Deportes

Un insulto para destacar el primer gol y gesto serio en todo el partido: el show de Guillermo Barros Schelotto en el triunfo de Vélez

El Mellizo celebró la gran conquista de Braian Romero en el triunfo ante Atlético Tucumán

Guardar

Vélez Sarsfield logró una victoria clave por 3 a 1 ante Atlético Tucumán en el estadio José Amalfitani, un resultado que representó un rápido cambio de página tras la reciente eliminación en la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto mostró pasajes de juego asociados y una reacción a la adversidad que se vio reflejada tanto en el césped como en el banco de suplentes. El Millizo, producto de sus reacciones, quedó nuevamente en el centro de la escena.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el local tras el gol de Atlético Tucumán, consecuencia de un error defensivo de Lisandro Magallán. En ese momento, las cámaras enfocaron a Guillermo Barros Schelotto, quien observó fijamente a su defensa con gesto adusto, una imagen que contrastó con la energía desbordante mostrada en la remontada.

La reacción más elocuente del Mellizo llegó tras el primer gol de Braian Romero, quien regresó a la titularidad y se transformó en una de las figuras. Luego de una jugada colectiva que incluyó seis toques desde el área propia hasta la definición por encima del arquero, Barros Schelotto gesticuló y expresó a su ayudante, Federico Insúa: “¡Empezaron tocando desde acá! ¡Pim, pum, pam! ¡Así se juega al fútbol, la c... de la lora!”. La exclamación, capturada por las cámaras, expuso el entusiasmo del entrenador ante la jugada elaborada por el Fortín y la ejecución precisa del goleador.

En el segundo tanto convertido nuevamente por el delantero, Guillermo Barros Schelotto soltó un simple “golazo” e intentó controlar la alegría sentándose de inmediato en el banco de suplentes. Su autocontrol marcó distancia con la euforia habitual de los festejos, mientras el público celebraba el resultado parcial.

El tercer gol, anotado por Diego Valdez, fue testigo de una actitud similar en el técnico. Barros Schelotto se mantuvo al margen de la celebración, se rascó la mano y regresó a su lugar, priorizando la observación atenta sobre el desahogo.

La actuación de Vélez y el racimo de goles ante Atlético Tucumán permitieron a su gente ilusionarse con un nuevo ciclo bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, tras el golpe que significó quedar fuera de la Copa Libertadores a manos de Racing en cuartos de final. Con este triunfo, el Fortín llegó a las 21 unidades y es el único escolta de Deportivo Riestra en la Zona B del Torneo Clausura.

Una vez finalizado el partido, el director técnico de Vélez fue consultado sobre su reacción ante el primer tanto de Romero. “Hubo una aceleración, buen juego, juego directo, sin dar tantas vueltas. Me encantó la jugada. Lo habíamos hablado, lo veníamos entrenando. Tenemos buena velocidad, buen toque. Había que explotar eso que tenemos”, manifestó en diálogo con ESPN.

Antes, en conferencia de prensa, Barros Schelotto hizo foco en cuál debe ser la meta del conjunto de Liniers en la recta final del torneo: “Hoy el objetivo es entrar a playoffs, ese objetivo nos va a acercar a las Copas, que estamos lejos. Lo que dije el martes en cancha de Racing, los ocho partidos sin ganar al inicio del año no salen gratis. Vamos a luchar para entrar en ese lote. Hoy estamos a cinco puntos, pero peleando con ocho equipos ese puesto. No depende de nosotros, ni va a ser fácil. Tenemos que enfocarnos en que el primer objetivo es entrar a los playoffs”. Vélez acumula 35 unidades y aparece a cinco de Huracán, último conjunto en meterse en zona de Copa Sudamericana.

Temas Relacionados

Guillermo Barros SchelottoVélezAtlético TucumánTorneo Clausura

Últimas Noticias

El Chelsea de Enzo Fernández jugará ante el Benfica de Otamendi en un jornada con gran presencia argentina: la agenda de la Champions League

La segunda fecha de la primera fase contará con varios futbolistas argentinos en acción

El Chelsea de Enzo Fernández

Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 este fin de semana: días, horarios y toda la actividad

El piloto argentino volverá a salir a pista en otro circuito por las calles del país asiático

Franco Colapinto correrá el Gran

Mano a mano con Darío Husain: su nueva vida en los Estados Unidos, el paso por ligas exóticas y por qué Bielsa “es el mejor de todos”

El ex atacante de Vélez, River y Racing está radicado en Miami. Su nueva actividad, la depresión post retiro y un repaso por su carrera

Mano a mano con Darío

El técnico de Riestra reveló el plan para vencer a River: por qué la titularidad de Juanfer Quintero lo benefició

Gustavo Benítez dio detalles de la preparación especial que tuvo su equipo para este encuentro, que terminó con un histórico triunfo en el Monumental

El técnico de Riestra reveló

Del hattrick de Cremaschi en la goleada 9-1 de Estados Unidos al insólito errado en Noruega: las perlitas del Mundial Sub 20

El hijo de argentinos además dio dos asistencias en el triunfo ante Nueva Caledonia. Todos los resultados de la jornada que cerró la primera fecha de la fase de grupos

Del hattrick de Cremaschi en
ÚLTIMAS NOTICIAS
77 fotos de “Una noche

77 fotos de “Una noche en el Antiguo Egipto”, la cena a beneficio del Museo Nacional de Bellas Artes

La brecha cambiaria roza el 10% y es la mayor desde abril tras la suba de los dólares financieros y el blue

Rigen alertas por tormentas y vientos en 7 provincias: cómo estará el tiempo en el AMBA

Elecciones 2025: así será la Boleta Única de Papel de CABA

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en octubre 2025

INFOBAE AMÉRICA
Impulsan en Uruguay la creación

Impulsan en Uruguay la creación de registro de “entidades terroristas” que sería encabezado por Hamás y Hezbollah

Orsi reunió a todos los partidos tras atentado contra jefa de los fiscales en Uruguay y respaldó a la Policía

El hallazgo de un núcleo interno sólido en Marte transforma la visión sobre su origen

Las 10 ciudades más visitadas del mundo reflejan nuevas tendencias viajeras

La Capital Verde Europea 2025 lanza un ferry eléctrico para transporte público sostenible

TELESHOW
Las perlitas de los Martín

Las perlitas de los Martín Fierro 2025: el menú, las ausencias y los momentos más destacados de la fiesta

Las fotos de los ganadores de los Martín Fierro 2025

Mariano Martínez: del celibato inesperado al flechazo con una influencer

Las especiales dedicatorias de Julia Calvo e Isabel Macedo a Cris Morena en los Martín Fierro: “Gracias por no bajar los brazos”

Murió la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años