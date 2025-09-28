Deportes

Sigue la fecha 10 del Torneo Clausura con otros dos partidos en la agenda del domingo

Huracán visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza desde las 19.30. Además, Instituto recibirá a Lanús (20.15) en Córdoba

Sigue la fecha 10 del Torneo Clausura

En la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura se jugarán dos partidos además del clásico de Avellaneda entre Racing-Independiente y el duelo entre River Plate y Deportivo Riestra, que visitará al equipo de Marcelo Gallardo en el Monumental tras la eliminación de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia-Huracán

Huracán visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza en la fecha 10 del Clausura 2025

Huracán visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza en busca de un triunfo que lo vuelva a posicionar en zona de playoffs en la Zona A. El partido se jugará en el estadio Bautista Gargantini a las 19.30, tendrá como árbitro principal a Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports.

El Globo ha decaído en su rendimiento desde su eliminación en Copa Sudamericana frente a Once Caldas y en sus últimos cuatro encuentros no ha podido ganar (tres empates y una derrota), por lo que quedó relegado del Top 8, con 12 puntos. En su última presentación, los dirigidos por Frank Darío Kudelka cayeron en Parque Patricios 2-0 ante Racing y el público abucheó al equipo.

El dato que también preocupa a Huracán es que hace tres partidos que no logra convertir goles. La esperanza estará puesta en Mendoza, donde se medirá ante un Independiente Rivadavia que necesita ganar para volver a encaminarse en la zona, ya que tiene 9 puntos y está relegado de los primeros puestos.

El conjunto que orienta Alfredo Berti viene de una temporada con altibajos, ya que en Copa Argentina aguarda en semifinales al vencedor del cruce entre Racing y River Plate, pero en el Clausura hace dos fechas que no puede quedarse con los tres puntos.

La Lepra mendocina viene de empatar 2-2 en Santa Fe frente a Unión y buscará revancha inmediata frente al Globo. Tanto Independiente Rivadavia como Huracán necesitan sumar para clasificar a copas internacionales por Tabla Anual. Los porteños acumulan 39 puntos (Copa Sudamericana) y los mendocinos 36.

Probables formaciones:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer e Iván Villalba; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Matías Fernández; Alex Arce y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Hugo Nervo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Matko Miljevich, Agustín Urzi; Leonardo Sequeira y Juan Bisanz. DT: Frank Kudelka.

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Jorge Baliño

Hora: 19.30

TV: TNT Sports

Instituto-Lanús

Lanús quiere extender su buena racha frente a Instituto, en Córdoba

En Alta Córdoba, Instituto recibirá a Lanús por la fecha 10 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro tendrá inicio a las 20.15 en el estadio Monumental Presidente Péron, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión en vivo de ESPN Premium.

La Gloria mejoró su andar en el torneo y acumula tres partidos sin conocer la derrota (dos empates y una victoria) que lo dejan, con 10 puntos, a tiro de meterse entre los mejores ocho equipos de su grupo. En su último partido, los dirigidos por Daniel Oldrá igualaron 1-1 en Mendoza ante Godoy Cruz.

Por su parte, el Granate viene con el ánimo por las nubes luego de clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 en el Maracaná ante Fluminense. Los de Mauricio Pellegrino supieron resolver un partido que comenzó con desventaja en Brasil y lograron marcar a través de Dylan Aquino en el segundo tiempo.

En cuanto al campeonato doméstico, Lanús se encuentra dentro de zona de playoff, con 16 puntos y aspira a seguir escalando posiciones para obtener una buena ubicación que le permita a futuro definir de local. Los del sur bonaerense suman dos triunfos en fila (Independiente Rivadavia y Platense) y además se encuentran peleando por ingresar a copas internacionales 2026 en la Tabla Anual, con 36 unidades, a tres de los puestos de clasificación.

Probables formaciones:

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar; Stéfano Moreyra, Lucas Rodríguez, Emanuel Beltrán; Gastón Lodico, Damián Puebla; Alex Luna y Nicolás Cordero. DT: Daniel Oldrá.

Lanús: Nahuel Losada; Armando Mendez, Ezequiel Muñoz, José Canale, Nicolás Morgantini; Gonzalo Pérez, Facundo Sánchez, Franco Watson; Lautaro Acosta, Alexis Canelo y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Estadio: Monumental Presidente Perón

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Germán Delfino

Hora: 20.15

TV: ESPN Premium

LAS TABLAS DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA:

