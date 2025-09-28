Deportes

10 frases de Gustavo Costas, tras el empate con Independiente: la pelea por “todos los frentes”, River y el foco en la Libertadores

El técnico de la Academia analizó el derby de Avellaneda, al que consideró “más importante” que un partido de la Copa Libertadores. “Acá se pone en juego el barrio, la pasión y el corazón”, subrayó

Racing vs Independiente Foto: FOTOBAIRES Fecha 10
Racing vs Independiente Foto: FOTOBAIRES Fecha 10 Torneo Clausura Liga Profesional.

Luego del empate sin goles entre Racing e Independiente, Gustavo Costas protagonizó una conferencia de prensa, en la que analizó la repartición de puntos del clásico. “Empezamos bien, pero después creo que nos quedamos sin piernas. Igualmente, no hay que meter excusas. Cometimos errores y los dejamos con vida. Quedamos muy mal parados siempre. No nos puede pasar lo de la contra en el tiro libre. Ocurrió dos veces y eso lo tenemos que mejorar. Gracias a Dios las erraron, pero si hubiéramos perdido, hubiésemos terminado muy mal. En otra época, estos partidos los perdíamos”, comenzó el DT.

El ídolo de la Academia continuó con sus argumentos y remarcó que durante la primera etapa el elenco albiceleste intentó imponer condiciones. “Me gustaron mucho los primeros 25 minutos, pero falta. Los clásicos uno los quiere ganar siempre, pero hay que rescatar lo positivo, como volver a terminar con el arco en cero”, detalló.

Uno de los puntos más controvertidos que dejó mucha bronca en el público local fue la actuación de Nicolás Ramírez, pero el entrenador optó por la cautela: “No voy a hablar del árbitro. De eso se encargará la dirigencia”.

En el complemento, Costas decidió realizar cuatro modificaciones al mismo tiempo, porque veía que el Rojo se mostraba más fuerte y el duelo pasó a desarrollarse cerca de la zona defendida por Cambeses. “Teníamos pensado hacer los cambios; pero nos mataron las lesiones de Nardoni y Solari. Sosa y Zucu no iban a jugar de entrada, porque además sabíamos que a Almendra lo teníamos para 45 minutos; pero todos quisieron jugar. Nos arriesgamos y por suerte terminó bien”, subrayó. Y aclaró: “Nos agarraron mal parados en algunas circunstancias. Fueron dos tiros libres que eran a favor nuestro y quedamos sin gente en defensa”.

De cara al futuro inmediato, Racing deberá enfrentar a River, en el compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. Tenemos un partido definitorio el jueves. Es difícil mantener el nivel, a pesar de estar bien físicamente. Lo lindo es estar peleando en todos los frentes”, aseguró. Y agregó: “Nos faltaron piernas para quedarnos con el clásico; pero no podemos poner excusas. Sabíamos que se nos venía una seguidilla de partidos difíciles y hay que quedarse con las cosas positivas. Ahora hay que descansar y pensar en el partido de River, que será una final”.

Para dicho encuentro, Costas remarcó que deberá esperar hasta el último momento para conformar el once que saldrá a la cancha en el Gigante de Arroyito. “Vamos a esperar a ver cómo llega Solari. Lo veo difícil, porque también se nos viene la Libertadores. La idea no es arriesgarlo. Almendra seguramente va a estar”, explicó.

A pesar de la bronca por el marcador, el DT reconoció el esfuerzo de sus dirigidos. Además, desde que asumió en 2024, el experimentado estratega sigue invicto frente al Rojo con una victoria y tres empates. “Estoy orgulloso y feliz de este grupo, porque deja todo. Es un plantel muy laburador, que puede jugar bien o mal, pero todos quieren estar en los partidos. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque todos queremos dejar a Racing en lo más alto”.

Finalmente, el ídolo académico se despidió con un claro mensaje a los fanáticos que hoy colmaron el Cilindro: “Vamos a dejar todo. Los hinchas lo saben. Estos partidos son más importantes que la Copa, porque se pone en juego el barrio, la pasión y el corazón. El clásico de Avellaneda es único en el mundo”.

