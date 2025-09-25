De “la Araña mata” a las sutiles críticas a Simeone: las reacciones de los medios en España por el hattrick de Julián Álvarez

"Eres grande, Julián", el elogio de José Damián González a la Araña tras su tercer gol para el Atlético Madrid ante el Rayo Vallecano (El Chiringuito)

Luego de la brillante actuación de Julián Álvarez, autor de tres goles en el triunfo del Atlético Madrid 3-2 ante el Rayo Vallecano por la sexta fecha de La Liga, los medios españoles se hicieron eco de lo hecho por el delantero de la selección argentina. Tapas de diarios, portales y hasta la televisión local destacaron la labor del punta cordobés de Calchín.

“El Rayo pica, la Araña mata”, tituló el diario AS que agregó “Hat-trick de Julián para la victoria de un Atleti, que vio cómo un Rayo muy competitivo le remontó el 1-0 inicial”.

La portada de AS

En tanto que Marca subrayó “con este Julián... claro que se puede soñar con ganar al Madrid”, en referencia al clásico capitalino que se disputará este sábado desde las 11.15, también en el Metropolitano. Para redondear la faena del artillero de 25 años, el portal de la capital sentenció que Álvarez “coronó la remontada con un golazo desde fuera del área. Una salvajada de tanto”.

Por otro lado estuvieron los conocidos sitios catalanes que también se rindieron ante la soberbia actuación del ex atacante de River Plate. “3-2. Tres puntos del Atleti ante el Rayo, ‘Arañazo’ a ‘Arañazo’”, describió Mundo Deportivo. "Julián Álvarez apareció para primero poner en ventaja a los Colchoneros y después para darle la vuelta al resultado cuando se adelantaron los vallecanos. Ahora que venga el Real Madrid", amplió la crónica. “Cuando la sensación era que el Atlético iba a sumar otro empate, Julián Álvarez se sacó un disparo desde el borde de la frontal que se coló junto a la escuadra de Batalla. Otro ‘Arañazo’, un ‘hat-trick’ que le da tres puntos a los colchoneros en un momento clave de la temporada", concluyó.

La portada de Marca

Mientras que Sport tituló “Julián salva al Atlético de una tormenta ante el Rayo”. En su destacado añadió que “La ‘Araña’ marcó un hat-trick para evitar el desastre de los de Simeone, que siguen endebles en defensa, pero sumaron tres puntos clave ante un equipo muy valiente”. El artículo hizo una sutil mención a Diego Simeone, el entrenador del Atlético Madrid, que venía de una polémica con Julián Álvarez quien se molestó por haber sido reemplazado en el empate ante el Mallorca: “Más que tres puntos al bolsillo: aire, mucho aire, para Simeone. Aunque habrá que corregir mucho. No todos los días se goza de un héroe en casa".

Por último, el conocido programa televisivo El Chiringuito, volvió a hacer de las suyas. Primero en el relato del tercer gol, uno de sus panelistas, José Damián González, gritó eufórico “eres grande, Julián”. Luego, en el análisis del encuentro, Edu Aguirre recordó el episodio frente a Mallorca, lo comparó con otro reclamo y de alguna forma criticó la decisión de Simeone ante el Mallorca: “Se quejó Vinicius, Xabi (Alonso) lo puso ayer 90 minutos y resuelve el partido (para el Real Madrid). Se queja Julián Álvarez, Simeone lo pone 90 minutos y te mete un hat-trick. Moraleja, hay que quejarse”.

La crónica de Mundo Deportivo

Cabe recordar que Simeone fue objeto de feroces críticas por la decisión de sacarlo Julián y, en charla con la prensa, le bajó la espuma al enojo del cordobés: “Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a (Alexander) Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área”.

Álvarez, por su lado, cortó una racha de cuatro duelos sin convertir (Elche, Alavés, Villarreal y Mallorca) después de marcar un tanto en el debut liguero contra Espanyol (1-2).

La cobertura de Sport

Julián Álvarez llegó al equipo colchonero en agosto del año pasado luego de ser transferido desde el Manchester City por una suma de 75 millones de euros (88,2 millones de dólares). Con la casaca albirroja lleva disputados 63 partidos, convirtió 33 goles y brindó 9 asistencias. Este miércoles fue la gran figura de su equipo.

El triunfo del Atlético Madrid fue por la sexta fecha de La Liga y le permitió salir de la segunda mitad de la tabla para ubicarse en la novena colocación, luego de dos victorias, tres empates y una derrota. En la próxima jornada volverá a jugar de local y recibirá al Real Madrid, que ganó todos los puntos en juego.

La felicitación de Edu Aguirre por la queja de Julián Álvarez (El Chiringuito)