su ausencia en el reciente encuentro ante Defensa y Justicia, una situación que ha puesto en primer plano tanto la salud del entrenador como el futuro inmediato del equipo. En este contexto, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ha decidido mantener el respaldo al cuerpo técnico, mientras el club enfrenta una etapa decisiva en el Torneo Clausura y busca asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El respaldo institucional a Russo se mantendrá firme hasta diciembre, según le confirmaron a Infobae, independientemente de su presencia física en los partidos o entrenamientos. La directiva ha optado por no especular sobre posibles cambios en el banquillo, incluso en medio de la delicada situación de salud que atraviesa el entrenador, quien en las últimas semanas debió ausentarse por recomendación médica. El cuerpo técnico, en caso de nuevas ausencias, continuará al frente del plantel profesional hasta fin de año.

El hermetismo ha sido la norma en Boca Juniors respecto al estado de salud de Russo. Aunque el club informó públicamente sobre la situación médica de otros integrantes, como el caso de Antonio Barijho y su episodio “coronario agudo”, no se han difundido detalles oficiales sobre el entrenador. Russo, de 69 años, fue internado durante tres días en una clínica de rehabilitación debido a una infección urinaria y, tras recuperarse parcialmente durante el receso por la fecha FIFA, viajó a Rosario para dirigir el partido ante Central. Sin embargo, una deshidratación posterior al encuentro frente a Central Córdoba motivó que los médicos le indicaran reposo, lo que derivó en su ausencia ante Defensa y Justicia.

La directiva y el cuerpo técnico han procurado acompañar a Russo y su familia con discreción, evitando cualquier intromisión. Una fuente cercana al club reveló a este medio que incluso se le sugirió al entrenador que se apartara temporalmente de sus funciones para priorizar su recuperación, recomendación que Russo desestimó hasta el pasado fin de semana, manteniéndose al frente del equipo en la medida de sus posibilidades.

La relación entre Riquelme y Russo trasciende el ámbito profesional, lo que ha llevado al presidente a otorgar plena libertad al técnico para decidir cuándo retomar sus actividades. Riquelme le comunicó que puede dirigir entrenamientos y partidos según su propio criterio, y que, en caso de no estar disponible, la directiva respaldará las decisiones de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez. El plantel, con referentes como Edinson Cavani y Leandro Paredes, está informado de la situación y ha manifestado su apoyo incondicional al entrenador.