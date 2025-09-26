Deportes

El imponente elogio de Xabi Alonso a Franco Mastantuono antes del clásico de Real Madrid ante Atlético

El director técnico del Merengue ponderó la figura del joven argentino en la antesala al duelo de este sábado contra el Colchonero

Xabi Alonso se deshizo en elogios a la hora de hablar de Mastantuono

En la antesala del derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, Xabi Alonso destacó la rápida integración y el perfil competitivo de Mastantuono, quien llegó al club hace poco más de un mes luego de cumplir 18 años. El entrenador dedicó un extenso apartado de la conferencia de prensa para analizar el presente del futbolista argentino, que podría tener minutos en uno de los encuentros más intensos de la temporada de La Liga de España.

El estratega del conjunto merengue afirmó en rueda de prensa: “Tiene muchísimas cosas buenas. La verdad es que para la edad que tiene y haber llegado hace un mes y poco, que acaba de cumplir dieciocho años, a un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande, la adaptación ha sido muy buena“. El joven, pese al salto a la Casa Blanca, parece totalmente adaptado, sumando varios minutos importantes desde su llegada a la institución.

Para Alonso, el valor añadido del mediocampista no solo reside en su proyección técnica: “Me encanta, que es la calidad que tiene, por supuesto, la personalidad, pero lo competitivo que es. Él tiene mucha energía y prefiero... Y luego hay que ordenarlo, evidentemente, tiene que coger conceptos, pero esa energía, ese gen competitivo, es algo fundamental en nuestro equipo, en nuestro juego y estoy muy contento de que lo haya traído y lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo“.

Franco Mastantuono viene de marcar
Franco Mastantuono viene de marcar su primer gol con la camiseta del Real Madrid (REUTERS/Pablo Morano)

Sobre la posibilidad de que el joven argentino tenga minutos, Alonso se mantuvo reservado: “Mañana tenemos a todos listos, todos han recuperado bien después del partido en Valencia contra Levante. No hay ningún tocado ni nada, o sea que mañana decidiremos. Y no puedo dar pistas”.

Desde su llegada al conjunto blanco, el oriundo de Azul disputó seis encuentros, en los que en cinco fue titular, incluido el estreno del club esta temporada en la Champions League ante Olympique Marsella. Además, en su última presentación, ante Levante, marcó su primer gol con esta camiseta.

La cita en el estadio Metropolitano convoca a los dos principales equipos de Madrid y será un compromiso clave para el futuro de La Liga. El Merengue lidera el campeonato con 18 puntos, producto de seis victorias en igual cantidad de presentaciones, lo que le permitió sacarle dos puntos de ventaja a Barcelona, su más inmediato perseguidor. El Colchonero, por su parte, tuvo un inicio irregular y aparece en el noveno lugar con 9 puntos (dos victorias, tres empates y una derrota).

De cara a este clásico se producirá una particularidad en la Casa Blanca, ya que arribará a la casa de su más acérrimo adversario con varios debutantes, como Mastantuono Arda Güler, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. Al respecto, el DT esbozó: “Siempre hay una primera vez para todo. Necesitamos a todos para mañana y para que tengan esa sensación. Que vivan la previa, el durante. El después unos lo celebran y otros no, pero eso forma parte de la historia de los derbis”.

Sobre la visita a la casa del Atlético de Madrid, el entrenador manifestó: “Es un ambiente bonito. Los derbis son especiales. Incluso en los días previos se nota en la ciudad y en la comunidad. Cuando sabes lo que hay en juego te motiva más, tienes más ganas de hacerlo bien. Esperamos un ambiente potente”. Y luego, añadió: “Sí que es diferente ir al Metropolitano con el Madrid, por la rivalidad. Es bonito y ojalá podamos disfrutarlo mañana también. La clasificación no dice mucho, pero el partido será complicado y tendremos que trabajarlo.

