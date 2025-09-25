Las perlitas de la Europa League: por qué no jugó Dibu Martínez, el cabezazo al travesaño de Santi Castro y partidazo de Tagliafico

La Europa League bajó la persiana de la primera jornada de la Fase Liga este jueves con nueve partidos que tuvieron mucha participación argentina en los equipos participantes de la segunda competición europea en orden de importancia de la UEFA. Se destacó la victoria del Aston Villa de Emiliano Martínez por 1-0 al Bologna de Santiago Castro y el triunfo del Lyon de Nicolás Tagliafico ante Utrecht.

El Dibu Martínez fue uno de los grandes ausentes de los Villanos en el debut jugado en Villa Park. El arquero se quedó afuera de la convocatoria por un “problema muscular”, según difundió el portal británico Birmingham Live, y su reemplazo fue Marco Bizot, mientras que debieron ir al banco los jóvenes Rhys Oakley (17) y Sam Proctor (18). De esta manera, el campeón del mundo todavía no pudo reencontrarse con el grueso de hinchas como local en esta temporada, tras los rumores que lo ligaban a una posible salida del club en el último mercado de pases. En contrapartida, Emiliano Buendía fue titular por cuarta vez en la 2025/2026.

El dueño de casa no sufrió la ausencia de su mejor jugador, a pesar de que Bizot tuvo serios problemas para salir jugando con la pelota. El dominio de los conducidos por Unai Emery fue monopólico, aunque la carencia de goles lo persiguió al ámbito continental, luego de que marcara solo un tanto en la Premier League. La única emoción fue obra del volante John McGinn a los 12 minutos con un disparo de media distancia que entró pegado a un palo. De ahí en más, Aston Villa tuvo acercamientos que no terminaron en nada, como un intento desviado de Buendía cerca de la media hora de juego.

El segundo tiempo en Inglaterra dejó mucho que desear. Ambos equipos se repartieron la pelota y las llegadas a las áreas escasearon hasta que Lukasz Skorupski le tapó un penal a Ollie Watkins a los 22’ de la parte final. Segundos después, Santiago Castro estuvo a centímetros del empate con un cabezazo estrellado en el travesaño. En el último suspiro, Marco Bizot evitó la caída de su valla con un puñetazo en la línea de gol. A pesar de este susto, el anfitrión sumó su primera alegría en siete juegos de la temporada (4 empates y 2 derrotas).

*Tagliafico salvó dos ocasiones claves en la victoria del Lyon

Además, Nicolás Tagliafico portó la cinta de capitán del Olympique de Lyon en el triunfo 1-0 contra Utrecht en los Países Bajos y cerró una buena actuación individual, que se destacó por la solvencia para rechazar los balones enviados al área. En una oportunidad, tuvo una intervención tiempista para evitar que Niklas Vesterlund quede mano a mano contra el arquero y, en la siguiente jugada, volvió a participar para rechazar una pelota en el área chica antes de que Vesterlund fusile al portero Dominik Greif. Ainsley Maitland-Niles tomó el lugar de Taglia a 25’ del final y Tanner Tessmann le dio los tres puntos a los galos con un tremendo remate a distancia que se clavó en un ángulo.

Por otro lado, el Panathinaikos de Vicente Taborda (entró para jugar los últimos 5’) se hizo fuerte como visitante para golear 4-1 al Young Boys de Suiza. Los griegos se adelantaron al comienzo con tres tantos marcados entre los 10 y 19 minutos de la parte inicial a instancias de Anass Zaroury por duplicado y Karol Świderski. Saidy Janko anotó el descuento promediando el primer tiempo y Zaroury completó su triplete en el segundo acto.

La gira de argentinos la cerró Alan Varela, quien fue titular en el Porto y salió a los 21’ del segundo tiempo en lugar de Rodrigo Mora. Los portugueses quebraron el cero en la última jugada del partido con un gol de William Gomes a los 93 minutos para imponerse 1-0 al Salzburgo, a los que les anularon un gol por fuera de juego en Austria.

TODOS LOS COMPACTOS

Aston Villa 1-0 Bologna

Utrecht 0-1 Olympique de Lyon

Red Bull Salzburgo 0-1 Porto

Young Boys 1-4 Panathinaikos

Go Ahead Eagles 0-1 FCSB

Lille 2-1 Brann

Stuttgart 2-1 Celta

Rangers - Genk

Ferencvaros 1-1 Viktoria Plzen