La gira asiática de la ATP comienza con cuatro argentinos en cancha: todos los cruces

Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli se preparan para el último tramo de la temporada. Los detalles

Francisco Cerúndolo busca cerrar el año lo más arriba posible en el ranking

Mientras la atención del público local se centra en el YPF Buenos Aires Challenger, que se desarrolla en el emblemático Racket Club de Palermo, cuatro singlistas albicelestes se preparan de cara a una de las últimas giras de la temporada: la seguidilla de certámenes por Asia. Sebastián Baéz se enfrentará al número uno del mundo, Carlos Alcaraz, en la primera ronda del ATP 500 de Tokio. Por su parte, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli dirán presente en Beijing, también de categoría 500.

Luego de padecer un estado gripal y 39º de fiebre el pasado jueves, síntomas que lo obligaron a dar walkover de su encuentro ante el georgiano Nikoloz Basilashvili en el ATP 250 de Chengdu, Baéz realizó un vuelo de cinco horas hacia Tokio. Sin embargo, el sorteo arrojó un resultado poco beneficioso para el oriundo del partido bonaerense de San Martín, ya que se medirá con Carlos Alcaraz en el debut. El murciano de 22 años logró semanas atrás su sexto título de Grand Slam en el US Open y, además, firmó su regreso a la cumbre del escalafón mundial, posición que se disputó hasta la definición del Major neoyorquino con Jannik Sinner.

El pupilo de Sebastián Gutiérrez, por su parte, atraviesa una temporada irregular que, con la lupa sobre sus actuaciones en canchas rápidas, superficie en la que se llevará a cabo el certamen japonés, se deteriora aún más: cosechó un récord de tan sólo dos victorias y siete derrotas en ocho competiciones. Según el Head to Head, el duelo de este jueves a la madrugada -aún con horario a confirmar- será el tercero entre Báez y Alcaraz, quien prevaleció en ambos. El primero fue en 2021, en las Next-Gen ATP Finals. El segundo se desarrolló en 2022, en la ronda inicial del US Open.

En Beijing, la capital de la República Popular China, los tres albicelestes ya conocen a sus rivales para el debut. Francisco Cerúndolo, quien viene de conquistar la Laver Cup con el Team World, en una semana de pura complicidad con la leyenda Andre Agassi y en la que derrotó al danés Holger Rune y cayó frente a Alcaraz, enfrentará al estadounidense Learner Tien (54). En el caso de triunfar, el actual 21 del ranking seguirá su camino ante el vencedor del encuentro que protagonizarán el ruso Andrey Rublev y el italiano Flavio Cobolli.

Tomás Etcheverry buscará continuar con las positivas sensaciones que adquirió en la Copa Davis tras superar a Jesper De Jong, y en el ATP 250 de Guangzhou, donde abandonó en los cuartos de final pero había sumado dos éxitos previamente. Esta semana, iniciará su aventura ante un jugador proveniente de la clasificación y, entre sus posibles rivales, se hallan: los franceses Adrian Mannarino, Arthur Cazaux, Quentin Halys, Terence Atmane y Artur Rinderknecht, los neerlandeses Botic Van de Zandschulp y el mencionado de Jong, y el belga David Goffin. Luego, en la instancia de 16, podría cruzarse con el Top 10 australiano Alex De Minaur. Aun resta que El Retu confirme su presencia en el certamen tras el retiro días atrás por una lesión muscular en la zona intercostal.

Camilo Ugo Carabelli, por su parte, realizará su estreno absoluto en la gira asiática de certámenes de la ATP. El porteño de 26 años, que por esta época de 2024 se coronó del AAT Challenger Santander Edición Villa María, se insertó de forma completa en el circuito mediante resultados positivos: el título del Challenger 125 de Rosario, tres semifinales ATP -las primeras de su carrera- en Río de Janeiro, Santiago y Umag, y la tercera ronda del Masters 1000 de Miami. Si bien acarrea tres caídas en fila, el 43 del ranking buscará cortar dicha racha negativa ante el español Alejandro Davidovich Fokina.

