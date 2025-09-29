Un histórico arquero de la selección de Chile sufrió un infarto durante un partido despedida y fue reanimado en el campo de juego

Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio

El partido de despedida de los históricos capitanes de Universidad Católica en el Claro Arena en Chile se transformó en una jornada marcada por la emergencia médica que enfrentó el ex arquero Patricio Toledo. Durante el homenaje a Cristian Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, el ex futbolista de 63 años debió ser auxiliado de urgencia tras sufrir un infarto agudo de miocardio a los once minutos de iniciado el partido.

El incidente ocurrió ante más de 20.000 personas congregadas en el estadio. Tras desplomarse en el campo, los jugadores y el personal médico rodearon a Toledo para prestar los primeros auxilios y preservar su privacidad. Al mismo tiempo, desde la organización del evento llamaron a los asistentes a mantener la calma por altoparlantes: “Atención, queremos reiterarles por favor el llamado a mantenerse tranquilos y en respeto a la espera de novedades de salud de Patricio Toledo”. Posteriormente, se confirmó su traslado en ambulancia y la suspensión momentánea del encuentro.

De acuerdo con el reporte de EMOL, el director médico de la Clínica Universidad de los Andes, Francisco Espinoza, indicó que el ex seleccionado nacional ingresó a las 18:07 horas. El diagnóstico determinó que sufrió un infarto agudo al miocardio, por lo que fue sometido a una angioplastia coronaria. “El procedimiento fue realizado con éxito, se logró ingresar a la arteria obstruida y se logró liberarla de manera exitosa. Es una condición de gravedad, es un evento crítico, que reviste toda la atención para salvar la vida del paciente, eso ocurrió con éxito”, señaló Espinoza, quien además precisó que el paciente permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estricta observación.

El comunicado de la Católica sobre el incidente de Toledo

En la misma línea, el cardiólogo Dante Lindefjeld detalló que Toledo llegó al centro clínico con una muerte súbita, pero reaccionó favorablemente a la pronta reanimación y a la atención médica. “El buen pronóstico se da por la precocidad de reanimarlo en la cancha y también por traerlo a la urgencia de manera rápida”, expresó el especialista.

Desde la clínica, un comunicado oficial señaló: “Patricio Toledo ingresó hoy a las 18:07 horas a nuestro establecimiento en condición crítica, posterior a una muerte súbita recuperada. En el Servicio de Urgencia fue atendido y estabilizado, realizándose el diagnóstico de un Infarto Agudo al Miocardio como causa de su paro cardiorrespiratorio. Fue llevado a nuestra Unidad de Hemodinamia, donde se realizó con éxito un procedimiento de revascularización coronaria”.

Tras ingresar al área de urgencias, los médicos lograron estabilizarlo, y en las horas siguientes se reportó que Toledo estaba despierto y consciente, aunque su estado fue calificado como “grave” y sujeto a observación por al menos 72 horas.

El ex arquero Toledo antes del comienzo del partido homenaje en el estadio de la Católica (UC)

Así lo confirmó su esposa, Ely Serrano, a través de redes sociales: “Salió de pabellón. Hay 72 horas para que salga de su estado crítico. Gracias por su preocupación. Les pido envíen sus mejores energías y oren por él”. En un segundo mensaje, Serrano compartió: “Vamos mi flaquito, Dios está contigo. Eres un gran ser humano, el mejor papá y abuelo. El mejor compañero de vida. Te amamos. Tu familia. Gracias a toooodos por sus mensajes y buenas energías”.

La propia Universidad Católica se refirió a la situación del ex portero, destacando la labor del equipo médico y la reacción de los presentes. “Gracias a la rápida acción de los equipos médicos y al equipo de operaciones de Claro Arena, quienes activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia, Patricio Toledo recibió una oportuna y eficaz atención”, comunicó el club, precisando que tras la estabilización fue derivado al centro asistencial, acompañado por el cuerpo médico de la institución.

Mientras se aguardaban novedades, en el estadio muchos asistentes, entre ellos el presidente Gabriel Boric y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, permanecieron atentos a la evolución del ex portero. Luego de confirmarse su mejoría, los futbolistas presentes decidieron continuar el evento en homenaje a Toledo.

En las últimas horas, la Católica actualizó la situación médica del ex portero del seleccionado trasandino. “Informamos que nuestro exarquero Patricio Toledo, según la información compartida por el centro clínico en el que permanece internado, se encuentra estable dentro de su condición de gravedad, tras el infarto agudo de miocardio que motivó su ingreso el día de ayer. El exarquero continúa en observación y bajo monitoreo permanente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Junto con el reporte médico, y según la información que nos ha entregado su familia, el histórico exjugador Cruzado pasó una buena noche, se encuentra consciente y está rodeado y hablando con sus seres queridos, con quienes hemos estado en contacto permanente. Reiteramos nuestros sinceros deseos de una pronta recuperación a Patricio y agradecemos las muestras de cariño que Los Cruzados y Las Cruzadas, y todo el fútbol chileno, le han hecho llegar a él y a su familia”, citó el club.

El mensaje de la esposa de Toledo

Toledo debutó en 1982 con Universidad Católica, club en el que permaneció gran parte de su trayectoria, alternando titularidad y períodos como suplente. A lo largo de su carrera, también jugó en Everton, Unión Española, Deportes Temuco, Santiago Wanderers y Coquimbo Unido: se retiró en 1999.

Durante su paso en los Cruzados obtuvo varios títulos nacionales, entre ellos la Primera División en 1984 y la Copa Interamericana en 1994. Además, integró el plantel subcampeón de la Copa Libertadores en 1993.

En la selección chilena, Toledo disputó 19 partidos entre 1991 y 1994. Participó en la Copa América 1991, donde Chile alcanzó el tercer lugar y fue seleccionado en el Equipo Ideal de América. También disputó los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Indianápolis 1987. Fue reconocido por la IFFHS como el mejor arquero chileno del período 1987-2011 y figura en el puesto 54 entre los mejores arqueros del mundo de esos años.