El alocado festejo de Simeone tras el hattrick de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid: “Es extraordinario”

El entrenador manifestó su admiración hacia el delantero campeón del mundo, luego del 3-2 ante Rayo Vallecano. Las imágenes

Alocado festejo de Simeone en el triunfo del Atlético de Madrid

El cortocircuito pareció resolverse en la capital española. Aquellos gestos de fastidio de Julián Álvarez forman parte de un pasado reciente, que pasó al olvido cuando la Araña se convirtió en el héroe del Atlético de Madrid. Es que el ex delantero de River y Manchester City se lució con un hattrick que le dio la victoria al Colchonero, cuando los pronósticos anunciaban una nueva tormenta para Diego Simeone.

Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Y no hay más. Esperamos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol. Y que el equipo lo ayude, obviamente, a tener situaciones para que él concrete porque vive de eso, porque vino para eso y porque necesitamos su mejor versión”, había dicho el Cholo en las horas previas al compromiso con el Rayo Vallecano. Y el cordobés cumplió por triplicado.

El Aleti estaba contra las cuerdas por la situación inesperada en la tabla de La Liga, pero la figura campeona del mundo en Qatar apareció para que el conjunto capitalino vuelva a la victoria y se ubique a nueve puntos del líder, Real Madrid.

El Rayo, que empezó por debajo por la primera muestra de calidad de la Araña, fue un rival muy incómodo que llegó a remontar y rozar la hazaña en el Metropolitano. Es que Pep Chavarría sacó un misil para sorprender a Jan Oblak y los protagonistas se fueron al descanso con el 1 a 1 parcial.

En la reanudación del pleito, Koke debió ser expulsado por la agresión a Augusto Batalla, pero el árbitro optó con sólo amonestar al capitán albirrojo. Había mucha intensidad e intercambio de golpes del que favoreció a la visita cuando Álvaro García enmudeció al estadio con el 2 a 1. Sin embargo, los de Iñigo Pérez no pudieron con la jerarquía de Julián Álvarez, quien revirtió la historia en el final del espectáculo.

Es un jugador extraordinario. Es nuestro mejor futbolista. Lo necesitamos en su mejor versión. Tenemos que ayudarlo para que esté contento y que le tengamos mucho tiempo en el Atlético”, insistió el Cholo Simeone cuando se refirió a la magnífica actuación de la Araña. Y agregó: “Nos vamos muy contentos porque el equipo fue a buscar el partido, tuvo muchas situaciones de gol. No fuimos todo lo contundentes que quisiéramos”.

Abrazo del Cholo Simeone con Julián Álvarez

Esta actuación magistral de Julián Álvarez, que expuso el manual del goleador por su repertorio a la hora de resolver con ejecuciones de volea, de arremetida y desde lejos, sucede a pocos días del reclamo suyo aDiego Simeone. El campeón del mundo no pudo ocultar su fastidio en el banco cuando salió reemplazado en la igualdad 1-1 contra Mallorcay dejó una frase con un dardo al Cholo: “Siempre a mí”... Rayo Vallecano fue el segundo de los seis partidos que disputó del torneo local en los que completó los 90 minutos.

Fue una remontada de película que terminó con un final feliz. Cuando parecía que el clima interno podría implosionar al Atlético de Madrid, el abrazo entre el Cholo y Julián despojó cualquier tipo de especulación. El alocado festejo del DT, con una corrida frenética, y el abrazo del final del partido, sepultaron las dudas. La arenga perfecta para recibir al Real Madrid el próximo sábado. “Nos queda hasta mañana a las 8 o las 9 para descansar. Ese será un partido fantástico contra un rival que está jugando muy bien. Será un duro partido”, cerró el DT.

