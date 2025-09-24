Russo se ausentó de la práctica de Boca para realizarse estudios y pasaría la noche en la clínica: el equipo que probó Claudio Úbeda

Miguel Ángel Russo se ausentó de la práctica de Boca Juniors

Miguel Ángel Russo se ausentó este miércoles del entrenamiento de Boca Juniors para realizarse nuevos estudios médicos tras el cuadro que lo obligó a quedar bajo observación el último lunes a raíz de un cuadro de deshidratación. El DT de 69 años había estado presente en la práctica del martes luego de ese percance médico, pero este miércoles la noticia fue nuevamente su ausencia.

Según informó TyC Sports, el entrenador ingresó a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse chequeos médicos previamente pautados, que le demandarán pasar la noche internado y sería dado de alta mañana jueves.

Sus principales ayudantes de campo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quedaron al mando de la práctica del plantel en Boca Predio con vistas al partido que el Xeneize afrontará este sábado 27 de septiembre en Florencio Varela ante Defensa y Justicia (desde las 19:00) por la 10ª fecha del Torneo Clausura.

En las últimas horas, el entrenador tuvo que ser atendido por un cuadro de deshidratación durante un control de rutina al que asistió durante la mañana del pasado lunes. Infobae pudo confirmar que permaneció en la clínica Fleni, recinto donde ya había estado bajo observación por una infección urinaria hace un par de semanas.

Hay que tener presente que Russo había hablado sobre su estado de salud luego de la internación días atrás: “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías, me entran por un oído y sale por otro. El que sabe de su salud es uno mismo, el resto no. Si estoy trabajando con todos, es porque tengo el alta de todos, y mi familia es la primera”, dijo en la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 con Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

La foto que compartió Boca de Russo con Riquelme en el entrenamiento del martes

Miguelo estuvo también en el banco de suplentes en la Bombonera el pasado domingo durante el empate 2-2 de sus dirigidos ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

En lo que respecta al ensayo formal de fútbol, Claudio Úbeda dispuso del mismo equipo que viene de igualar con Central Córdoba. Es decir que los once que se perfilan para visitar a Defensa y Justicia este sábado en Florencio Varela con 3 mil hinchas xeneizes, serán: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Luciano Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Actualmente, Boca figura en la cuarta ubicación del Grupo A con 14 puntos producto de tres victorias, cinco empates y una derrota. El líder es Unión con 16, seguido por Barracas Central y Estudiantes de La Plata, ambos con 15. De todos modos, el Xeneize hoy está entre los ocho equipos que avanzarían a la siguiente instancia del Clausura.

Además, figura segundo en la Tabla Anual que repartirá los boletos a la próxima edición de la Copa Libertadores. En la acumulada, suma 47 puntos al igual que Rosario Central para posicionarse detrás de un River Plate que es líder con 49.