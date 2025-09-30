Un insulto para destacar el primer gol y gesto serio en todo el partido: el show de Guillermo Barros Schelotto en el triunfo de Vélez

Vélez Sarsfield logró una victoria clave por 3 a 1 ante Atlético Tucumán en el estadio José Amalfitani, un resultado que representó un rápido cambio de página tras la reciente eliminación en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto mostró pasajes de juego asociados y una reacción a la adversidad que se vio reflejada tanto en el césped como en el banco de suplentes. El Millizo, producto de sus reacciones, quedó nuevamente en el centro de la escena.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el local tras el gol de Atlético Tucumán, consecuencia de un error defensivo de Lisandro Magallán. En ese momento, las cámaras enfocaron a Guillermo Barros Schelotto, quien observó fijamente a su defensa con gesto adusto, una imagen que contrastó con la energía desbordante mostrada en la remontada.

La reacción más elocuente del Mellizo llegó tras el primer gol de Braian Romero, quien regresó a la titularidad y se transformó en una de las figuras. Luego de una jugada colectiva que incluyó seis toques desde el área propia hasta la definición por encima del arquero, Barros Schelotto gesticuló y expresó a su ayudante, Federico Insúa: “¡Empezaron tocando desde acá! ¡Pim, pum, pam! ¡Así se juega al fútbol, la c... de la lora!”. La exclamación, capturada por las cámaras, expuso el entusiasmo del entrenador ante la jugada elaborada por el Fortín y la ejecución precisa del goleador.

En el segundo tanto convertido nuevamente por el delantero, Guillermo Barros Schelotto soltó un simple “golazo” e intentó controlar la alegría sentándose de inmediato en el banco de suplentes. Su autocontrol marcó distancia con la euforia habitual de los festejos, mientras el público celebraba el resultado parcial.

El tercer gol, anotado por Diego Valdez, fue testigo de una actitud similar en el técnico. Barros Schelotto se mantuvo al margen de la celebración, se rascó la mano y regresó a su lugar, priorizando la observación atenta sobre el desahogo.

La actuación de Vélez y el racimo de goles ante Atlético Tucumán permitieron a su gente ilusionarse con un nuevo ciclo bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, tras el golpe que significó quedar fuera de la Copa Libertadores a manos de Racing en cuartos de final. Con este triunfo, el Fortín llegó a las 21 unidades y es el único escolta de Deportivo Riestra en la Zona B del Torneo Clausura.

Una vez finalizado el partido, el director técnico de Vélez fue consultado sobre su reacción ante el primer tanto de Romero. “Hubo una aceleración, buen juego, juego directo, sin dar tantas vueltas. Me encantó la jugada. Lo habíamos hablado, lo veníamos entrenando. Tenemos buena velocidad, buen toque. Había que explotar eso que tenemos”, manifestó en diálogo con ESPN.

Antes, en conferencia de prensa, Barros Schelotto hizo foco en cuál debe ser la meta del conjunto de Liniers en la recta final del torneo: “Hoy el objetivo es entrar a playoffs, ese objetivo nos va a acercar a las Copas, que estamos lejos. Lo que dije el martes en cancha de Racing, los ocho partidos sin ganar al inicio del año no salen gratis. Vamos a luchar para entrar en ese lote. Hoy estamos a cinco puntos, pero peleando con ocho equipos ese puesto. No depende de nosotros, ni va a ser fácil. Tenemos que enfocarnos en que el primer objetivo es entrar a los playoffs”. Vélez acumula 35 unidades y aparece a cinco de Huracán, último conjunto en meterse en zona de Copa Sudamericana.