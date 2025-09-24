El millonario premio que ganó Racing por eliminar a Vélez y avanzar a las semifinales de la Libertadores

La explosión del banco de Racing en el momento en el que se confirmó la clasificación (REUTERS/Agustin Marcarian)

El encuentro disputado en Avellaneda confirmó el pasaje de Racing, que venció 2-0 a Vélez en el global y accedió a las semifinales de la Copa Libertadores luego de 28 años. El triunfo significó para la Academia no solo la continuidad en el torneo más importante de Sudamérica, sino también un ingreso inmediato de 1.700.000 de dólares otorgados como premio por la organización.

La recompensa económica corresponde a la política de premios establecida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), que incrementó los montos en las últimas ediciones de la Copa para fortalecer la competencia y brindar un respaldo más significativo a los equipos que superan etapas de eliminación directa. Gracias a la clasificación a semifinales, Racing dispondrá de un monto clave para el cierre del ejercicio fiscal de la institución y para consolidar su posición financiera en el fútbol argentino.

De esta manera, los dirigidos por Gustavo Costas se metieron dentro de los mejores cuatro de la competencia y en la siguiente fase se verán las caras con el ganador del cruce que protagonizarán este jueves Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata en el Estadio Uno. En la ida, disputada en Río de Janeiro, los locales festejaron por 2-1 gracias a los tantos de Pedro y Guillermo Varela (en el epílogo la visita descontó con un tanto de Leo Pereira, en contra). El que se imponga en este emparejamiento se hará ganador de un cheque por 2.3 millones de la moneda estadounidense.

Vale recordar que Racing llegó a esta instancia gracias a quedarse con el primer puesto del Grupo E (superando a Fortaleza de Brasil, Atlético Bucaramanga de Colombia y Colo Colo de Chile). Luego, en octavos de final, eliminó a Peñarol de Uruguay al caer 1-0 en Montevideo e imponerse por 3-1 en el Cilindro de Avellaneda. De esta manera, ya había recaudado 1 millón por superar la fase de grupos, 1.320.000 por mérito deportivo (ganó cuatro juegos en su zona -Fortaleza tanto en Brasil como en Argentina, a Atlético Bucaramanga en Colombia y a Colo Colo en Avellaneda-) y 1.250.000 por eliminar a los uruguayos. En total lleva acumulados 5.270.000 de dólares.

Además, los dirigidos por Gustavo Costas siguen en carrera en las otras competiciones para bordar otra estrella a su escudo. En la Copa Argentina se encuentran en cuartos de final (se medirán ante River Plate) y en el Torneo Clausura aparecen en el puesto 12 del Grupo A, a sólo dos puntos de Defensa y Justicia, último en clasificar a los playoffs.

El Fortín, por su parte, acumuló un total de 3.240.000, gracias a adjudicarse 1 millón por superar la fase de grupos, 990.000 por mérito deportivo (ganó tres partidos) y 1.250.000 por ganar los octavos de final.

Por el otro lado del cuadro se encuentran River Plate y Palmeiras (definirán su serie el miércoles en San Pablo tras la victoria 2-1 de los brasileños en el Monumental) y San Pablo-Liga de Quito (el jueves los entrenados por Hernán Crespo intentarán dar vuelta la serie luego de sucumbir 2-0 en la altura de Quito).

A principio de esta temporada, Conmebol anunció que repartirá un total de 225.344.000 dólares en incentivos económicos para la competición. En semifinales el premio será de 2.3 millones de dólares. Luego, el finalista recibirá 7 millones, mientras que el campeón se quedará con 24 millones.