Deportes

El millonario premio que ganó Racing por eliminar a Vélez y avanzar a las semifinales de la Libertadores

La Academia ahora enfrentará al vencedor del cruce que protagonizan Flamengo y Estudiantes de La Plata. Cuánto dinero acumuló hasta esta instancia

Guardar
La explosión del banco de
La explosión del banco de Racing en el momento en el que se confirmó la clasificación (REUTERS/Agustin Marcarian)

El encuentro disputado en Avellaneda confirmó el pasaje de Racing, que venció 2-0 a Vélez en el global y accedió a las semifinales de la Copa Libertadores luego de 28 años. El triunfo significó para la Academia no solo la continuidad en el torneo más importante de Sudamérica, sino también un ingreso inmediato de 1.700.000 de dólares otorgados como premio por la organización.

La recompensa económica corresponde a la política de premios establecida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), que incrementó los montos en las últimas ediciones de la Copa para fortalecer la competencia y brindar un respaldo más significativo a los equipos que superan etapas de eliminación directa. Gracias a la clasificación a semifinales, Racing dispondrá de un monto clave para el cierre del ejercicio fiscal de la institución y para consolidar su posición financiera en el fútbol argentino.

De esta manera, los dirigidos por Gustavo Costas se metieron dentro de los mejores cuatro de la competencia y en la siguiente fase se verán las caras con el ganador del cruce que protagonizarán este jueves Flamengo de Brasil y Estudiantes de La Plata en el Estadio Uno. En la ida, disputada en Río de Janeiro, los locales festejaron por 2-1 gracias a los tantos de Pedro y Guillermo Varela (en el epílogo la visita descontó con un tanto de Leo Pereira, en contra). El que se imponga en este emparejamiento se hará ganador de un cheque por 2.3 millones de la moneda estadounidense.

Vale recordar que Racing llegó a esta instancia gracias a quedarse con el primer puesto del Grupo E (superando a Fortaleza de Brasil, Atlético Bucaramanga de Colombia y Colo Colo de Chile). Luego, en octavos de final, eliminó a Peñarol de Uruguay al caer 1-0 en Montevideo e imponerse por 3-1 en el Cilindro de Avellaneda. De esta manera, ya había recaudado 1 millón por superar la fase de grupos, 1.320.000 por mérito deportivo (ganó cuatro juegos en su zona -Fortaleza tanto en Brasil como en Argentina, a Atlético Bucaramanga en Colombia y a Colo Colo en Avellaneda-) y 1.250.000 por eliminar a los uruguayos. En total lleva acumulados 5.270.000 de dólares.

Además, los dirigidos por Gustavo Costas siguen en carrera en las otras competiciones para bordar otra estrella a su escudo. En la Copa Argentina se encuentran en cuartos de final (se medirán ante River Plate) y en el Torneo Clausura aparecen en el puesto 12 del Grupo A, a sólo dos puntos de Defensa y Justicia, último en clasificar a los playoffs.

El Fortín, por su parte, acumuló un total de 3.240.000, gracias a adjudicarse 1 millón por superar la fase de grupos, 990.000 por mérito deportivo (ganó tres partidos) y 1.250.000 por ganar los octavos de final.

Por el otro lado del cuadro se encuentran River Plate y Palmeiras (definirán su serie el miércoles en San Pablo tras la victoria 2-1 de los brasileños en el Monumental) y San Pablo-Liga de Quito (el jueves los entrenados por Hernán Crespo intentarán dar vuelta la serie luego de sucumbir 2-0 en la altura de Quito).

A principio de esta temporada, Conmebol anunció que repartirá un total de 225.344.000 dólares en incentivos económicos para la competición. En semifinales el premio será de 2.3 millones de dólares. Luego, el finalista recibirá 7 millones, mientras que el campeón se quedará con 24 millones.

Temas Relacionados

RacingVélezCopa Libertadoresdeportes-argentina

Últimas Noticias

Gambeta a tres rivales, buscapié y toque a la red: el gol de Racing ante Vélez que le dio el pasaje a la semi de la Libertadores

La creatividad de Gabriel Rojas fue clave para el festejo de Santiago Solari en Avellaneda. La Academia espera por Estudiantes o Flamengo. Definirá la serie como local

Gambeta a tres rivales, buscapié

La lupa sobre las polémicas en Racing-Vélez: la roja que mereció Elías Gómez y el gol anulado a Vélez

El defensor del Fortín lo golpeó a Maravilla Martínez. Luego se invalidó un tanto del equipo de Guillermo Barros Schelotto

La lupa sobre las polémicas

Racing se metió en las semifinales de la Copa Libertadores tras 28 años: cuándo se jugará la serie y los posibles rivales

La Academia se impuso en los dos partidos ante Vélez y busca dar otra vuelta olímpica internacional como en 2024

Racing se metió en las

9 frases de Mastantuono tras marcar su primer gol en Real Madrid: la comparación con Lamine Yamal y su mención a la Selección

El juvenil de 18 años fue titular y disputó 70 minutos en la victoria 4-1 sobre Levante por la Liga de España

9 frases de Mastantuono tras

64 equipos y más partidos en Sudamérica: la reunión que puede revolucionar el Mundial 2030

En Nueva York, la Conmebol, respaldada por su Comité Ejecutivo, le pidió a la FIFA ampliar la cantidad de selecciones y la oferta en el continente. Vale recordar que Argentina, Uruguay y Paraguay ya contaban con los tres encuentros inaugurales

64 equipos y más partidos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tucumán: ratificaron la condena contra

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

Cómo es el riguroso entrenamiento de Harry Styles para correr maratones

Dos vehículos chocaron de frente en un accidente fatal en Jujuy: hubo cinco heridos y un muerto

Salta: detuvieron a un conductor ebrio con 1,70 de alcohol en sangre luego de darse a la fuga

INFOBAE AMÉRICA
Gabriel Boric presentó oficialmente la

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

El ayatollah Ali Khamenei consideró que negociar con EEUU sobre el programa nuclear iraní es “un callejón sin salida absoluto”

TELESHOW
Florencia Peña sorprendió al cantar

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”

Gastón Portal emocionó con un homenaje a Raúl Portal en el día de su cumpleaños: “Gracias totales”

Angie Balbiani reveló detalles inéditos de robo que sufrió Pampita en su casa: “Yo creo que hay algo más”

Las postales campestres de María Susini con su hijo Yaco: pasión por los caballos y puro relax