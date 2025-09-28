Deportes

La bronca de Paredes en la derrota de Boca: del efusivo reclamo a Marchesín al enojo en el segundo gol de Defensa

A pesar del buen nivel y del tanto de penal que convirtió el mediocampista, el Xeneize cayó 2-1 en Florencio Varela en el último minuto

Guardar
El reclamo de Paredes a Marchesín en Boca-Defensa y Justicia

En el marco de la 10ª jornada del Torneo Clausura, la derrota de Boca Juniors ante Defensa y Justicia por 2-1 en Florencio Varela dejó expuesta una escena de tensión que no fue captada en detalle por la transmisión televisiva: un intercambio cargado de gestos y palabras entre Leandro Paredes y Agustín Marchesín tras el primer gol del equipo local. Aunque este no fue el único momento en el que el mediocampista de la selección argentina, autor del tanto del Xeneize, mostró su frustración en pleno campo de juego del Estadio Norberto Tito Tomaghello.

Las imágenes, difundidas por ESPN, muestran cómo el capitán y campeón del mundo se acercó al arquero luego de la jugada que derivó en el penal convertido por el Halcón, en un momento que duró poco más de 25 segundos y evidenció la molestia de Paredes. Vale recordar que el propio guardameta fue quien cometió la infracción sobre Abiel Osorio que terminó con la pena máxima, luego de una revisión en el VAR por parte del árbitro principal, Jorge Baliño.

Según lo que se pudo observar en el cruce posterior a la conversión del atacante del Halcón, Paredes se dirigió a Marchesín con efusivas indicaciones. El arquero, en un primer momento, evitó responder, pero tras unas palabras del capitán, retomó el diálogo. La intervención de Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa fue necesaria para evitar que la discusión escalara, más allá de que era un claro intercambio en medio de las altas revoluciones en un partido clave para el equipo de Miguel Ángel Russo.

El enojo de Paredes en el segundo gol de Defensa y Justicia

No obstante, la tensión no se limitó a ese instante. Durante el desarrollo del partido, Leandro Paredes mostró constantes signos de frustración, especialmente al final, cuando golpeó el césped tras un pase largo fallido antes del pitido. La presión del resultado y el poco tiempo restante incrementaron la carga emocional en el campo, especialmente después del empate transitorio conseguido por Boca a través de un penal ejecutado por el número 5. Sin embargo, la reacción de Abiel Osorio, quien marcó de cabeza el 2-1 definitivo, selló la derrota y profundizó el malestar.

En ese instante, también se pudo divisar a un mediocampista notablemente enojado. Durante la pelota parada en la que Defensa y Justicia concretó su victoria, Paredes ejecutó fuertes gestos de fastidio y les gritó a sus compañeros.

Lamentablemente, la última jugada del partido nos dejó sin nada. Trabajamos mucho la pelota parada. Personalmente, creo que tenemos a favor que hemos hecho bastantes goles de pelota parada. En este caso en particular, no la vi la jugada, pero siento que teníamos demasiado afuera a la línea en la que defendíamos. Es una cuestión posicional de donde teníamos la línea defensiva, que a lo mejor tendría que haber estado más adentro”, comentó Claudio Úbeda en conferencia de prensa, ayudante técnico de Miguel Ángel Russo, quien no pudo estar presente en Florencio Varela por cuestiones de salud.

*El resumen de la caída de Boca por 2-1 contra Defensa y Justicia

Cabe resaltar que la derrota dejó a Boca fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores vía tabla anual. Luego de la victoria de Argentinos Juniors por 2-0 sobre Aldosivi, el Bicho igualó la línea de 47 puntos del Xeneize y lo relegó a la cuarta ubicación por tener mejor diferencia de gol.

Al mismo tiempo, el elenco de la Ribera quedó en el sexto puesto de la zona A del Torneo Clausura: suma 14 unidades y está a tres del líder Unión de Santa Fe, aunque podría quedar más lejos si Barracas Central gana su partido correspondiente.

Con este panorama, el próximo compromiso de Boca Juniors en el Torneo Clausura está programado para el domingo 5 de octubre en La Bombonera, donde recibirá a Newell’s a partir de las 19:00 horas por la undécima jornada del campeonato local.

Temas Relacionados

Leandro ParedesBoca JuniorsAgustín MarchesínDefensa y JusticiaTorneo ClausuraLiga Profesional de FútbolMiguel Ángel Russo

Últimas Noticias

Matías Rossi y Santiago Urrutia ganaron los 200 KM de Buenos Aires del TC 2000: la carrera arrancó el sábado y terminó el domingo

Por primera vez la competencia se dividió en dos partes. El triunfo afirmó al Misil en la cima del campeonato. Los detalles

Matías Rossi y Santiago Urrutia

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, River Plate jugará ante Deportivo Riestra por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará imponerse en el Estadio Monumental para quedar en la cima de la tabla anual. El encuentro comenzará a las 18 y se podrá ver por ESPN Premium

Tras la eliminación de la

El recorrido de todas las mascotas de las Copas del Mundo de la FIFA

Canadá, México y Estados Unidos aportan con Maple, Zayu y Clutch una nueva página a una saga que ya incluye nombres como Gauchito, Fuleco y Footix en la memoria de los mundiales

El recorrido de todas las

El error de Dibu Martínez que casi termina en gol en contra en el triunfo del Aston Villa por la Premier League

Con la presencia del arquero argentino y un tanto de Emiliano Buendía, los Villanos se impusieron por 3-1 sobre el Fulham en condición de local

El error de Dibu Martínez

La escalofriante patada que recibió un jugador en sus genitales durante un partido: “No fue nada accidental”

El incidente se produjo durante el duelo por la liga rumana entre Universitatea Craiova y el Dinamo Bucarest

La escalofriante patada que recibió
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: este lunes indagarán a los últimos dos detenidos y sigue la búsqueda internacional de “Pequeño J”

Germán Martínez criticó la ayuda del Tesoro de EEUU: “Es el narco del barrio, el que te presta para sacarte cosas”

Hombres con ropa sucia, barbijo y plásticos en las zapatillas: las pistas que dio el prófugo capturado en Villazón por el triple femicidio de Florencio Varela

Cómo fue la estricta rutina de ejercicios y alimentación que revitalizó a Will Smith a los 57 años

Cócteles de primavera: ocho recetas frescas y frutales para disfrutar la temporada

INFOBAE AMÉRICA
Un retrato oculto de John

Un retrato oculto de John Singer Sargent sorprende en París

La Hispanic Society de Nueva York subastará 45 obras para enfrentar su crisis financiera

Rodrigo Paz, candidato a presidente de Bolivia: “Voy a gobernar para todos, sin crisis económica y con plena vigencia de la justicia”

El Kremlin confirmó que “sigue en pie” la invitación a Trump para que visite Moscú

Sigue la purga de Xi Jinping en China: condenaron a muerte a su ex ministro de Agricultura por corrupción

TELESHOW
Cande Ruggeri y Nico Maccari

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video del pedido de mano

Juana Viale impuso su sello en su programa: mix de estampas y actitud desafiante para robarse todas las miradas

La emotiva despedida de Magui Bravi a su perrita Roma: “Nunca te voy a olvidar, reina de la manada”

El conmovedor mensaje de Camilota a Thiago Medina en plena internación: “Extrañándote”

Dieron el nuevo parte médico de Thiago Medina: comenzaron a quitarle la asistencia respiratoria mecánica