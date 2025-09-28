La bronca de Paredes en la derrota de Boca: del efusivo reclamo a Marchesín al enojo en el segundo gol de Defensa

El reclamo de Paredes a Marchesín en Boca-Defensa y Justicia

En el marco de la 10ª jornada del Torneo Clausura, la derrota de Boca Juniors ante Defensa y Justicia por 2-1 en Florencio Varela dejó expuesta una escena de tensión que no fue captada en detalle por la transmisión televisiva: un intercambio cargado de gestos y palabras entre Leandro Paredes y Agustín Marchesín tras el primer gol del equipo local. Aunque este no fue el único momento en el que el mediocampista de la selección argentina, autor del tanto del Xeneize, mostró su frustración en pleno campo de juego del Estadio Norberto Tito Tomaghello.

Las imágenes, difundidas por ESPN, muestran cómo el capitán y campeón del mundo se acercó al arquero luego de la jugada que derivó en el penal convertido por el Halcón, en un momento que duró poco más de 25 segundos y evidenció la molestia de Paredes. Vale recordar que el propio guardameta fue quien cometió la infracción sobre Abiel Osorio que terminó con la pena máxima, luego de una revisión en el VAR por parte del árbitro principal, Jorge Baliño.

Según lo que se pudo observar en el cruce posterior a la conversión del atacante del Halcón, Paredes se dirigió a Marchesín con efusivas indicaciones. El arquero, en un primer momento, evitó responder, pero tras unas palabras del capitán, retomó el diálogo. La intervención de Lautaro Di Lollo y Ayrton Costa fue necesaria para evitar que la discusión escalara, más allá de que era un claro intercambio en medio de las altas revoluciones en un partido clave para el equipo de Miguel Ángel Russo.

El enojo de Paredes en el segundo gol de Defensa y Justicia

No obstante, la tensión no se limitó a ese instante. Durante el desarrollo del partido, Leandro Paredes mostró constantes signos de frustración, especialmente al final, cuando golpeó el césped tras un pase largo fallido antes del pitido. La presión del resultado y el poco tiempo restante incrementaron la carga emocional en el campo, especialmente después del empate transitorio conseguido por Boca a través de un penal ejecutado por el número 5. Sin embargo, la reacción de Abiel Osorio, quien marcó de cabeza el 2-1 definitivo, selló la derrota y profundizó el malestar.

En ese instante, también se pudo divisar a un mediocampista notablemente enojado. Durante la pelota parada en la que Defensa y Justicia concretó su victoria, Paredes ejecutó fuertes gestos de fastidio y les gritó a sus compañeros.

“Lamentablemente, la última jugada del partido nos dejó sin nada. Trabajamos mucho la pelota parada. Personalmente, creo que tenemos a favor que hemos hecho bastantes goles de pelota parada. En este caso en particular, no la vi la jugada, pero siento que teníamos demasiado afuera a la línea en la que defendíamos. Es una cuestión posicional de donde teníamos la línea defensiva, que a lo mejor tendría que haber estado más adentro”, comentó Claudio Úbeda en conferencia de prensa, ayudante técnico de Miguel Ángel Russo, quien no pudo estar presente en Florencio Varela por cuestiones de salud.

*El resumen de la caída de Boca por 2-1 contra Defensa y Justicia

Cabe resaltar que la derrota dejó a Boca fuera de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores vía tabla anual. Luego de la victoria de Argentinos Juniors por 2-0 sobre Aldosivi, el Bicho igualó la línea de 47 puntos del Xeneize y lo relegó a la cuarta ubicación por tener mejor diferencia de gol.

Al mismo tiempo, el elenco de la Ribera quedó en el sexto puesto de la zona A del Torneo Clausura: suma 14 unidades y está a tres del líder Unión de Santa Fe, aunque podría quedar más lejos si Barracas Central gana su partido correspondiente.

Con este panorama, el próximo compromiso de Boca Juniors en el Torneo Clausura está programado para el domingo 5 de octubre en La Bombonera, donde recibirá a Newell’s a partir de las 19:00 horas por la undécima jornada del campeonato local.