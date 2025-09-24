Alex Barrena encabeza La Legión que metió ocho representantes en los octavos del Challenger de Buenos Aires

Alex Barrena eliminó en el debut del Challenger de Buenos Aires a su compatriota Bautista Torres en tres parciales (Foto: Challenger BA)

El destacado presente del bonaerense Alex Barrena en el circuito se refleja en su constante ascenso en el ranking de la ATP. El tenista argentino, que a inicios de la temporada 2025 se encontraba en el puesto 565°, alcanzó esta semana la mejor marca de su carrera al ubicarse en el escalón 188°.

Este salto de casi 400 posiciones es el resultado de un semestre sólido y productivo. En lo que va de 2025, conquistó sus dos primeros títulos Challenger en Tucumán y Santa Cruz de la Sierra, además de sumar el trofeo del M15 de Warmbad Villach, consolidándose como una de las grandes revelaciones del tenis sudamericano.

Alex Barrena se medirá en los octavos de final del Challenger de Buenos Aires con el boliviano Hugo Dellien (Foto: Challenger BA)

Tras alcanzar la final en el último domingo en el AAT Challenger Santander edición Villa María, cayó en manos del estadounidense Emilio Nava, se presentó en el certamen porteño con un triunfo ante su compatriota Bautista Torres (415°) por 6-1, 5-7 y 6-4 en dos horas y 07 minutos de juego.

Barrena celebró su victoria, pero no se conformó. El tenista nacional analizó su presente y futuro, destacando la importancia de la estabilidad mental y física para su constante evolución. “Creo que es importante mantener la constancia durante tres horas por lo menos para lograr los resultados que uno quiere”, afirmó. Alex dijo que su gran objetivo para esta temporada no era el Top 100, sino algo más fundamental para su carrera: mantenerse alejado de las lesiones. “El principal objetivo era poder jugar todo un año sano, que no lo pude hacer en ningún momento de mi carrera”, expresó.

El albiceleste destacó el aporte de su equipo de trabajo y de su entrenador, Gustavo Tavernini, quien fue el coach en gran parte de la carrera del azuleño Federico Delbonis, para mejorar su mentalidad. “Me ayuda a estar frío de cabeza, eso es muy importante”, afirmó. Además, reconoció que uno de los mayores desafíos en su juego es la constancia: “A veces juego un set muy bueno y después, dos o tres bien bajos”. Al ser consultado sobre cómo superó un momento complicado en el partido ante Torres, el tenista fue claro: “Más que nada es enfocarse en uno, no estar todo el tiempo pensando en el otro y mirar uno mismo qué puede hacer, qué puede mejorar para salir de ese bucle negativo”.

En la siguiente ronda espera por el boliviano Hugo Dellien (126°), verdugo del peruano Juan Pablo Varillas (316°), por 6-2 y 7-6(3).

Facundo Bagnis venció en el debut del Challenger de Buenos Aires a su compatriota Gonzalo Villanueva (Foto: Prensa AAT)

Facundo Bagnis (431°) aprovechó la invitación que le brindó la organización. En la primera fase, superó a su compatriota Gonzalo Villanueva (351°) por 6-0, 3-6 y 6-3. Por un lugar en los cuartos de final, jugará con Nicolás Kicker (299°), quien dio una de las sorpresas de la jornada al vencer al chileno Cristián Garín (124°), por 6-3 y 6-4.

La otra sorpresa del martes fue el triunfo del paraguayo Daniel Vallejo (254°) sobre el platense Thiago Tirante (99°), primer sembrado, por 6-3 y 6-4. El guaraní se enfrentará en los octavos de final al argentino Genaro Alberto Olivieri (223°), quien venció al pilarense Santiago Rodríguez Taverna (224°), por 6-2, 3-6 y 6-3.

Al igual que Vallejo y Kicker, el brasileño João Lucas Reis Da Silva (222°) acaparó todas las miradas del Racket Club al ganarle al oriundo de Los Ángeles, Emilio Nava (90°), por 4-6, 7-5 y 7-5.

Entre otros resultados, el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (226°) venció al libanés Hady Habib (172°), por 6-7(4), 7-6(8) y 6-4; el italiano Francesco Maestrelli (154°), al brasileño Daniel Dutra da Silva (353°), por 6-3, 4-6 y 6-3; el argentino Lorenzo Joaquín Rodríguez (461°), al boliviano Murkel Dellien (260°), por 6-4 y 6-1; el peruano Gonzalo Bueno (257°), al pilarense Federico Gómez (204°), por 3-6, 6-3 y 7-6(3); y Román Burruchaga (144°) se quedó con el duelo albiceleste al vencer a Hernán Casanova (411‚ por 6-3 y 6-4).

Este miércoles se ponen en marcha los octavos de final Challenger de Buenos Aires (Foto: Omar Rasjido / Prensa AAT)

Orden de juego miércoles

Cancha central

Matheus Pucinelli De Almeida (BRA) vs Joao Lucas Reis Da Silva (BRA), no antes de las 11:00 (hora Argentina)

Guido Justo (ARG) vs Lorenzo Joaquín Rodriguez (ARG), no antes de las 13:00

Alex Barrena (ARG) vs Hugo Dellien (BOL), no antes de las 15:00

Álvaro Guillén Meza (ECU) vs Juan Carlos Prado (BOL), no antes de 17:30