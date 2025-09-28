Deportes

Los graves errores defensivos de River Plate que propiciaron los goles de Deportivo Riestra

El Millonario volvió al Monumental después de la eliminación en los cuartos de final de la Copa Libertadores

Tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores, River Plate volvió al estadio Monumental en busca de revancha. Sin embargo, el Millonario no tuvo un buen arranque en el encuentro frente a Deportivo Riestra, por la decima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El equipo visitante abrió el marcador tras un tiro de esquina ejecutado desde la banda izquierdo, el cual había sido originado por un pase atrás mal direccionado de Lucas Martínez Quarta a Franco Armani y que el arquero no pudo evitar que se vaya por línea final.

Pablo Daniel Monje fue quien se hizo cargo de la ejecución de la pelota parada, envió el balón al corazón del área chica y fue ahí cuando el conjunto de Núñez volvió a fallar en el juego aéreo: Antony Alonso aprovechó que el local dispuso una marca zonal, llegó de arremetida y anticipó a todos para establecer el 1-0 de cabeza.

La respuesta del conjunto de Marcelo Gallardo no se hizo esperar: Giuliano Galoppo igualó el trámite al capitalizar un rebote en la frontal del área y conectar una volea de primera que venció la resistencia de Ignacio Arce.

En los primeros minutos del complemento, Pedro Ramírez aprovechó un pelotazo cruzado, superó la marca de Fabricio Bustos, que no rechazó y dejó picar la pelota dentro del área, y definió de media vuelta para establecer el 2-1 a favor de la visita. Rápidamente, los reclamos de la gente de River se hicieron escuchar en el estadio.

El primer gol de Riestra
El primer gol de Riestra (Photo by ALEJANDRO PAGNI / AFP)

La búsqueda del empate por parte de River se intensificó, pero la impaciencia de la tribuna se hizo sentir. El equipo no lograba romper la sólida defensa visitante, y la presión sobre los futbolistas aumentaba con cada minuto. En este contexto, Facundo Colidio ingresó en reemplazo de Fabricio Bustos, buscando mayor profundidad en el ataque.

La polémica no estuvo ausente: a los 13 minutos, el VAR anuló un gol de River al determinar que Miguel Borja se encontraba en posición adelantada en la jugada previa a su remate. Vale recordar que el último tanto del delantero colombiano tuvo lugar en la primera fecha del Clausura, en la victoria por 3-1 frente a Platense.

El ambiente en el Monumental se tornó tenso cuando, a los 35 minutos, el árbitro principal Pablo Echavarría expulsó de manera directa a Maxi Salas, delantero del elenco de Núñez, tras una airada protesta dirigida al juez de línea. Esta decisión dejó al equipo local con un jugador menos en un momento clave.

Finalmente, pese a los intentos de River por encontrar el empate, el Malevo se llevó una histórica victoria en el estadio Monumental. Con este resultado, el local quedó con 18 puntos en la Zona B y quedó a cuatro unidades de su rival de esta tarde, que lidera con 22.

En cuanto a la tabla anual, River se mantiene en la segunda colocación con 49 puntos, uno menos que Rosario Central, aunque el Canalla aún adeuda el partido con Sarmiento de Junín, suspendido por tormenta.

