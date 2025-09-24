Deportes

ATP 500 de Tokio: Sebastián Báez enfrenta al número 1° del mundo Carlos Alcaraz

El bonaerense debuta ante el murciano en el certamen japonés. Camilo Ugo Carabelli, por su parte, se mide con el malagueño Alejandro Davidovich Fokina en Beijing

Sebastián Báez enfrenta a Carlos
Sebastián Báez enfrenta a Carlos Alcaraz por la primera ronda del ATP 500 de Tokio (Foto: Jayne Kamin-Oncea)

Con el inicio de los ATP 500 de Beijing y Tokio, se pone en marcha formalmente la gira asiática del circuito, que tendrá su punto culminante en el Masters 1000 de Shanghai. Este jueves, el tenis argentino tendrá un doble y exigente debut, con Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli enfrentando a dos representantes españoles de peso: Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich Fokina, respectivamente.

En Tokio, Báez (41° del mundo) se medirá en un duelo de alto riesgo frente el número uno del ranking ATP. El murciano llega en un estado de forma excepcional, consolidando su dominio con un récord personal de siete títulos en una misma temporada, que incluyen los Grand Slams de Roland Garros y el US Open, los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinnati, además de los títulos en Rotterdam y Queen’s. Con 62 triunfos en 2025, el ibérico se presenta como una de las grandes potencias a dominar el circuito durante los próximos años.

A lo largo de su carrera en el circuito ATP Tour, Carlos Alcaraz se enfrentó en trece oportunidades con jugadores argentinos. De esos duelos, el español se impuso en doce ocasiones y solo sufrió una derrota, ante Federico Coria en el ATP 500 de Río de Janeiro 2020, en un partido que finalizó 6-4, 4-6 y 6-4.

Carlos Alcaraz alcanzó en esta
Carlos Alcaraz alcanzó en esta temorada siete títulos entre los que se destacan Roland Garros y el Us Open (Foto: David Gonzales)

El europeo llegó a Tokio con un claro objetivo: “Sé que es un torneo genial. Conozco a los jugadores que han jugado este torneo antes y a los que han ganado. Sólo quería venir, hacer un buen tenis, jugar bien e intentar ganar el torneo. Por eso estoy aquí para sentirme bien en la pista, darme la oportunidad de ganar el trofeo. Al final de la semana quiero situar mi nombre junto a esos campeones, porque sé que es un honor estar a su lado, junto a esos nombres”.

Para Báez, el desafío es mayúsculo. Su temporada sobre canchas no fue la mejor, con un registro de dos victorias y siete derrotas en los siete torneos que disputó. El único antecedente del bonaerense ante un número uno del mundo es la caída en la tercera ronda del Australian Open 2024 frente al italiano Jannik Sinner.

El encuentro está programado para la cancha central, no antes de las 5:30 (hora Argentina). El historial entre ambos lo comanda por 2-0 Alcaraz, tras los duelos en el Next Gen ATP Finals de 2021y el US Open 2022.

Debuta Ugo Carabelli

Camilo Ugo Carabelli debuta en
Camilo Ugo Carabelli debuta en el ATP 500 de Beijing con el español Alejandro Davidovich Fokina (Foto: Aaron Doster)

Con el objetivo de continuar mejorando su rendimiento sobre canchas duras, Camilo Ugo Carabelli (43° del ranking ATP) se medirá en la primera ronda del ATP 500 de Beijing con el español Alejandro Davidovich Fokina (20°). El tenista argentino llega a la cita con un sólido 2025, en el que se destacó por alcanzar las semifinales en los torneos de Río, Santiago, Umag y Bastad. Además, consiguió una valiosa tercera rueda en el Masters 1000 de Miami y se consagró campeón del Challenger de Rosario.

Por su parte, el malagueño Davidovich Fokina buscará finalmente coronarse. A pesar de su destacada regularidad, el español persigue con insistencia el sueño de ganar su primer título ATP Tour. En 2025, perdió tres finales en los ATP de Washington, Delray Beach y Acapulco. Su gran desempeño lo completó con una destacada semifinal en el Masters 1000 de Montecarlo.

El encuentro se disputará en el cuarto turno de la segunda cancha en importancia, cerca de las 5:00. Este será el primer duelo entre el argentino y el español. Toda la acción de ambos torneos podrá seguirse a través de Disney+.

